Cuál fue la canción que sonó en cada gol de Argentina contra Argelia: el repertorio elegido por la Selección para el Mundial

La selección argentina eligió cinco canciones para que la FIFA reproduzca por los parlantes del estadio cada vez que la Albiceleste convierta un gol durante el Mundial 2026. La lista, entregada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la organización del torneo, quedó al descubierto tras el debut del equipo ante Argelia en Kansas City, donde los fanáticos escucharon “Matador” de Onda Sabanera en los festejos de los tres tantos del partido, obras de Lionel Messi.
La iniciativa forma parte de un sistema que la FIFA puso en marcha para personalizar las celebraciones de gol de cada selección con música representativa de su país. Las canciones elegidas por Argentina combinan ritmos tropicales y cumbias de raigambre popular:
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- “Matador” – Onda Sabanera
- “Pa la selección” – La T y La M
- “La cumbia de los trapos” – Yerba Brava
- “La danza de los mirlos” – Los Mirlos
- “Cumbia sobre el mar” – Los Palmeras
El criterio de selección apuntó a los temas más representativos del plantel y de la hinchada, con un claro predominio de la cumbia en sus distintas variantes regionales.
La banda Onda Sabanera es un grupo musical argentino liderado por Claudio “El Sabanero” Benítez, cuyas canciones están fuertemente arraigadas a la cumbia colombiana.
El antecedente de esta práctica se remonta al Mundial de Qatar 2022, cuando la FIFA habilitó por primera vez a cada delegación para elegir su canción de gol. En aquella ocasión, el plantel argentino optó por “Luz Delito” de Wos, un tema que fusiona el rap con el riff de “Luzbelito y las sirenas” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La canción, que tendió un puente entre la juventud de la Scaloneta y el rock barrial, acompañó los 15 goles que Argentina convirtió en el camino hacia la tercera estrella.
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Por lo pronto, la próxima ocasión que tendrá el elenco albiceleste para musicalizar sus goles será el lunes 22 de junio, cuando se enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J. Luego, se enfrentará a Jordania el 27/6. Ambos encuentros tendrán lugar en el Dallas Stadium.
LA LETRA DE “MATADOR” DE ONDA SABANERA
Va caminando por la senda
El trabajador con fortaleza
Porque se siente un matador
Que cultivando la madre tierra
Él piensa que lo puede
Lo puede todo con su gran fuerza
Va mirando hacia las labras
Pa’ combatir toda la tierra
Al sonido del tambor (el Matador)
Él cultiva y cosecha (el Matador)
Él combate en esta vida (el Matador)
Con su baile sabanero (el Matador)
Al sonido del tambor (el Matador)
Él cultiva y cosecha (el Matador)
Él combate en esta vida (el Matador)
Con su baile sabanero, el Matador
Y esto es para mi amigo, Matador, ey
Para vos, Ruel
Va caminando por las sendas
El Matador con su familia
Con el sombrero de costado
Hacierdo alarde de su grandeza
Sangre de padre colombiano
Hijo prodigio de esta tierra
Suenan guacharacas y timbales
Que tocarán en cada faena
Al sonido del tambor (el Matador)
Él cultiva y cosecha (el Matador)
Él combate en esta vida (el Matador)
Con su baile sabanero (el Matador)
Al sonido del tambor (el Matador)
Él cultiva y cosecha (el Matador)
Él combate en esta vida (el Matador)
Con su baile sabanero, el Matador
Cumbia, cumbia
Gózalo, a mi vida
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