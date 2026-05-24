A Colapinto lo confundieron con otro piloto: su divertida reacción junto a Maia Reficco en la previa del GP de Canadá de F1

Confundieron a Franco Colapinto con G abriel Bortoleto

Franco Colapinto protagonizó un cruce hilarante al llegar este domingo al paddock del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal: un fanático lo confundió con el brasileño Gabriel Bortoleto. Le gritó “¡Bortoleto!”, y el argentino, entre risas, le respondió: “¡Noooo!”.

El episodio ocurrió cuando Colapinto entró al sector junto a su novia Maia Reficco, con el mate en la mano. Tras la corrección, el hincha intentó enmendar el error y le deseó un buen augurio al corredor bonaerense: “¡Colapinto, mucha suerte!”.

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El insólito momento llamó la atención ya que Colapinto es amigo de Bortoleto, que corre con Audi. Ambos se conocen desde la época del karting. De hecho, el piloto brasileño de 21 años recordó en su momento: “A Franco lo conozco desde que era un niño. Corrimos juntos en el karting. Siempre nos tuvimos mucho respeto. Estoy feliz de que esté en la F1 y de que podamos competir aquí juntos. Es mejor tenerlo aquí compitiendo conmigo que a alguien que no conozco”.

Por su parte, Colapinto siempre se sintió cómodo en Brasil, donde en sus dos presencias fue acompañado por miles de fanáticos que viajaron: “Brasil para mí es como un segundo hogar. Vine aquí cuando era muy joven. Sé que en el fútbol u otros deportes hay mucha competencia entre Argentina y Brasil, pero creo que el automovilismo es diferente”.

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Franco Colapinto junto a Maia Reficco (REUTERS/Mathieu Belanger)

“En el automovilismo somos 20 pilotos, competimos contra europeos y gente de muchos otros lugares del mundo, y creo que Brasil y Argentina están unidos en este deporte, y es algo que para mí es un gran orgullo”, agregó Franco.

El argentino celebró la posibilidad de que ambos países, tradicionalmente enfrentados en otras disciplinas, se encuentren unidos en la F1: “Creo que es algo para celebrar: ver a dos países que han tenido enfrentamientos en otros deportes estar cerca uno del otro por nosotros, por mí y por Gabi (Bortoleto). Somos realmente muy amigos y es uno de los pilotos con los que más cercanía tengo en la parrilla. Y nos gusta que al otro le vaya bien”.

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En lo deportivo de este fin de semana en Canadá, el piloto pilarense largará 10° con su Alpine A526 en la quinta fecha de la temporada. La carrera está prevista para las 17.00, en horario argentino.

Este sábado, luego de meterse entre los diez primeros, el argentino celebró por radio con su ingeniero Stuart Barlow: “Let’s go! Vamos!”. Aunque no quedó conforme con su último intento, el registro le alcanzó para seguir avanzando en la qualy.

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Franco Colapinto larga décimo en Canadá (Prensa Alpine)

A bordo de su Alpine A526, Colapinto accedió a la Q3 y marcó 1:13.697. La pole position fue para George Russell con Mercedes, que estableció 1:12.578.

“Este fin de semana no estamos rápidos como en Miami, por eso tiene más méritos entrar a Q3. Creo que en carrera estamos competitivos, ojalá estemos rápidos para ir para adelante”, reflexionó Colapinto tras lo sucedido en pista.

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Fue la segunda clasificación consecutiva del piloto argentino en la Q3, después de su P8 en Miami. También volvió a superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

El detalle a tener en cuenta es que se anuncian lluvias en la zona del circuito y la FIA ya difundió un comunicado de alerta: “Tras haber recibido un pronóstico del Servicio Meteorológico Oficial en el que se prevé que la probabilidad de precipitaciones será superior al 40 % en algún momento durante la carrera de esta prueba, se declara riesgo de lluvia”.

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