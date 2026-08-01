Adán, Eva y el enigma del fruto prohibido: ¿si la Biblia no dice de qué especie se trata, por qué se decretó que era una manzana?

Fragmento de "La expulsión de Adán y Eva del Paraíso terrenal" (en italiano: Cacciata dei progenitori dall'Eden), un fresco realizado por Masaccio, artista del primer Renacimiento, en 1424-1425, pintado sobre la pared de la Capilla Brancacci, en la iglesia de Santa María del Carmine, en Florencia, Italia

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La imagen es una de las más reconocibles de toda la cultura occidental. Un jardín perfecto, dos seres humanos recién creados y un fruto prohibido que desencadena la pérdida de la inocencia y la expulsión del paraíso. En la memoria colectiva, ese fruto tiene una forma definida: una manzana roja y brillante que cuelga de las ramas del árbol más famoso de la historia. La escena aparece en pinturas, esculturas, películas, ilustraciones infantiles y hasta en publicidades. Sin embargo, existe un detalle que suele pasar inadvertido. El libro del Génesis jamás afirma que Adán y Eva hayan comido una manzana.

La sorpresa no es menor. Durante siglos, millones de personas dieron por sentado que el relato bíblico identificaba con claridad la especie del fruto prohibido. Pero cuando los especialistas acudieron a los textos originales descubrieron algo muy distinto. El pasaje que describe el episodio utiliza una palabra hebrea extraordinariamente amplia. El término es “peri” y significa simplemente fruto. No aporta ninguna pista sobre su aspecto, su sabor o su procedencia. Tampoco menciona un manzano ni contiene referencias que permitan asociarlo de manera directa con las manzanas que hoy conocemos. Entonces surge una pregunta inevitable. Si el texto fundacional del judaísmo y del cristianismo nunca habla de una manzana, ¿cómo terminó esa fruta convertida en el símbolo universal del pecado original? La respuesta se encuentra en una historia donde se mezclan traducciones antiguas, juegos lingüísticos, interpretaciones religiosas y el enorme poder de las imágenes para moldear la memoria de las sociedades.

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Para encontrar el origen de la confusión es necesario retroceder hasta el siglo IV de nuestra era. El Imperio Romano atravesaba profundas transformaciones y el cristianismo avanzaba hacia su consolidación como religión dominante. En ese contexto apareció una figura decisiva para la historia de la Biblia: Eusebio Sofronio Jerónimo (más conocido como San Jerónimo), un erudito de extraordinaria formación que dominaba el latín, el griego y el hebreo. Su prestigio intelectual llamó la atención del papa Dámaso I, quien le encomendó una tarea tan ambiciosa como compleja: revisar las numerosas versiones latinas de las Escrituras que circulaban por el mundo cristiano y producir una traducción más rigurosa basada en los textos originales. La misión ocupó años de trabajo. Jerónimo estudió manuscritos hebreos y griegos, comparó variantes y se propuso elaborar una versión que pudiera ser comprendida por los fieles de habla latina. El resultado fue la Vulgata, una traducción destinada a ejercer una influencia gigantesca sobre la cultura europea. Durante más de un milenio, ese texto sería la principal puerta de acceso a la Biblia para generaciones de sacerdotes, teólogos, artistas y creyentes.

"Adán y Eva en el Paraíso Terrenal", de Wenzel Peter (Museo Vaticano)

Fue precisamente en esa traducción donde comenzó a gestarse la asociación entre el fruto del Edén y la manzana. Los especialistas discuten hasta qué punto se trató de una decisión consciente, pero existe consenso en que la lengua latina ofrecía una coincidencia particularmente sugestiva. El término “malum” podía significar manzana, mientras que palabras de raíz similar remitían a la idea del mal o de aquello que resulta dañino. La cercanía fonética entre ambos conceptos favoreció la aparición de un vínculo simbólico que resultaba atractivo para los lectores medievales.

