Besos, insultos, el falso Messi y un final inesperado: el video del periodista brasileño que se metió en el corazón de la fiesta argentina

El video, difundido por el programa Copa Zona, muestra al corresponsal Diego Defante en el corazón de la fiesta argentina, luego de su debut con goleada en el Mundial 2026

El periodista brasileño se adentró en la marea albiceleste a la salida del GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City y protagonizó una de las secuencias más desopilantes del Mundial 2026: lo descubrieron, lo insultaron, le dieron un beso y terminó cantando a coro con los hinchas de Argentina como si hubiera nacido en Buenos Aires.

El video, difundido por el programa Copa Zona, muestra al periodista Diego Defante y su equipo de producción lanzados de lleno a la multitud que festejaba el 3-0 ante Argelia, con el hat-trick de Lionel Messi todavía fresco. La misión era simple: capturar el clima de la fiesta. Lo que nadie anticipó fue la cadena de situaciones que se desencadenó en cuestión de minutos.

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La primera trampa: el argentino que habla portugués

El primer episodio llegó casi de inmediato. Un hincha argentino se acercó al micrófono y, al escuchar al periodista hablar en portugués, preguntó con desconcierto: “¿Brasil?”. Diego Defante confirmó su nacionalidad y el fanático, lejos de incomodarse, respondió en un portugués precario pero entusiasta: “Soy argentino, pero hablo como brasileño”, antes de lanzar un “¡Viva Argentina!” y desaparecer entre los gritos de la multitud. “Calma aí, doidão” (“Cálmate loco”), atinó a decir el periodista entre risas.

El audio falso de Messi

La secuencia más elaborada del video llegó cuando el equipo detuvo a otro hincha y le anunció que tenía “un audio de Messi” para él. El fanático se quedó quieto, concentrado, escuchando con atención. El audio resultó ser una parodia en la que una voz imitaba al capitán argentino para decir que había “jugadores mejores” que él, entre ellos Ronaldo, Kaká y Adriano Imperador. El hincha aguantó unos segundos, procesó lo que escuchaba y reaccionó con un rotundo: “No es Messi. No, no, no, no”, antes de volver a gritar “¡Viva Argentina! ¡Viva Messi!” y perderse entre la multitud.

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Una composición de tres escenas muestra a aficionados argentinos expresando su alegría por la goleada 3-0 a Argelia y siendo entrevistados por el periodista brasileño Diego Defante (Imagen Ilustrativa Infobae)

El insulto del “coroa”

No todo fue cordialidad. En un momento del recorrido, el equipo cruzó a un hincha mayor —llamado “el coroa” por los propios periodistas— que, al enterarse de que el micrófono era brasileño, soltó un insulto directo y sin anestesia. Diego Defante encajó el golpe con humor: “Achei que ele ia dar porrada” (“Pensé que me iba a pegar”), admitió entre carcajadas, mientras su compañero en el estudio no podía creer lo que veía. El mismo hincha, segundos después, le dio un abrazo y le dijo: “Para mi hermano brasileño, muchas gracias”.

El beso y el baile final

El punto más alto de la secuencia llegó cuando Defante, ya completamente integrado a la marea humana, le preguntó a un hincha si podía darle “un beijito”. La respuesta fue un “claro que sim” sin dudar. Tras el beso, el periodista intentó sumarse al canto que retumbaba en las calles de Kansas City: “Oh, argentino / esse sentimento não puedo parar / olê, olê, olê”, una mezcla de español y portugués que los hinchas entonaban a pleno pulmón. El periodista terminó cantando a la par, con su compañero en el estudio comentando, entre risas: “Fiquei fudido” (“estaba jodido”).

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La euforia que rodeó al equipo de Copa Zona tenía una razón de peso. Esa noche, Messi anotó tres goles —a los 17, 60 y 76 minutos— e igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 16 tantos. Fue además su primer hat-trick en Copas del Mundo, en lo que también fue su partido número 200 con la camiseta de la selección argentina. Los 69.045 espectadores presentes en el Arrowhead Stadium le brindaron una ovación de pie cuando el entrenador Lionel Scaloni lo reemplazó pasada la hora. La victoria dejó a Argentina al tope del Grupo J, con tres puntos y sin goles en contra.