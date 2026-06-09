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Las 7 características que la historia del fútbol identificó en cada campeón del mundo

The New York Times analizó un siglo de equipos consagrados y encontró las condiciones que se repiten sin excepción, un filtro que deja a muy pocos en carrera para levantar la copa en 2026

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El Mundial 2026 exige analizar criterios históricos para identificar al próximo campeón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resolver la incógnita sobre qué criterios históricos definen al campeón del Mundial 2026 requiere un análisis de patrones consolidados a lo largo de los años. El examen de tendencias y regularidades en los equipos campeones permite filtrar los candidatos reales y desmontar algunos de los mitos más repetidos sobre lo que significa ser favorito, según The New York Times.

Los equipos con mayores posibilidades de consagrarse campeones en el Mundial 2026 suelen contar con un seleccionador nacional, una mayoría de jugadores militando en la liga doméstica, capitanes con amplia experiencia internacional y posiciones destacadas ―pero no líderes― en el ranking FIFA. La historia también indica que el trofeo permanece entre las selecciones de Europa o Sudamérica, mientras que otros factores, como ser anfitrión o el máximo goleador, resultan secundarios a la hora de predecir al ganador.

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Mitos y factores descartados en la historia del Mundial

Entre los mitos tradicionales, ser el país anfitrión ya no otorga una ventaja decisiva: cinco de los primeros once mundiales se quedaron en casa, pero en las últimas once ediciones solo Francia, en 1998, lo logró como local. La globalización del fútbol y la adaptación de los equipos han reducido esa diferencia.

El mito de que los equipos europeos solo ganan en Europa cayó con el título de España en Sudáfrica 2010 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
El mito de que los equipos europeos solo ganan en Europa cayó con el título de España en Sudáfrica 2010 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El supuesto de que los equipos europeos solo ganan en su continente también ha desaparecido desde la victoria de España en Sudáfrica en 2010. Ser el campeón vigente tampoco pesa: desde Brasil en 1962, ningún bicampeón ha conseguido el trofeo, lo que desecha automáticamente las opciones de Argentina rumbo a 2026.

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Tener al máximo goleador o estrella mundial tampoco es garantía. El ganador del Balón de Oro previo jamás ha sido campeón del mundo, y solo cinco futbolistas lo han conseguido antes de levantar el trofeo. Los equipos repletos de campeones de clubes tampoco aseguran el éxito: Argentina en 2022, España en 2010, Italia en 2006 y Alemania en 1990 no tenían campeones continentales en ese ciclo.

Por otro lado, la preparación o el rendimiento inmediato antes del Mundial es irrelevante en varios campeones históricos. Equipos como España en 2010 salieron temprano en 2006, mientras que Brasil en 2002 afrontó una eliminatoria complicada y cambios de entrenador.

Criterios históricos que definen a los campeones del mundo

Europa y Sudamérica concentran el origen de todos los campeones según el análisis citado (Reuters)
Europa y Sudamérica concentran el origen de todos los campeones según el análisis citado (Reuters)

El análisis de The New York Times identifica dos condiciones que nunca han fallado: todos los campeones provienen de Europa o Sudamérica y, desde 1992, ninguno llegó al título siendo el número uno del ranking FIFA. El rango habitual está entre el 2° y el 18° puesto.

Además, ningún seleccionador extranjero ha ganado la Copa del Mundo; solo dos han alcanzado la final en casi un siglo. No existe un perfil recurrente más allá de la nacionalidad local del técnico y, en casos contados, la edad: ningún seleccionador mayor de 59 años ha sido campeón.

En cuanto a la edad de la plantilla, la media óptima ronda los 27 años, aunque recientes campeones han oscilado entre planteles más jóvenes y otros más experimentados sin consecuencias determinantes.

El peso de los líderes y los jugadores de casa

Italia fue campeona en 2006 con 23 de 23 futbolistas provenientes de la Serie A (EFE/Yuri Kochetkov/Archivo)
Italia fue campeona en 2006 con 23 de 23 futbolistas provenientes de la Serie A (EFE/Yuri Kochetkov/Archivo)

La presencia de jugadores de la liga nacional es una pauta consolidada en plantillas campeonas. Ejemplos claros: Italia en 2006 alineó a 23 de 23 futbolistas de la Serie A, España en 2010 integró a 20 de 23 de la Liga, y Alemania en 2014 a 16 de 23 de la Bundesliga. Argentina en 2022, con apenas un jugador local, fue la gran excepción contemporánea.

El capitán del equipo campeón suele superar los 100 partidos internacionales; de los últimos 11, solo dos se quedaron por debajo, aunque eran leyendas con peso histórico. El liderazgo y la experiencia surgen como cualidades centrales, más allá de celebridades recientes.

Tener un delantero prolífico es también una característica compartida: casi todos los campeones contaron con un atacante con más de 20 goles en la temporada previa o grandes cifras internacionales. Francia en 1998 constituye la excepción más notoria a esta tendencia.

¿Quién encaja en el perfil campeón para 2026?

El análisis de The New York Times ubica a Argentina fuera de la proyección por combinar título vigente y liderazgo en el ranking FIFA (REUTERS/Hannah Mckay/File Photo)
El análisis de The New York Times ubica a Argentina fuera de la proyección por combinar título vigente y liderazgo en el ranking FIFA (REUTERS/Hannah Mckay/File Photo)

Con estos filtros, The New York Times descarta a Argentina por ser campeón vigente y ocupar el número uno en el ranking FIFA, rasgos históricamente incompatibles con el título.

Solo España, los Países Bajos, Croacia y Alemania son las selecciones que superan todos los filtros históricos, aunque solo las dos primeras presentan un núcleo fuerte de futbolistas de la liga local y capitanes con trayectorias notables.

En el caso de Alemania, el argumento se refuerza: su plantilla alinea a 19 de 26 jugadores en la liga nacional, dispone de un capitán con más de 100 partidos internacionales y mantiene un historial reciente de éxito competitivo. Ningún otro candidato reúne de forma tan consistente los patrones históricos que definen a un campeón.

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