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Con el paso del tiempo, esa relación empezó a consolidarse. Lo que originalmente era un fruto indefinido adquirió una identidad concreta en la imaginación de quienes leían la Biblia en latín. La manzana ofrecía además ventajas narrativas y visuales. Era una fruta conocida, fácil de representar y cargada de asociaciones culturales relacionadas con el deseo, la belleza y la tentación. Poco a poco, la interpretación fue ganando terreno hasta instalarse en el imaginario colectivo. La difusión definitiva llegó varios siglos después gracias al arte. Durante el Renacimiento, algunos de los mayores creadores de Europa buscaron representar los episodios bíblicos con una riqueza visual sin precedentes. Muchos de ellos conocían las Escrituras a través de la Vulgata y plasmaron en sus obras la imagen de Adán y Eva tomando una manzana del árbol prohibido. Aquellas pinturas y frescos alcanzaron una enorme popularidad y contribuyeron a fijar una iconografía que terminaría sobreviviendo hasta nuestros días.

La fuerza de esas imágenes fue tan poderosa que acabó eclipsando el texto original. Para la mayoría de las personas, la representación artística se convirtió en una verdad histórica. La manzana dejó de ser una interpretación posible para transformarse en una certeza aparentemente indiscutible. Así nació una de las asociaciones más persistentes de toda la tradición occidental. Sin embargo, mientras la cultura popular abrazaba esa versión, estudiosos de distintas épocas continuaban preguntándose cuál podía haber sido realmente el fruto mencionado en el Génesis. La cuestión no era menor. Si el texto original no especificaba una especie determinada, cualquier intento de identificación debía apoyarse en indicios históricos, geográficos y teológicos.

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"Adán y Eva", de Alberto Durero, una obra en tamaño natural en el Museo del Prado

Entre todas las hipótesis propuestas a lo largo de los siglos, una sobresale por encima de las demás. Se trata del higo, considerado por numerosos investigadores como el candidato más plausible. La razón principal surge del propio relato bíblico. Después de comer el fruto prohibido y descubrir su desnudez, Adán y Eva buscan algo con qué cubrirse. El texto señala que confeccionan prendas utilizando hojas de higuera. Ese detalle llamó la atención de los comentaristas judíos desde tiempos muy antiguos. Algunos rabinos sostuvieron que existía una profunda coherencia simbólica en la idea de que el mismo árbol relacionado con la transgresión proporcionara también los elementos necesarios para ocultar sus consecuencias. Según esa interpretación, las hojas no constituían un dato casual sino una pista deliberadamente incorporada al relato.

La teoría ganó fuerza porque encajaba con ciertas formas tradicionales de leer las Escrituras. En la literatura rabínica era frecuente encontrar conexiones entre diferentes elementos de una misma narración. El hecho de que las hojas pertenecieran a una higuera llevó a muchos comentaristas a concluir que el fruto prohibido debía provenir de ese mismo árbol. A favor de esta hipótesis también juega el contexto geográfico. En el antiguo Cercano Oriente, los higos ocupaban un lugar central en la alimentación y en la vida cotidiana. Eran abundantes, apreciados y fáciles de conservar. Su presencia en los paisajes de la región estaba ampliamente documentada desde tiempos remotos. Para muchos historiadores, resulta mucho más probable que el relato aludiera a una planta familiar para las poblaciones locales que a especies menos comunes. De hecho, Miguel Ángel en la capilla Sixtina pinta una higuera y no un manzano, y la serpiente con forma humana le está alcanzando a Eva un higo.

