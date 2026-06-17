Cuál fue la canción que sonó en cada gol de Argentina contra Argelia: el repertorio elegido por la Selección para el Mundial

Matador, de Onda Sabanera, fue la canción que sonó tras los tres goles de Messi frente a Argelia

La selección argentina eligió cinco canciones para que la FIFA reproduzca por los parlantes del estadio cada vez que la Albiceleste convierta un gol durante el Mundial 2026. La lista, entregada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la organización del torneo, quedó al descubierto tras el debut del equipo ante Argelia en Kansas City, donde los fanáticos escucharon “Matador” de Onda Sabanera en los festejos de los tres tantos del partido, obras de Lionel Messi.

La iniciativa forma parte de un sistema que la FIFA puso en marcha para personalizar las celebraciones de gol de cada selección con música representativa de su país. Las canciones elegidas por Argentina combinan ritmos tropicales y cumbias de raigambre popular:

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“Matador” – Onda Sabanera

“Pa la selección” – La T y La M

“La cumbia de los trapos” – Yerba Brava

“La danza de los mirlos” – Los Mirlos

“Cumbia sobre el mar” – Los Palmeras

La canción que sonó cada vez que Argentina le metió un gol a Argelia

El criterio de selección apuntó a los temas más representativos del plantel y de la hinchada, con un claro predominio de la cumbia en sus distintas variantes regionales.

La banda Onda Sabanera es un grupo musical argentino liderado por Claudio “El Sabanero” Benítez, cuyas canciones están fuertemente arraigadas a la cumbia colombiana.

El antecedente de esta práctica se remonta al Mundial de Qatar 2022, cuando la FIFA habilitó por primera vez a cada delegación para elegir su canción de gol. En aquella ocasión, el plantel argentino optó por “Luz Delito” de Wos, un tema que fusiona el rap con el riff de “Luzbelito y las sirenas” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La canción, que tendió un puente entre la juventud de la Scaloneta y el rock barrial, acompañó los 15 goles que Argentina convirtió en el camino hacia la tercera estrella.

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Por lo pronto, la próxima ocasión que tendrá el elenco albiceleste para musicalizar sus goles será el lunes 22 de junio, cuando se enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J. Luego, se enfrentará a Jordania el 27/6. Ambos encuentros tendrán lugar en el Dallas Stadium.

LA LETRA DE “MATADOR” DE ONDA SABANERA

Va caminando por la senda

El trabajador con fortaleza

Porque se siente un matador

Que cultivando la madre tierra

Él piensa que lo puede

Lo puede todo con su gran fuerza

Va mirando hacia las labras

Pa’ combatir toda la tierra

Al sonido del tambor (el Matador)

Él cultiva y cosecha (el Matador)

Él combate en esta vida (el Matador)

Con su baile sabanero (el Matador)

Al sonido del tambor (el Matador)

Él cultiva y cosecha (el Matador)

Él combate en esta vida (el Matador)

Con su baile sabanero, el Matador

Y esto es para mi amigo, Matador, ey

Para vos, Ruel

Va caminando por las sendas

El Matador con su familia

Con el sombrero de costado

Hacierdo alarde de su grandeza

Sangre de padre colombiano

Hijo prodigio de esta tierra

Suenan guacharacas y timbales

Que tocarán en cada faena

Al sonido del tambor (el Matador)

Él cultiva y cosecha (el Matador)

Él combate en esta vida (el Matador)

Con su baile sabanero (el Matador)

Al sonido del tambor (el Matador)

Él cultiva y cosecha (el Matador)

Él combate en esta vida (el Matador)

Con su baile sabanero, el Matador

Cumbia, cumbia

Gózalo, a mi vida