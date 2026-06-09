El ranking de las camisetas “más lindas del Mundial”: el sorprendente primer puesto y el lugar que ocupa la de Argentina

La camiseta de Brasil en el Mundial (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Con 48 selecciones, el Mundial 2026 no es solo una competición de fútbol: también es, para bien o para mal, un desfile de moda. Y The Athletic decidió ponerle orden. El periodista Nick Miller elaboró un ranking completo de todas las equipaciones locales del torneo, con veredictos que van de la admiración sin reservas a la perplejidad absoluta. El resultado es una clasificación que tiene ganadores inesperados, potencias futbolísticas en puestos discretos y al menos una selección anfitriona en el fondo de la tabla.

Como señaló Infobae en una nota sobre las camisetas del Mundial 2026, la edición que arranca el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá propone un nuevo estándar visual: 12 marcas diferentes vestirán a los 48 combinados nacionales, con diseños que en su mayoría apelaron a referencias históricas y culturales de cada país.

PUBLICIDAD

La camiseta de Croacia cierra el ranking en el último puesto, el 48°. Según The Athletic, su proveedor no logró el equilibrio necesario al intervenir el tradicional tablero de ajedrez de la selección: los cuadrados son demasiado pequeños y la franja blanca central resulta un elemento fuera de lugar. Canadá (47°) y la República Checa (46°) completan los últimos puestos. La equipación checa lleva la etiqueta de “homenaje a los héroes del 96”, en referencia a la Eurocopa de 1996, pero Nick Miller señaló que el tono de rojo, el ribete azul, el cuello y el diseño de las mangas difieren de la camiseta original.

La camiseta que utilizará Inglaterra (Reuters/Paul Childs)

Países Bajos (42°) y Corea del Sur (38°) también recibieron críticas. La equipación naranja holandesa cae, para el periodista, del lado de lo chillón antes que de lo llamativo. La coreana, con un estampado que su fabricante describe como “una emboscada de tigres”, resulta, según The Athletic, excesivamente dramática. Egipto (44°) inspiró la descripción más irónica del listado: Miller escribió que el proveedor de la selección parece haber “abierto la página de Wikipedia de Egipto y señalado sabiamente que allí hay pirámides”, con el resultado adicional de que el diseño recuerda a los memes de Facebook sobre los Illuminati.

PUBLICIDAD

Entre los puestos intermedios, México ocupó el 17° con un diseño de fondo de estilo azteca que The Athletic asoció a las equipaciones de finales de los años 90 —y a los recuerdos de Cuauhtémoc Blanco y Luis Hernández—, aunque su fabricante lo presentó simplemente como una camiseta “diseñada con espíritu de celebración”. Argentina llegó al 13°: su equipación integra el escudo dorado de campeones y las tres estrellas sobre el escudo nacional, aunque el degradado azul de las rayas genera alguna objeción. Francia quedó en el puesto 15, con una camiseta que Miller reconoce como “bastante bien” pese a que el tono de azul oscuro no es de su preferencia.

La camiseta que utilizará la selección argentina en el Mundial

Panamá (18°) marcó el regreso de un proveedor histórico de los años 90 —que en su momento vistió al Liverpool, Chile y Argentina, entre otros— al fútbol de alto nivel, con una propuesta que el periodista calificó de “reproducción bastante fiel” a aquella estética antes que un homenaje creativo. Noruega (27°) agotó su camiseta en la web de su fabricante al momento de la publicación del artículo, aunque Miller atribuyó ese éxito más al entusiasmo por la primera participación del país en un Mundial en 28 años que al mérito del diseño en sí.

PUBLICIDAD

En la parte alta del listado aparecieron Bélgica (9°) y Cabo Verde (10°). La equipación belga, con la combinación de rojo, amarillo y negro de su bandera, representó para The Athletic un regreso a la buena forma tras diseños anteriores menos logrados. La de Cabo Verde destacó por sus patrones triangulares inspirados en las rutas aéreas entre las diez islas del archipiélago, una idea que Miller calificó de original y con significado. Colombia (11°) incorporó un estampado de mariposas en referencia a que el país alberga la mayor cantidad de especies de ese insecto en el mundo. España (7°) combinó mangas con bloques de color que contrastan con rayas rojas y amarillas sobre fondo azul oscuro, aunque las dos rayas finas del cuerpo principal le generaron algún reparo a Miller. Australia (8°) apostó por la sencillez verde y dorada, con un cuello que forma una especie de pentágono.

En cuarto lugar apareció Alemania, con una equipación que The Athletic describió como el cierre de una era: será el último torneo en que vista con su proveedor histórico antes de cambiar de fabricante. Marruecos ocupó el quinto puesto con una propuesta que destacó por su cuello original y sus detalles inspirados en los tejidos tradicionales del país. Arabia Saudita (6°) presentó un motivo geométrico con referencias al arte tradicional saudí.

PUBLICIDAD

El podio lo completaron Brasil (2°) e Inglaterra (3°). La equipación canarinha recuerda a la camiseta de la Copa América 2004 —con el cuello y el ribete verde bajo los brazos— y al corte de la versión de 1986 producida por Topper. La de los ingleses evoca varios diseños retro: el de la Eurocopa 2000, el de la Eurocopa de 1988 y, posiblemente, una versión de 2013.

La camiseta de Ghana ocupa el primer lugar del ranking (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Y en el primer puesto, una selección africana que nadie esperaba ver en lo más alto. La equipación de Ghana simula una gigantesca telaraña multicolor, inspirada en el kente, un tejido tradicional ghanés hecho a mano que, según la historia, surgió de tejedores que intentaban replicar los patrones de la araña Anansi del antiguo folclore del país. La final del torneo se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium.

PUBLICIDAD

El ranking de las 48 camisetas de las selecciones en el Mundial

Ghana Brasil Inglaterra Alemania Marruecos Arabia Saudita España Australia Bélgica Cabo Verde Colombia Escocia Argentina Costa de Marfil Francia Japón México Panamá Sudáfrica Suecia Portugal Paraguay República Democrática del Congo Túnez Irak Estados Unidos Noruega Jordania Irán Curazao Bosnia y Herzegovina Senegal Austria Uzbekistán Uruguay Turquía Suiza Corea del Sur Catar Nueva Zelanda Argelia Países Bajos Haití Egipto Ecuador República Checa Canadá Croacia