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Jugadores de Sudáfrica reciben joyas de 50 mil dólares por empatar contra República Checa

La recompensa por la igualdad en la segunda jornada del Mundial 2026 pretendió motivar al equipo antes del encuentro contra Corea del Sur

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Los Bafana Bafana tuvieron la oportunidad de seleccionar sus piezas, con relojes y collares de joyería fina en el repertorio. (Fotos: Reuters-Nathan Ray Seebeck/X)
Los Bafana Bafana tuvieron la oportunidad de seleccionar sus piezas, con relojes y collares de joyería fina en el repertorio. (Fotos: Reuters-Nathan Ray Seebeck/X)

El empate de Sudáfrica ante República Checa en la segunda jornada del Mundial 2026 generó festejos y sorpresa dentro y fuera de la cancha.

Lo que parecía un resultado ordinario para muchos se transformó en noticia internacional cuando los Bafana Bafana recibieron un premio que muchos calificaron como "exorbitante": joyas y relojes de lujo valuados en más de 50 mil dólares por persona.

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El premio causó revuelo porque Sudáfrica viene de una derrota en el debut ante México y el empate aún no asegura el pase a la siguiente ronda. REUTERS/Henry Romero
El premio causó revuelo porque Sudáfrica viene de una derrota en el debut ante México y el empate aún no asegura el pase a la siguiente ronda. REUTERS/Henry Romero

La entrega del incentivo causó revuelo entre aficionados y analistas, sobre todo porque el empate viene de una derrota en el debut ante México y aún no representa el pase a los dieciseisavos de final.

Un empate de 50 mil dólares

La delegación sudafricana vivió un momento atípico tras el agónico empate 1-1 con gol de Teboho Mokoena en el Grupo A. El reconocimiento material fue tan llamativo como inesperado.

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  • Los 26 jugadores y miembros del cuerpo técnico recibieron alhajas y relojes valuados en más de 50 mil dólares.
  • La entrega se realizó en la tienda Icebox en Atlanta, donde los futbolistas eligieron personalmente relojes, anillos, pulseras y colgantes.
  • El proceso fue difundido por la joyería a través de sus redes sociales, mostrando la convivencia y la selección de piezas del plantel.
Teboho Mokoena anotó el agónico gol que mantiene viva a la Selección de Sudáfrica en el empate 1-1 contra República Checa. REUTERS/Bernadett Szabo
Teboho Mokoena anotó el agónico gol que mantiene viva a la Selección de Sudáfrica en el empate 1-1 contra República Checa. REUTERS/Bernadett Szabo

Este tipo de incentivos no suele verse en competencias internacionales, y menos como recompensa por un empate en fase de grupos. La experiencia significó un impulso anímico para la Selección, que aún tiene posibilidades de avanzar en la competencia dependiendo de su cierre contra Corea del Sur.

Patrocinio internacional sin precedentes en el futbol africano

La entrega de joyas no involucró recursos públicos ni federativos. Fue resultado de una alianza comercial entre la Asociación Sudafricana de Futbol (SAFA) y la joyería estadounidense.

  • El acuerdo permitió a la joyería posicionarse en el escaparate mundialista y reforzar su presencia entre deportistas de élite.
  • La Federación Sudafricana aclaró que la entrega no implicó gastos del presupuesto deportivo.
  • El patrocinio se dio exclusivamente por la localía del partido en Atlanta y la relación comercial entre ambas partes.
Los 26 jugadores y el cuerpo técnico eligieron anillos, pulseras, colgantes y relojes durante la entrega. REUTERS/Siphiwe Sibeko
Los 26 jugadores y el cuerpo técnico eligieron anillos, pulseras, colgantes y relojes durante la entrega. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Así, la colaboración marcó un precedente para futuras alianzas con selecciones africanas en torneos internacionales.

Un premio que generó controversia

El valor y la naturaleza del premio generaron polémica inmediata en redes y medios de comunicación:

  • Algunos celebraron la motivación extra para el equipo tras un debut complicado.
  • Otros consideraron desproporcionado el incentivo, dado que se entregó por un empate y no por una victoria o calificación.
  • El caso sudafricano fue comparado con premios similares en Copas del Mundo, reavivando la discusión sobre los límites de los patrocinios en la justa.
Los Bafana Bafana se alistan para enfrentar a Corea del Sur en la última fecha del Grupo A, encuentro en el que se jugarán su pase a dieciseisavos de final. Reuters/Brett Davis
Los Bafana Bafana se alistan para enfrentar a Corea del Sur en la última fecha del Grupo A, encuentro en el que se jugarán su pase a dieciseisavos de final. Reuters/Brett Davis

Sudáfrica enfrentará a Corea del Sur para definir su futuro en el Grupo A, mientras la conversación sobre los incentivos permanece activa en la agenda mundialista.

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