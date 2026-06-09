Quiénes son los dueños de equipos deportivos con mayores fortunas del mundo en 2026

Con una fortuna estimada en USD 171.000 millones, el presidente de LVMH pasó a encabezar la lista tras la promoción de su club Paris FC a la primera división de Francia (Reuters)

La edición 2026 del ranking de los dueños más ricos de equipos deportivos, elaborada por la revista especializada en economía Forbes Argentina, marcó un giro en la cima tras dos años de estabilidad. Bernard Arnault, presidente de LVMH (Moët Hennessy - Louis Vuitton), lidera ahora el listado mundial después del ascenso de Paris FC a la Ligue 1 de Francia.

Con este movimiento, desplaza al estadounidense Steve Ballmer y establece un nuevo récord en una selección que reúne a algunas fortunas, todas por encima de los USD 10.000 millones. En este contexto, el fútbol se afirma como el deporte con mayor presencia entre los patrimonios de los principales multimillonarios del planeta.

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El ascenso de Bernard Arnault y el crecimiento del fútbol en las grandes fortunas

Bernard Arnault, de 77 años, suma una fortuna estimada en USD 171.000 millones, de acuerdo con datos de Forbes. Su control sobre el equipo de fútbol Paris FC se formalizó en 2024, aunque su inclusión en el ranking estuvo condicionada al ascenso del club a la máxima categoría del fútbol francés.

El empresario adquirió la participación mayoritaria en Paris FC cuando el club aún competía en la Ligue 2, lo que provocó su exclusión temporal del ranking de propietarios. Según Forbes Argentina, solo se incluye a quienes poseen equipos en ligas de primer nivel para la elaboración de su listado anual.

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El salto de Paris FC a la elite permitió que el jefe de LVMH figurara en el ranking y desplazara a Steve Ballmer de la cima. La fortuna de Arnault representa una diferencia de USD 45.000 millones respecto al ex CEO de Microsoft, quien ahora ocupa el tercer puesto.

Además, la lista mostró un avance del fútbol como fenómeno global, ya que 13 de los 25 multimillonarios poseen equipos vinculados a este deporte, distribuidos en siete ligas diferentes.

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El heredero de Walmart, propietario de los Denver Broncos, subió en la clasificación 2026 y también figura con una participación en los Arizona Diamondbacks (Credit: Ron Chenoy-USA TODAY Sports)

Por su parte, Rob Walton, heredero de Walmart y propietario de los Denver Broncos de la NFL, escaló al segundo lugar del ranking con USD 146.000 millones.

La publicación subrayó que tanto la NFL como la NBA mantienen una fuerte presencia, aunque el modelo de control familiar limita la cantidad de nuevos dueños en la liga de fútbol americano.

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Quiénes son los diez dueños más ricos y cómo construyeron sus fortunas

Bernard Arnault controla el conglomerado LVMH y llevó a Paris FC a la máxima categoría del fútbol francés. Su patrimonio se ubica en USD 171.000 millones , según el informe de Forbes .

Rob Walton , vinculado a Walmart , es dueño de los Denver Broncos y posee una fortuna de USD 146.000 millones . Walton también adquirió una participación en los Arizona Diamondbacks .

Steve Ballmer , ex CEO de Microsoft , mantiene el control de los Los Ángeles Clippers y cuenta con USD 126.000 millones .

Miriam Adelson , heredera del emporio de casinos, dirige a los Dallas Mavericks y posee USD 37.500 millones.

Idan Ofer dirige el conglomerado Quantum Pacific Group y tiene el mando en FC Famalicão (Portugal) y una participación en Atlético de Madrid ; su fortuna alcanza los USD 34.600 millones .

Robert Pera , fundador de Ubiquiti , lidera a los Memphis Grizzlies con USD 31.700 millones .

Henry Samueli , al frente de Broadcom , posee los Anaheim Ducks de la NHL y suma USD 30.800 millones .

François Pinault , fundador de Kering (Gucci, Yves Saint Laurent), dirige el Stade Rennais FC y cuenta con USD 29.500 millones .

Daniel Gilbert , creador de Rocket Mortgage , es el principal accionista de los Cleveland Cavaliers y posee USD 27.900 millones.

David Tepper, fundador de Appaloosa Management, controla a los Carolina Panthers y Charlotte FC con USD 23.700 millones.

Steve Ballmer se ubicó en el tercer lugar del ranking - Mandatory Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images

El impacto de las nuevas fortunas y la diversificación de inversiones deportivas

El reporte de la revista señaló que la suma de los patrimonios de los principales propietarios representó un aumento del 49% en relación con el año anterior.

Por primera vez, los 25 integrantes del ranking superan los USD 10.000 millones. El fenómeno responde, en parte, al ingreso de capitales de nuevos sectores económicos, como la tecnología, los fondos de cobertura y la moda, además de una internacionalización creciente de los propietarios.

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El ranking se completa con empresarios como Steve Cohen (New York Mets), Stanley Kroenke (Los Ángeles Rams, Denver Nuggets, Colorado Avalanche, Colorado Rapids, Arsenal FC y Arsenal Women FC), Jerry Jones (Dallas Cowboys), los hermanos R. Budi Hartono y Michael Hartono (Como 1907), Philip Anschutz (Los Ángeles Kings y LA Galaxy), Stephen Ross (Miami Dolphins), Anders Holch Povlsen (FC Midtjylland), Peter Mallouk (Sporting Kansas City), Shahid Khan (Jacksonville Jaguars y Fulham FC), Robert Kraft (New England Patriots y New England Revolution), Hasso Plattner (San José Sharks), Joseph Tsai (Brooklyn Nets y New York Liberty), Tilman Fertitta (Houston Rockets), Dan Friedkin (Everton FC y AS Roma) y Arthur Blank (Atlanta Falcons y Atlanta United).

La publicación destacó el caso de Arthur Blank (Atlanta Falcons), quien cierra la lista con USD 11.100 millones, así como la presencia de empresarios que diversificaron sus inversiones en varios deportes y ligas.

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El estudio también mencionó incorporaciones recientes, entre ellas R. Budi Hartono (Indonesia, Como 1907), Peter Mallouk (Sporting Kansas City) y Dan Friedkin (Everton FC y A.S. Roma).

Tendencias y particularidades de los nuevos dueños en 2026

Arthur Blank (Atlanta Falcons), cierra la lista con USD 11.100 millones (Credito: Brett Davis-Imagn Images)

El informe reveló que muchos de los actuales propietarios de equipos deportivos no iniciaron sus patrimonios en el ámbito deportivo, sino que provienen de industrias como la tecnología, la moda, la banca o los fondos de inversión. La adquisición de franquicias deportivas aparece como una estrategia de diversificación de activos y presencia global.

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Varios de los nombres destacados impulsaron proyectos de modernización, renovaciones de estadios y patrocinios internacionales, como el acuerdo de LVMH con la Formula 1, valorado en más de USD 1.000 millones. Otros, como Rob Walton y Stanley Kroenke, ampliaron su influencia mediante la compra de participaciones en múltiples equipos de diferentes deportes.