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Pero el higo no es el único aspirante. Otra tradición identifica el fruto prohibido con la uva. Quienes sostienen esta teoría destacan la importancia simbólica que la vid y el vino poseen dentro de la cultura bíblica. En numerosos pasajes, el vino aparece asociado tanto a la alegría como a la pérdida de control, una dualidad que algunos intérpretes consideraron compatible con el significado del relato del Edén. La propuesta de la uva nunca alcanzó el mismo nivel de aceptación que la del higo, aunque logró mantenerse vigente gracias a distintas escuelas de interpretación. Para sus defensores, el conocimiento adquirido por Adán y Eva podía entenderse como una experiencia comparable a la transformación de la conciencia que evocan ciertos textos relacionados con el vino.

La obra maestra de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, "La Tentación y Expulsión del Paraíso", capta los dramáticos momentos del pecado original y la consecuente expulsión de Adán y Eva del Edén

Todavía más sorprendente resulta la hipótesis del trigo. A primera vista parece incompatible con la descripción tradicional del árbol del conocimiento. Sin embargo, algunos sabios antiguos argumentaron que el trigo representaba el origen mismo de la civilización humana. Desde esa perspectiva, el paso de una existencia inocente a una vida marcada por el trabajo, la responsabilidad y la conciencia moral podía simbolizarse a través del cereal que permitió el desarrollo de las sociedades agrícolas.

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Estas interpretaciones muestran que el debate nunca se limitó a una simple cuestión botánica. En realidad, cada propuesta encierra una determinada manera de comprender el significado del pecado original y la naturaleza del conocimiento humano. El fruto prohibido funciona como un símbolo cargado de sentidos y, precisamente por eso, ha dado lugar a innumerables lecturas.

Existe además otro argumento que suele mencionarse cuando se analiza la teoría de la manzana. Diversos historiadores recuerdan que las variedades de manzanas conocidas en la Europa medieval no formaban parte del paisaje característico del Oriente Próximo en la Edad de Bronce, el período en el que tradicionalmente se sitúan los acontecimientos narrados en el Génesis. En cambio, especies como el higo y la granada gozaban de una presencia mucho más destacada en la región. La granada, de hecho, se constituye como otra candidata ocasionalmente mencionada por algunos investigadores. Su abundancia de semillas la convirtió en numerosas culturas antiguas en un símbolo de fertilidad, vida y renovación. Aunque esta hipótesis nunca logró imponerse, demuestra hasta qué punto la identidad del fruto permanece abierta a la interpretación.

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La persistencia del debate revela algo fascinante acerca de la historia de las ideas. A veces, un detalle aparentemente menor puede transformarse en una verdad aceptada por millones de personas simplemente porque una traducción, una tradición o una obra de arte logra instalar una imagen poderosa. Con el paso de los siglos, esa imagen adquiere una autoridad tan grande que termina desplazando a las fuentes originales. Eso fue exactamente lo que ocurrió con la manzana. Su triunfo no se debió a una afirmación explícita del Génesis sino a una compleja cadena de acontecimientos culturales. Primero apareció una asociación lingüística en el mundo latino. Después llegaron las interpretaciones medievales. Más tarde, los artistas del Renacimiento le dieron forma visual. Finalmente, la repetición constante consolidó la idea hasta convertirla en una certeza popular.

"El Pecado original", una de las pinturas más conocidas del pintor italiano Jacopo Tintoretto

Hoy, cuando alguien piensa en el pecado original, probablemente imagine una manzana antes incluso de recordar los detalles del relato bíblico. Esa reacción demuestra el extraordinario poder de los símbolos para sobrevivir a través del tiempo. También recuerda que la historia cultural suele ser mucho más compleja de lo que sugieren las versiones simplificadas.

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Quizás nunca sepamos con certeza cuál fue el fruto que comieron Adán y Eva. Tal vez se trató de un higo, de una uva, de una granada o de una especie que ya no podemos identificar. Lo único seguro es que el texto original guarda silencio sobre su identidad. Y, paradójicamente, ese silencio permitió que una de las imágenes más famosas de la civilización occidental naciera no de la certeza histórica, sino de una combinación de lenguaje, imaginación y tradición que atravesó más de mil seiscientos años.