La historia de amistad entre el argentino Sacha Fenestraz y Lando Norris: convivencia, vacaciones juntos y múltiples anécdotas

Sacha Fenestraz y Lando Norris, grandes amigos que forjó el automovilismo (@sachafenestraz)

Sacha Fenestraz es uno de tantos jóvenes argentinos que dan la vida para triunfar en el automovilismo. Nació en Francia, creció en Córdoba y a los 12 años emprendió vuelo a Europa para forjar su propio camino en el deporte motor a base de sacrificio. Su esfuerzo brindó frutos y logró destacadas actuaciones que le permitieron competir en la Fórmula 3, Fórmula E y pelear por campeonatos en la Super Fórmula Japonesa. Su travesía por el Viejo Continente lo llevó a conocer a Lando Norris, flamante campeón de la Fórmula 1 con McLaren y uno de los grandes pilotos de la actualidad. A sus 18 años, ambos convivieron en Inglaterra y formaron una fuerte amistad que se fortaleció con el correr del tiempo: de vivir solos en un departamento con dos simuladores de carrera a disfrutar de las vacaciones juntos.

Después de años con grandes sacrificios por parte del argentino y de su familia -su padre vendió un inmueble para que pueda seguir compitiendo en Europa- para ganarse un lugar en el automovilismo, Sacha obtuvo la oportunidad de participar en la Fórmula Renault Europea en 2016. Allí se inició la relación con Lando Norris, quien se proclamó campeón del certamen en dicha temporada, mientras que Fenestraz culminó en el quinto puesto.

“Fue en el equipo Tech 1. Ahí corría contra Lando y nos hicimos amigos en esa época. A fines de 2016 se me acercó el manager de Lando, Fraser Sheader (ADD Management), que sigue siendo mi representante hoy en día. Fue una gran decisión y en 2017 firmé para el equipo Kaufmann, gané un montón de carreras y fui campeón. Se me acercó la gente de Renault y me sumaron para su academia”, recordó en una entrevista con Infobae hace algunos años.

Sacha reveló que la relación entre ambos comenzó a tejerse a finales del año, principalmente cuando fueron a cenar después de la gala de la FIA de 2016. Después de consagrarse campeón de la Fórmula Renault, el criado en Córdoba se sumó al programa de desarrollo de pilotos de Renault F1 y disputó el campeonato de la Fórmula 3 con la escudería Carlin Motorsport. Norris, por su parte, representó al mismo equipo en la F2, donde perdió el título con George Russell. Esto derivó en una convivencia en un departamento en Guildford, un pueblo de estudiantes ubicado a una hora de Londres.

Sacha Fenestraz y Lando Norris durante el Gran Premio de Mónaco 2023 de F1 (@sachafenestraz)

La convivencia de dos jóvenes pilotos de 18 años en un departamento en Inglaterra dejó múltiples anécdotas. Una de las más particulares es cuando el argentino le hizo probar fernet al británico. “No le gustó y me decía ‘¿de qué es este remedio que me estás dando?’ Habitualmente el que nunca lo probó quizá tiene que probarlo tres veces, Lando no pasó de la primera”, recordó con este medio, al cual le aseguró que Lando “es una persona increíble. Tiene un corazón inmenso. Es una persona muy buena”.

Inmediatamente, hizo alusión a otra historia que siguen rememorando: “Hay una muy buena y que años después nos enteramos. Una vez recibimos una factura de luz y nos arrancaron la cabeza. Ese verano hizo mucho calor en Inglaterra y un día le dije ‘che, deberíamos ir a comprar un aire acondicionado. Después nos enteramos de que tuvimos el calentamiento del piso prendido con casi 30 grados y por eso nos moríamos de calor. Después nos cagamos de la risa”.

En una entrevista con el portal Daily Star, agregó más detalles sobre la convivencia y las discusiones que tenían para combatir las altas temperaturas. “Recuerdo que hacía muchísimo calor en verano y Lando no dejaba de decir: ‘No, no necesitamos comprar aire acondicionado, la semana que viene volverá a hacer frío y a llover’. Al final fueron meses así y cuando quisimos comprar aire acondicionado, estaba agotado en todas partes, así que pasábamos un calor abrasador en el apartamento”, contó entre risas.

En esta misma línea, brindó detalles sobre las intimidades de la convivencia en Inglaterra: “No es el tipo más ordenado que conocí, ¡pero hoy en día todavía nos reímos de ello! Fue un sueño. No voy a decir que fue la vida más saludable que tuvimos, porque era un simulador todo el día, todo el día jugando videojuegos. Pero estábamos entrenando mucho con nuestro entrenador, así que estábamos entrenando mucho y jugando mucho. Fue divertido”.

El piloto británico, en su canal de YouTube, realizó un desafío de cocina con el argentino en 2018

No obstante, pese a que pasaban gran parte del día en los dos simuladores del living, Sacha confesó que Lando no es un gran compañero para las tareas del día a día. “Es un desastre cocinando y la única vez que cocinó algo se quemó toda la cara y el cuello. No sé si le quedó esa marca de por vida, pero se quemó el cuello con aceite. Ahí me di cuenta que el talento de cocinero no lo tiene”, contó en Carburando.

