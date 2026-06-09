La decisión de Argelia con su entrenador Vladimir Petkovic a horas del debut en el Mundial 2026

La Federación Argelina de Fútbol extendió el contrato de Vladimir Petković hasta 2028, una renovación que llega con Los Verdes a días de su regreso al Mundial tras ausentarse en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022

La Federación Argelina de Fútbol (FAF) extendió el contrato del seleccionador nacional Vladimir Petković hasta el 31 de julio de 2028, una decisión que llega en uno de los momentos más trascendentes para el fútbol del país norteafricano: a tan solo ocho días del debut de Argelia en la Copa del Mundo 2026.

El técnico suizo, al frente de la selección desde el 29 de febrero de 2024, acumuló un balance de 21 victorias, 4 empates y 3 derrotas en 28 partidos dirigidos, con 67 goles a favor y 22 en contra. Esos números respaldaron la decisión de la FAF, que formalizó la renovación a través de un comunicado oficial.

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Uno de los logros más resonantes del ciclo de Petković fue la clasificación de Argelia al Mundial 2026, lo que puso fin a una sequía de dos ediciones consecutivas sin presencia en la fase final, tras las ausencias en Rusia 2018 y Catar 2022.

La selección también llegó a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025, una mejora notable respecto a las eliminaciones en primera ronda que sufrió el equipo en las ediciones de 2021 y 2023.

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El cuerpo técnico completo, con Davide Morandi, Guido Nanni y Paolo Rongoni, también renovó sus contratos por dos años más

El avance también se tradujo en el Ranking FIFA: cuando el entrenador asumió el cargo, Los Verdes ocupaban el puesto 43 a nivel mundial y el séptimo en África. Bajo su conducción, el equipo trepó al puesto 28 del mundo y al cuarto en el continente africano.

La renovación no se limitó al cuerpo técnico principal. El comunicado de la FAF precisó que el entrenador asistente Davide Morandi, el entrenador de arqueros Guido Nanni y el preparador físico Paolo Rongoni también extendieron sus contratos por dos años más, con lo que el cuerpo técnico completo seguirá junto al seleccionador durante el próximo ciclo.

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La continuidad del cuerpo técnico llega en medio de una etapa de preparación intensa. Según informó La Gazette du Fennec, 27 futbolistas se concentraron en el Centro Técnico Nacional de Sidi Moussa, aunque no todos tienen garantizada su plaza para el viaje a Países Bajos, donde Argelia disputará un amistoso ante la selección local el 3 de junio en Rotterdam, antes del debut mundialista.

Petković mantiene abiertas las opciones y contactó a jugadores adicionales para que estén disponibles ante eventuales bajas, de acuerdo con lo que precisó La Gazette du Fennec. La evaluación física resulta determinante en esta etapa, en especial tras las lesiones que sufrieron varios integrantes durante la Copa Africana de Naciones 2025.

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Vladimir Petković extendió su contrato con la Federación Argelina de Fútbol hasta 2028, con Argelia a días de su debut en el Mundial 2026

Entre los casos más seguidos figura el de Samir Chergui y Jaouen Hadjam, quienes arrastran lesiones graves desde el último torneo continental y permanecieron un largo período sin actividad. También preocupa la situación de Houssem Aouar, cuyo problema crónico en el aductor lo marginó del certamen africano. La decisión final sobre sus convocatorias dependerá de los exámenes y los entrenamientos en Sidi Moussa.

Para el arco, los medios argelinos señalan a Luca Zidane como favorito, aunque su reciente lesión en el Granada —una conmoción cerebral y fractura de mandíbula— lo dejaría fuera, al menos, del primer partido.

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En defensa, la presencia de Achref Abada, campeón de la Copa Confederación de la CAF con el USM Alger, amplía las alternativas tácticas del entrenador. En ataque, Riyad Karim Mahrez, del Al-Ahli, será la referencia ofensiva de Los Verdes en el torneo.

El debut oficial de Argelia en el Mundial 2026 está programado para el 16 de junio en el estadio de los Kansas City Chiefs, frente a la selección argentina, en el Grupo J. La lista definitiva de convocados aún no fue anunciada, mientras el cuerpo técnico afina detalles y evalúa el estado físico de sus figuras, con la prensa argelina apostada en el aeropuerto y en los alrededores del predio de Sidi Moussa para detectar los movimientos del plantel.

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