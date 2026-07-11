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El tifón Bavi impactó en China, Taiwán y Japón: casi 2 millones de evacuados y al menos 90 heridos

La provincia china de Zhejiang elevó su respuesta de emergencia al nivel uno, el máximo. Se cancelaron vuelos y hay alertas por fuertes lluvias y vientos

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El tifón Bavi azotó la isla sureña de Ishigaki en Japón la mañana del sábado

El tifón Bavi dejó este sábado al menos 87 heridos en Taiwán, causó cinco lesionados leves en Japón y obligó a evacuar a 1,71 millones de personas en la provincia china de Zhejiang (este), donde se espera que el temporal toque tierra en la madrugada del domingo tras provocar cancelaciones aéreas masivas y alertas por lluvias.

Zhejiang elevó este sábado su respuesta de emergencia por tifón al nivel uno, el máximo, ante la aproximación de Bavi a su costa central y meridional.

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A las 14:00 hora local (06:00 GMT), el Centro Meteorológico Nacional situó el centro del tifón a unos 290 kilómetros al este de la frontera entre Zhejiang y Fujian, sobre el sureste del mar de China Oriental.

Según la previsión oficial, Bavi avanzará hacia el noroeste a entre 30 y 35 kilómetros por hora y tocará tierra hacia la medianoche o la madrugada del domingo entre Sanmen y Cangnan, en Zhejiang, con vientos de nivel 12 a 13, antes de internarse en el país y debilitarse.

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Grandes olas rompen contra la costa en una playa mientras el supertifón Bavi, pronosticado para Guam, se acerca (Yuichi YAMAZAKI/AFP)
Grandes olas rompen contra la costa en una playa mientras el supertifón Bavi, pronosticado para Guam, se acerca (Yuichi YAMAZAKI/AFP)
Un edificio en construcción quedó derrumbado tras los fuertes vientos y las intensas lluvias provocadas por el supertifón Bavi en Guam (Yuichi YAMAZAKI / AFP)
Un edificio en construcción quedó derrumbado tras los fuertes vientos y las intensas lluvias provocadas por el supertifón Bavi en Guam (Yuichi YAMAZAKI / AFP)
Una joven con su paraguas sufren la lluvia y los vientos en Taiwán (I-Hwa Cheng / AFP)
Una joven con su paraguas sufren la lluvia y los vientos en Taiwán (I-Hwa Cheng / AFP)

La agencia oficial Xinhua informó que Zhejiang ha evacuado a 1,71 millones de personas y cerrado 12.154 escuelas y guarderías, 444 lugares turísticos y 78 recintos culturales.

Bavi causó también cancelaciones masivas en aeropuertos del este de China y Taiwán, con actividad prácticamente paralizada en terminales como Wenzhou y Fuzhou, según el portal especializado Feichangzhun.

Una casa destruida por el paso del tifrón (Masum Dhali / AFP)
Una casa destruida por el paso del tifrón (Masum Dhali / AFP)
Personas evacuadas en Taiwán (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)
Personas evacuadas en Taiwán (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)
Un hombre toma fotografías de la destrucción en Guam (Yuichi YAMAZAKI / AFP)
Un hombre toma fotografías de la destrucción en Guam (Yuichi YAMAZAKI / AFP)

El Centro Meteorológico Nacional de China mantiene la alerta naranja por tifón y emitió la primera alerta roja del año por lluvias, con previsión de precipitaciones torrenciales en Zhejiang, Fujian, Taiwán y otras regiones del este y norte del país.

Bavi llega después de una semana de desastres naturales en China, marcada por las lluvias asociadas al tifón Maysak, que dejaron al menos 39 muertos en Guangxi; un deslizamiento en Gansu, con 21 fallecidos, y tormentas y tornados en Hubei, con 11 muertos.

Esta fotografía, distribuida por Masum Dhali, muestra una estructura dañada en el exterior de las viviendas tras el paso del supertifón Bavi en Sinapalo, en la isla de Rota, en las Islas Marianas del Norte (Masum Dhali / AFP)
Esta fotografía, distribuida por Masum Dhali, muestra una estructura dañada en el exterior de las viviendas tras el paso del supertifón Bavi en Sinapalo, en la isla de Rota, en las Islas Marianas del Norte (Masum Dhali / AFP)

87 heridos en Taiwán

En Taiwán, el Centro de Respuesta a Desastres, citado por la agencia CNA, informó de que Bavi dejó al menos 87 heridos, ninguno de ellos grave, en su mayoría por caídas de motocicleta, golpes con objetos, cortes o lesiones durante el paso cercano del tifón.

El organismo isleño elevó además a 14.476 el número de evacuados preventivos y contabilizó 1.456 incidencias, principalmente caídas de árboles y daños en infraestructuras básicas.

Bomberos acomodan sacos de arena en Wenzhou, China (CN-STR / AFP)
Bomberos acomodan sacos de arena en Wenzhou, China (CN-STR / AFP)

Las autoridades taiwanesas mantienen 45 alertas rojas por riesgo de flujos de lodo, 28 de ellas en el condado de Hsinchu, en el noroeste, así como tres alertas rojas por riesgo de grandes deslizamientos.

La Agencia Meteorológica Central taiwanesa prevé levantar las alertas marítima y terrestre durante la mañana del domingo, mientras más de 5.400 viajeros permanecen retenidos en islas periféricas bajo control de Taipéi a la espera de la reanudación del transporte.

En Taoyuan, principal puerta de entrada a Taiwán, se cancelaron 552 vuelos y solo quedaba una quincena pendiente de operar este sábado.

Una pantalla muestra vuelos cancelados mientras los empleados esperan en un mostrador de facturación en el aeropuerto de Naha, en la prefectura de Okinawa (Philip FONG / AFP)
Una pantalla muestra vuelos cancelados mientras los empleados esperan en un mostrador de facturación en el aeropuerto de Naha, en la prefectura de Okinawa (Philip FONG / AFP)

Japón, sin daños graves

En Japón, Bavi cruzó este sábado junto a las islas de Okinawa, la prefectura más meridional del país, donde dejó cinco heridos leves y más de un centenar de vuelos cancelados.

La Agencia Meteorológica de Japón mantenía por la mañana una alerta de nivel 4 por tempestad en algunas zonas del sur y el centro de Okinawa, que requiere la evacuación de las áreas peligrosas por la alta posibilidad de inundaciones.

Durante la mañana se registraron vientos de hasta 140 kilómetros por hora en algunos puntos de la prefectura, y se esperaba que las islas Sakishima acumulasen hasta 250 milímetros de lluvia entre el sábado y el domingo, según la cadena NHK.

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