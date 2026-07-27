Costa Rica intercepta embarcación con más de dos toneladas de cocaína en el Pacífico sur

Juan Carlos Alvarado, director de Guardacostas informó que Costa Rica frenó una lancha con 2 toneladas de cocaína (Cortesía Presidencia de Costa Rica)

El Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica, con apoyo de una aeronave del gobierno de los Estados Unidos, llevó a cabo este domingo la interceptación de una embarcación que transportaba más de dos toneladas de cocaína en aguas del Pacífico sur costarricense. El operativo, desarrollado a 97 millas náuticas de Cabo Matapalo, permitió la detención de tres ciudadanos de nacionalidad colombiana y la incautación de un cargamento que, según fuentes oficiales, representa uno de los mayores golpes recientes al narcotráfico en la región.

De acuerdo con información confirmada por Juan Carlos Alvarado, director de Guardacostas, la operación se realizó en el marco del Convenio de Patrullaje Conjunto entre Costa Rica y Estados Unidos. La acción fue coordinada por la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de los Estados Unidos, cuyos sistemas de vigilancia marítima detectaron la presencia de una embarcación sospechosa durante un sobrevuelo en espacio aéreo costarricense. Tras el aviso, el Servicio Nacional de Guardacostas activó el protocolo de emergencia y desplegó botes interceptores del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) y una patrullera hacia la ubicación señalada.

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“Nuevo golpe al narcotráfico internacional. El Servicio Nacional de Guardacostas, con el apoyo de un avión de los Estados Unidos, interceptó una embarcación que transportaba más de dos toneladas de cocaína. La operación se realizó a 97 millas náuticas de Cabo Matapalo, en el Pacífico Sur. En la lancha viajaban tres colombianos, quienes fueron detenidos por las autoridades”, destacó la Presidencia de la República.

El operativo comenzó con una detección durante un sobrevuelo y siguió con botes interceptores hasta ubicar una nave sin matrícula ni nombre visible a 97 millas de Cabo Matapalo (Cortesía Presidencia de Costa Rica)

El despliegue operativo se extendió durante aproximadamente doce horas. Las unidades avanzaron hasta el punto de contacto en el océano y, alrededor de las 3:00 de la madrugada, lograron ubicar y detener la lancha.

En la embarcación viajaban tres hombres identificados con los apellidos Murillo, Ruíz y Valencia. Según el reporte oficial, los agentes hallaron 71 bultos con aparente cocaína, junto con varios estañones de combustible, en una lancha sin matrícula ni nombre visible equipada con tres potentes motores fuera de borda.

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Posteriormente, la lancha y los detenidos fueron escoltados hasta el muelle de Golfito, donde los agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) realizaron la inspección y el conteo del cargamento. Las autoridades contabilizaron un total de 2.066 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno.

El Servicio Nacional de Guardacostas destacó que la embarcación se encontraba adaptada para el transporte de grandes volúmenes de droga y carecía de cualquier identificación visible, una práctica habitual en las operaciones del narcotráfico internacional que busca evadir controles en el corredor del Pacífico Este.

Los trabajos de los guardacostas tienen el apoyo de las autoridades nacionales y estadounidenses (Cortesía Presidencia de Costa Rica)

Según el parte oficial, “estos resultados son producto del trabajo conjunto, la confianza y el trabajo incansable de las personas funcionarias del Servicio Nacional de Guardacostas”. Los tres detenidos quedaron a la orden de las autoridades judiciales para enfrentar los cargos correspondientes en los tribunales de Costa Rica.

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El 9 de julio otro operativo se desarrolló frente a la Bahía Ballena de Osa, en la Zona Sur del país, que permitió ubicar y dar seguimiento a una embarcación sospechosa. La embarcación contenía 84 sacos, cada uno contenía aproximadamente 30 paquetes con aparente cocaína.