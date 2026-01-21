Las nuevas cuatro reglas en el fútbol mundial para contrarrestar las “interrupciones” de los partidos

La IFAB se pronunció sobre los cambios en el reglamento (Reuters)

La International Football Association Board (IFAB) anunció el respaldo a una serie de nuevas reglas que buscan optimizar el flujo de los partidos y limitar las interrupciones, según informó el propio organismo en un comunicado oficial. Entre los cambios más destacados figura la ampliación del sistema de árbitro asistente de vídeo (VAR), que ahora podrá intervenir en jugadas relacionadas con las segundas tarjetas amarillas y los tiros de esquina, bajo la condición de que la intervención no afecte la continuidad del juego.

Durante la última reunión anual celebrada en Londres este 20 de enero, presidida por Noel Mooney, director ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Gales, la IFAB explicó que el VAR tendrá la capacidad de revisar tarjetas rojas que resulten de una segunda amarilla siempre que existan pruebas claras de que la sanción se aplicó de manera errónea.

Lo mismo regirá para los casos en que se sancione al equipo equivocado por una infracción que derive en tarjeta roja o amarilla. Además, las decisiones sobre córners podrán ser revisadas si fueron concedidas por error, siempre que la revisión ocurra de manera inmediata. Estas modificaciones representan, según la propia IFAB, “extensiones específicas” del protocolo VAR ya existente.

Más allá de esto, el diario británico The Guardian detalló que la IFAB se mantiene firme en que el VAR debe limitar su intervención a situaciones que alteran el curso del partido: goles, penaltis, tarjetas rojas directas y confusiones de identidad. El organismo no apoya una ampliación indiscriminada de las competencias del videoarbitraje y considera que las nuevas medidas son ajustes puntuales para mejorar la justicia deportiva sin sacrificar el ritmo del juego.

La “guerra” contra la pérdida de tiempo

El conjunto de cambios propuestos incluyen continuar con los límites de ocho segundos para que los porteros liberen el balón con las manos e imponer diez segundos para que los jugadores abandonen el campo cuando son sustituidos. Los futbolistas que reciban atención médica estarán obligados a permanecer fuera del terreno durante un periodo aún por definir. Además, se “acordaron medidas adicionales para reducir las interrupciones del ritmo”, con el foco puesto en aplicar “el principio de cuenta atrás en los saques de banda y de meta”. Según la IFAB, estas medidas surgen de la “retroalimentación positiva global” recibida tras la implementación de reglas que buscan evitar la retención excesiva del balón por parte de los guardametas.

En ese marco, se debatieron medidas concretas para acelerar las reanudaciones:

• Cuenta regresiva ampliada: tras las pruebas exitosas con los arqueros (límite de 8 segundos), se propuso aplicar un criterio similar a saques de banda y saques de meta. Si el ejecutor excede el tiempo permitido, la posesión podría cambiar de manos.

• Sustituciones más ágiles: se impulsó la idea de un límite estricto de 10 segundos para que el jugador sustituido abandone el campo.

• Atención médica regulada: siguiendo experiencias previas en torneos internacionales, los futbolistas atendidos en el terreno de juego deberían permanecer fuera durante un período fijo, aún a definir, para desalentar simulaciones y cortes reiterados.

El objetivo es claro: más balón en juego y menos interrupciones artificiales. El fin lograr que los encuentro tengan mayor tiempo de juego neto, el actual apenas llega a los 52 minutos.