El propio Lando Norris, que en los inicios de su carrera era notablemente activo en su canal de YouTube, donde subía blogs sobre su vida, subió un video en el que los dos compiten en la cocina. Allí muestra el departamento en el que vivían y, después de que el inglés le ganara al argentino cocinando, ambos juegan a la par con la computadora en un mismo escritorio.

Lando Norris y Sacha Fenestraz durante sus vacaciones en la nieve (@sachafenestraz)

La amistad entre ambos se forjó de tal manera que hoy en día comparten vacaciones juntos. Después de que Sacha Fenestraz completara una destacada temporada en la Super Fórmula Japonesa y Lando Norris se consagrara campeón de la Fórmula 1 por primera vez en su trayectoria en 2025, ambos disfrutaron de sus días de descanso esquiando en Courchevel, Francia.

El argentino compartió imágenes en su Instagram sobre sus vacaciones, en las que estuvieron acompañados por el conocido DJ Martin Garrix y los pilotos británicos Edward Jones y Max Fewtrell. Norris tuvo el gesto de llevar el trofeo del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 que obtuvo con McLaren y Sacha aprovechó para sacarse una foto con el título.

El campeón de la F1 y el piloto argentino disfrutaron de las vacaciones juntos

Vale destacar que, cuando dan los tiempos en el calendario, Fenestraz suele ir a los Grandes Premios de la Máxima. En el pasado GP de Japón en 2025, el cordobés vivió el fin de semana de competición en el box de McLaren. Además, aprovecharon para disfrutar del tiempo libre para dar vueltas por la ciudad de Tokio, donde Norris utilizó una boina que revolucionó las redes sociales en ese entonces.

Esto mismo se repitió en el Gran Premio de Mónaco de 2023 y 2022, cuando ambos intercambiaron sus cascos. “Para mi compañero de habitación, ¡gracias por todo! Mantén tu cabeza abajo y nos vemos pronto en el paddock”, escribió Lando Norris en el obsequio que le dio a Fenestraz. Sacha confesó que, pese a que el británico llegó a la F1, nunca cambió y que sigue con los pies en la tierra. No obstante, dejó entrever que “no es muy bueno contestando” mensajes de texto porque no responde.

“Es muy natural. Es una persona que siempre es directa. Si no le caes bien, te va a decir ‘No me caes bien’. Cero filtro, digamos. Eso me gustó mucho de él y por más que la gente capaz lo ve bastante serio en la tele, fuera de pista o cuando vas a cenar y no hay cámaras, es un personaje”, detalló a Carburando.

El casco que Lando Norris le regaló a Sacha Fenestraz en 2022 (@sachafenestraz)

Ambos lograron concretar su propio camino dentro del automovilismo. Después de varios años peleando por un lugar en las principales categorías y quedar relegado del programa de desarrollo de Renault F1, Sacha Fenestraz le dio un giro impensado a su carrera y pasó a competir en Asia. En 2022 quedó subcampeón del Super Fórmula y pegó otro salto a la Fórmula E, donde disputó dos temporadas. En 2025 retornó a la categoría de japonesa y finalizó en el octavo puesto.

Del otro lado, Lando Norris cumplió el sueño de llegar a la Fórmula 1. En su séptima temporada y con 11 victorias en 152 Grandes Premios disputados, el británico de 26 años logró consagrarse campeón de la Máxima con McLaren tras superar a Max Verstappen y a su compañero Oscar Piastri.

Sacha Fenestraz y Lando Norris, una amistad que forjó el automovilismo y perdura con el correr de los años (@sachafenestraz)

En diálogo con el portal especializado japonés Auto Sport, Sacha Fenestraz reveló cómo vivió la definición de la F1 en el GP de Abu Dhabi, donde el británico se proclamó campeón de la categoría por primera vez. “¡Estaba tan feliz! Lando y yo tenemos el mismo representante, ¡así que fue un momento feliz para todos!”, comentó después de su participación en los test de postemporada de la Super Fórmula Japonesa en Suzuka.

“Iba de camino a Japón para participar en la prueba de la Super Fórmula y vi la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi en el avión. Fue muy estresante verlo, y estuve constantemente estresado durante la carrera. Pero él realmente logró algo increíble”, destacó el cordobés de 26 años. A pesar de la euforia por el título, la comunicación entre ambos tras la victoria fue limitada: “Le envié un mensaje enseguida, me respondió y pudimos charlar un rato. Le pregunté: ‘¿Tenes mucha resaca?’ y me respondió: ‘...sí’”, contó Fenestraz entre risas.

La amistad entre los pilotos, que comenzó al competir la pista en la Fórmula Renault Europea y se fortaleció tras su convivencia en el Reino Unido en 2018, perdura a lo largo de los años. Ahora, Sacha y Lando aprovechan el poco tiempo libre en su agenda para disfrutar de las vacaciones juntos o reunirse cada vez que su carrera deportiva lo permita.

La foto de Sacha Fenestraz con el trofeo del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 que ganó Lando Norris (@sachafenestraz)