La lupa sobre el penal a Zeballos que reclamó Boca Juniors ante Universidad Católica por la Libertadores

*El penal que reclamó Boca Juniors

Cuando aún no se cumplía el primer cuarto de hora, la gran polémica apareció en el partido entre Boca Juniors y la Universidad Católica por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores en La Bombonera. Se trato de un penal a Exequiel Zeballos que reclamó el equipo local, pero que el árbitro Wilmar Alexander Roldán no consideró.

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A los 12 minutos Zeballos armó una jugada por la izquierda y descargó con Milton Giménez, que se la devolvió al santiagueño, que fue tocado por Sebastián Arancibia y el delantero del equipo Xeneize cayó dentro del área.

El juez tampoco recibió el llamado del VAR y el juego continuó, pero los jugadores locales le reclamaron la sanción del penal en un momento que el equipo dirigido por Claudio Úbeda buscaba romper el cero con todo el apoyo de su gente.

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Zeballos sintió el contacto y se dejó caer. Sin embargo para que haya infracción debe analizarse si esa sujeción tiene la fuerza necesaria para ser falta y solo fue un contacto que no ameritaba tener consideración de falta. En esta jugada, el contacto resulta mínimo, propio de la disputa normal del fútbol, aunque no alcanza el umbral necesario para ser considerado falta. Por ello, la decisión correcta era permitir la continuidad del juego.

El encuentro es clave para Boca Juniors para su continuidad en el principal torneo de clubes del continente. Si bien el elenco local hizo el gasto, de un tiro libre a favor sufrió el tanto rival con una gran contra y un golazo de Clemente Montes.

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*El gol del equipo chileno

En el complemento los dirigidos por Claudio Úbeda buscaron el empate y a falta de cinco minutos llegó otra polémica con el tanto anulado a Ángel Romero por una posición adelantada milimétrica y dudosa a instancias del VAR.

Boca Juniors llegó a esta sexta y última fecha de la fase de grupos luego de dos victorias seguidas, una en la ida en Chile 2-1 ante el elenco Cruzado, y el 3-0 frente a Barcelona de Ecuador de local. Luego perdió de visitante 1-0 contra Cruzeiro y Barcelona. Más tarde igualó 1-1 con los brasileños.

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El equipo argentino fue seis veces campeón del certamen y el conjunto trasandino llegó a la final en 1993, cuando cayó ante el imbatible San Pablo dirigido por Telé Santana y por entonces vigente campeón del torneo e intercontinental.

*El gol anulado a Boca Juniors

Esta derrota elimina a Boca Juniors de la presente edición de la Copa Libertadores y queda tercero en su zona, lo que le permite mantenerse en el plano internacional y jugar en el repechaje para los octavos de final de la Copa Sudamericana contra uno de los segundos en los grupos de ese torneo.

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El equipo azul y oro regresó luego de dos años a la principal competición de clubes del continente. Había sido finalista en 2023, cuando perdió la final 2-1 ante Fluminense en el Maracaná. En2024 jugó la Copa Sudamericana y la temporada anterior no tuvo presencia internacional.

En el plano nacional, Boca Juniors perdió 3-2 ante Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura. Mientras que continúa en la Copa Argentina donde enfrentará a Sarmiento de Junín por los 16avos de final, en un encuentro que todavía no tiene fecha, horarios ni sede confirmada.

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