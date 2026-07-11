Persecución política en Turquía: detuvieron al alcalde del mayor distrito de Ankara en otra operación contra la oposición

Hüseyin Can Güner, alcalde de Çankaya

La investigación por presunta corrupción contra municipios del principal partido de la oposición en Turquía llegó este sábado a Ankara con la detención del alcalde de Çankaya, el distrito más poblado de la capital. La formación socialdemócrata CHP calificó la operación de política.

La Fiscalía General de Ankara anunció en un comunicado que emitió órdenes de detención contra 36 personas, entre ellas el alcalde de Çankaya, Hüseyin Can Güner, por presuntos delitos de creación y pertenencia a una organización criminal, aceptar y ofrecer sobornos y manipulación de licitaciones públicas.

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Hasta ahora, 27 personas fueron arrestadas y las autoridades realizaron registros e incautaron material como parte de la investigación. En Ankara, al igual que en Estambul y otras grandes ciudades, cada distrito cuenta con un regidor propio, además del alcalde metropolitano.

Çankaya, considerado bastión histórico del Partido Republicano del Pueblo (CHP), es el distrito más poblado de Ankara, con cerca de un millón de habitantes.

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Este distrito es el primero gobernado por la oposición en la capital afectado por la ola de investigaciones judiciales que comenzaron tras las elecciones locales del 31 de marzo de 2024. En esos comicios, el CHP se convirtió en la fuerza más votada en décadas y arrebató al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, islamista) el control de las principales ciudades del país.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan (REUTERS/Yves Herman)

Güner rechazó las acusaciones en redes sociales y afirmó que, desde su llegada al cargo, la administración municipal ha actuado “de la mejor manera posible” y sin traicionar la confianza de los ciudadanos.

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El CHP llamó a sus militantes y a los vecinos de Ankara a concentrarse ante el ayuntamiento de Çankaya para protestar contra lo que definió como una “operación ilegal”.

Las acciones contra municipios bajo control del CHP, con cientos de detenidos hasta la fecha, se han convertido en un foco de tensión política en Turquía.

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Actualmente, cinco alcaldes metropolitanos, incluido el de Estambul, Ekrem Imamoglu, permanecen en prisión preventiva, y otros 23 alcaldes de distrito también están detenidos.

Además, siete alcaldes metropolitanos, entre ellos Imamoglu, y 26 alcaldes de distrito han sido suspendidos de sus funciones.

El CHP sostiene que estas investigaciones buscan debilitar a la oposición e impedir que Imamoglu, uno de los políticos más populares del país, compita contra el presidente, el islamista Recep Tayyip Erdogan, en las próximas presidenciales previstas para 2028, si se completa la legislatura.

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La formación denuncia que se trata de un caso de 'lawfare‘, es decir, el uso de la justicia con fines políticos, una preocupación compartida en los últimos días por representantes del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, quienes han cuestionado la independencia del poder judicial en Turquía.