La regla de los "8 segundos" se estableció en marzo del 2025 (Foto: Reuters/Rodrigo Valle)

Una reunión técnica con impacto global

El encuentro, correspondiente al Annual Business Meeting (ABM), tuvo carácter técnico y estratégico, y estuvo presidido por Noel Mooney, CEO de la Asociación de Fútbol de Gales. La cumbre no incluyó votaciones formales, pero definió el marco de las propuestas reglamentarias que serán elevadas a la Asamblea General Anual (AGM) del organismo, prevista para el 28 de febrero de 2026 en Gales. Allí se aprobarán —o descartarán— los cambios que podrían aplicarse desde la temporada 2026/27 y en el camino hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

A diferencia de la AGM, el ABM funciona como una instancia de evaluación, consenso y orientación estratégica. En la mesa estuvieron representadas FIFA —que posee el 50 % del poder de voto— y las cuatro asociaciones británicas fundadoras del fútbol: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

El diagnóstico compartido fue claro: mejorar el dinamismo del juego, reforzar la justicia tecnológica y reducir el tiempo muerto, sin alterar la esencia ni el espíritu del fútbol.

El fuera de juego y la cautela con la “Ley Wenger”

En el ámbito del fuera de juego, la IFAB decidió continuar con los ensayos de la llamada “Ley Wenger”, una propuesta impulsada por el ex entrenador y actual jefe de desarrollo del fútbol mundial de la FIFA, Arsène Wenger. Sin embargo, todavía no hay acuerdo general para poder avanzar en su implementación total mientras crece el debate sobre el tema.

Esta regla sostiene que un jugador solo estaría en posición antirreglamentaria si todo su cuerpo supera completamente al último defensor. Wenger argumentó, en declaraciones recogidas por The Times, que “primero tenemos que probar la solución radical y ver si necesitamos revertirla”, reconociendo que el criterio tradicional se ha basado en la parte más adelantada del cuerpo del atacante.

La Premier League canadiense se convertirá en uno de los primeros laboratorios de prueba para la Ley Wenger a partir de abril. Según The Times, la UEFA y las cuatro federaciones británicas fundadoras de la IFAB —Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales— han mostrado reservas ante un cambio considerado demasiado drástico. La preocupación principal radica en el posible perjuicio para las tareas defensivas y el impacto sobre la dinámica de los partidos.

La IFAB confirmó que las pruebas del denominado “Daylight Offside” continuarán en fase experimental, pero descartó de este modo su aplicación obligatoria en el corto plazo.

Decidieron continuar con las pruebas del proyecto sobre el fuera de juego que planteó Wenger

No obstante, la FIFA se muestra entusiasta con la posibilidad de revisar el reglamento del fuera de juego. El presidente de la organización, Gianni Infantino, expresó recientemente en Dubái que se están considerando alternativas que podrían modificar la exigencia actual para el atacante: “Quizás en el futuro el atacante tenga que estar completamente adelantado para que se considere fuera de juego”.

Tecnología, FVS y cámaras arbitrales

La reunión también incluyó informes técnicos sobre:

• El fuera de juego semiautomático (SAOT), que continuará utilizándose con tecnología de última generación.

• El Football Video Support (FVS), un sistema más accesible que permite solicitudes de revisión en competiciones con menor infraestructura, pensado como complemento y laboratorio arbitral.

• Pruebas con cámaras corporales para árbitros, orientadas principalmente a capacitación, evaluación y transparencia, sin impacto directo en las decisiones del juego.

La Ley Wenger eliminaría el fuera de juego por milímetros (@433)

Ajustes técnicos y protección arbitral

Entre otras aclaraciones reglamentarias, se ratificó:

• Penales y doble toque accidental: si el ejecutor impacta involuntariamente el balón con el pie de apoyo y convierte el gol, la interpretación quedó más clara para evitar polémicas como las vistas en competiciones recientes con el paradigmático caso de Julián Álvarez en el ojo del debate.

• Relación árbitro-jugadores: se reforzó la directriz de que solo el capitán puede dirigirse al árbitro en situaciones de tensión, como medida de protección, orden y control del juego.

Las decisiones finales se conocerán el 28 de febrero, cuando la IFAB vote oficialmente qué cambios se incorporarán al reglamento mundial durante la Asamblea General Anual en Gales.

El comunicado completo de la IFAB

