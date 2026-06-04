México suma cinco medallas en el Panamericano Junior de Gimnasia Rítmica 2026 de Río de Janeiro

(CONADE)

La delegación de México tuvo una destacada actuación en el Campeonato Panamericano Junior de Gimnasia Rítmica 2026, celebrado en Río de Janeiro, Brasil, al conquistar un total de cinco medallas entre las pruebas individuales y de conjunto. Los resultados permitieron al equipo nacional ubicarse entre los protagonistas del certamen continental.

La gimnasta Marijose Delgado encabezó la cosecha de preseas para México al obtener dos medallas de plata bajo la dirección de la entrenadora Jennifer Ponvert. La atleta se adjudicó el subcampeonato en la clasificación All Around tras registrar 93.150 puntos y asegurar su presencia en las finales de los cuatro aparatos.

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En esa prueba, la estadounidense Anna Filipp se quedó con el primer lugar al sumar 101.400 unidades, mientras que la brasileña Beatriz Vieira completó el podio con 92.950 puntos.

Marijose Delgado y el conjunto mexicano lideran la cosecha de preseas

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Además de la plata en All Around, Delgado obtuvo el segundo lugar en la final de pelota con una puntuación de 24.000 unidades, resultado que la ubicó únicamente por detrás de Anna Filipp, quien registró 25.150 puntos. En el resto de las finales individuales concluyó en la cuarta posición de aro, quinta en mazas y séptima en listón.

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Por su parte, Arantza Díaz finalizó novena en pelota y octava en listón, mientras que Sofía Ruiz ocupó la séptima posición en la final de mazas.

En la modalidad de conjunto, el equipo dirigido por Citlaly Quintá aportó tres medallas más al medallero mexicano. Ana Carolina Martínez, Victoria Brambilia, Jenny Juárez, Delia Torres, Natalia Elizalde y Ximena Gómez lograron la plata en la clasificación All Around con 39.900 puntos, además de una segunda medalla de plata en la rutina de cinco listones.

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La participación mexicana cerró con una medalla de bronce en la final de cinco pelotas, resultado con el que el conjunto nacional completó una actuación de cinco preseas en el campeonato continental.