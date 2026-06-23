Fabio Cannavaro hizo balance tras sus derrotas ante Colombia y Portugal y manifestó que los europeos tienen “algo más”

Fabio Cannavaro afirmó que Uzbekistán afrontó un exigente debut en Mundiales con Colombia y Portugal como primeros rivales en el Grupo K - crédito Phil Noble/REUTERS

Fabio Cannavaro, técnico de Uzbekistán, se presentó ante la prensa tras la goleada 5-0 ante Portugal el martes 23 de junio, en el Houston Stadium, con la certeza que tenía desde el momento en que se conoció el resultado del sorteo del grupo K del Mundial 2026: su equipo debía enfrentar a dos de los rivales más exigentes del torneo en sus dos primeros partidos.

“Cuando vi Colombia y Portugal sabía que iba a ser muy difícil”, admitió el exdefensa italiano ante los medios acreditados.

El debut de Uzbekistán en un Mundial fue el pasado 17 de junio ante Colombia, que terminó en derrota 3-1 en el estadio Ciudad de México, aunque Cannavaro afirmó sentirse “orgulloso” y destacó que la actitud de sus jugadores en ambos encuentros fue el argumento central de su valoración, por encima de los resultados. “Los vi asustados, los vi en dificultades, pero no cedieron ni un segundo”, afirmó.

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El partido ante Portugal siguió un desarrollo similar. Los Lobos Blancos resistieron, buscaron la posesión del balón e intentaron proponer, pero los goles tempranos de Cristiano Ronaldo —en el minuto 6 y en el 39— quebraron cualquier equilibrio posible. “Los primeros goles llegaron demasiado pronto”, reconoció Cannavaro. Entre ambos tantos, Nuno Mendes añadió el 2-0 con un tiro libre en el 17. En el segundo tiempo, un autogol de Abduvohid Nematov en el 60 y el tanto de Rafael Leão en el 87 completaron la goleada.

Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán en el Houston Stadium con dos goles de Cristiano Ronaldo y tantos de Nuno Mendes y Rafael Leão - crédito Phil Noble/REUTERS

Cannavaro manifestó que, pese al marcador adverso, sus dirigidos tuvieron un momento de reacción. “El equipo estaba empezando a tomar más coraje, a intentar manejar el partido”, dijo, en referencia a una jugada en la que un tanto fue anulado por una falta previa. “El gol que nos anularon nos quitó mucha confianza”, lamentó. Ese instante, según Cannavaro, marcó el punto de inflexión: poco después llegó el tercer gol en contra y el partido quedó prácticamente resuelto.

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Al comparar a sus dos rivales de grupo, Cannavaro fue claro. “Colombia es muy buen equipo”, concedió, pero reservó un juicio diferente para Portugal: “Los veo en una dinámica de equipazo. Saben jugar muy bien dentro, saben jugar muy bien fuera, saben jugar en equipo. Los dos son buenos, pero Portugal tiene seguro algo más”. Con ese análisis, el entrenador dejó claro que apuesta por los lusos para llevarse el liderato del Grupo K cuando se enfrenten a Colombia el próximo sábado 27 de junio en Miami.

El entrenador de Uzbekistán consideró que Portugal tiene algo más que Colombia y lo señaló como favorito al liderato del Grupo K - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Sobre Cristiano Ronaldo, figura del partido con un doblete que lo convirtió en el primer jugador de la historia en marcar en seis ediciones del Mundial, Cannavaro fue categórico: “Si le concedes un centímetro en el área, estás muerto”. El delantero del Al-Nassr llegó a diez goles en Copas del Mundo, más que ningún otro jugador portugués.

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Cannavaro también salió en su defensa ante quienes cuestionan la participación del “Bicho” en el fútbol asiático y equiparó su caso con el del actual goleador del Mundial, el argentino Lionel Messi.

“Hay mucha gente que piensa que jugar en Asia como hace Cristiano es perder el tiempo. Y en cambio viene, viene al Mundial y demuestra que a los 41 años todavía tiene mucha hambre. Porque uno no se olvida de jugar al fútbol. Y Messi juega en la MLS y ha entrado todavía más en la historia por los Mundiales. El fútbol ya no es solo cosa de Europa, el fútbol ha abierto los horizontes, las fronteras, ha abierto todo, así que el nivel se ha elevado, se está elevando”, apuntó. Cerrando su intervención Cannavaro remarcó que Cristiano Ronaldo “sigue siendo uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol”.

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