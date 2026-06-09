El nuevo guiño de Sebastián Villa a Boca en medio de los rumores sobre su futuro

Sebastián Villa, capitán de Independiente Rivadavia, acumula tres goles y nueve asistencias en la temporada 2026 (crédito @libertadores/Instagram)

Sebastián Villa volvió a encender los rumores que lo vinculan con Boca Juniors. El extremo colombiano de Independiente Rivadavia publicó este martes una historia en su cuenta de Instagram con una foto suya y un texto sugerente que fue suficiente para reanimar las especulaciones sobre su futuro en plena ebullición del mercado de pases.

Los colores del corazón no pasaron desapercibidos. El azul y el amarillo sumados al emoji del avión refuerzan las lecturas sobre cuáles serían las intenciones del colombiano de cara a una posible salida de la “Lepra” mendocina. Nada en la historia es explícito, pero la combinación de símbolos, en el contexto de las especulaciones de las últimas semanas, encendió las alarmas en el mundo xeneize.

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El nombre de Villa lleva días instalado en la órbita de Boca. La dirigencia del club de la Ribera tiene la firme intención de reforzar el ataque para el segundo semestre, y el extremo colombiano es uno de los principales apuntados. El jugador, que ya quiso cambiar de aires durante el mercado de pases anterior, ya habría dado el visto bueno para iniciar las gestiones.

Además, el periodista Augusto César reveló en ESPN que Independiente Rivadavia le prometió a Villa que lo vendería en junio si llegaba una oferta que satisficiera al club, un detalle que opera a favor de las aspiraciones de Juan Román Riquelme.

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La dirigencia de Independiente Rivadavia valuó al colombiano en 10 millones de dólares y descartó incluir jugadores en una negociación

En Mendoza, la postura de la dirigencia de la Lepra fue clara desde el inicio: cualquier club interesado deberá presentar una propuesta estrictamente económica. Agustín Vila, dirigente del club mendocino, fue terminante al respecto en declaraciones a Planeta Boca: “Absolutamente no”, respondió cuando le preguntaron si aceptarían jugadores como parte de pago. Vila también reconoció que retener al colombiano será difícil y lanzó una frase que resonó en el ambiente: “Pasaron muchos campeonatos y Boca se dio cuenta que había dejado ir al mejor jugador que tenían en ese momento”. La valuación del club, según trascendió, ronda los 10 millones de dólares.

El director deportivo de Independiente Rivadavia, Sebastián Peratta, también se refirió al tema en DSports Radio con cautela: “Lo de Villa es un acuerdo entre partes y es privado. Su situación es la lógica de un jugador que viene siendo el mejor del fútbol argentino. Se resolverá cuando se tenga que resolver. Al día de hoy no tenemos ninguna negociación abierta con Boca por él”, declaró. Y agregó: “Sebastián está muy bien en el club, lo abrazamos en un momento muy especial de su vida y es el líder de este equipo”.

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Los números del colombiano en la temporada 2026 explican el interés. En 19 partidos entre la Liga Profesional y la Copa Libertadores, acumula tres goles y nueve asistencias. En el torneo continental, sus registros son aún más contundentes: tres goles y dos asistencias, cifras que lo posicionan como una pieza central en la campaña de la Lepra. Su velocidad y capacidad de desequilibrio lo convirtieron en el jugador más determinante del equipo de Alfredo Berti.

El extremo colombiano fue incluido en la lista de 55 convocables para el Mundial por Néstor Lorenzo, aunque no integró el grupo final de 26 (EFE)

El panorama en Boca también tiene su propia trama. El club atraviesa una etapa de transición luego de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y la dirigencia ya definió a Rodolfo Arruabarrena como el nuevo entrenador, en reemplazo de Claudio Úbeda. Según informó Infobae, el Vasco firmará un vínculo por 18 meses y la pretemporada está prevista para el 18 de julio. En ese contexto, el armado del plantel para el segundo semestre cobra urgencia, con la Copa Sudamericana como principal objetivo internacional: Boca enfrentará a O’Higgins de Chile en los playoffs de 16avos de final.

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El interés de Boca en Villa no es el único frente abierto para el colombiano. En declaraciones al programa El Camerino, el propio jugador no descartó una propuesta de Atlético Nacional: “Esperemos que dentro de poco podamos estar allí. Todas las negociaciones las deben dialogar con mi representante y, a partir de ahí, se tendrán en cuenta para ser estudiadas”, dijo. La frase, que dejó la puerta entreabierta al club colombiano, añadió una variable más a un escenario que ya de por sí tenía varios actores en movimiento.

El contexto personal de Villa también tuvo su capítulo en las últimas semanas. El extremo fue incluido en la lista de 55 jugadores convocables para la Copa del Mundo por el entrenador de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, aunque finalmente no integró el grupo de 26 que disputará el torneo.

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Con la Copa del Mundo por delante y un mercado de pases que recién comienza a desarrollarse, el futuro de Sebastián Villa parece ser una incógnita. La historia de Instagram parece suficiente para que la pregunta sobre el futuro del delantero vuelva a instalarse con fuerza.