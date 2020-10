Quien es Bernd Maylander, el hombre que estuvo por delante de los mejores pilotos de la Fórmula 1 en las últimas dos décadas

Bernd Maylander lleva 20 años en la Fórmula 1

Es uno de los más famosos de la Fórmula 1. Al igual que el de los grandes corredores, su nombre resuena en los distintos paddocks repartidos por todo el mundo y su presencia es indispensable para que se pueda llevar a cabo la carrera. En la intimidad puede sacar pecho y decir que, en los últimos 20 años, pudo tener detrás suyo a pilotos de renombre como Michael Schumacher, Lewis Hamilton y Fernando Alonso, entre otros.

Bernd Maylander alcanzó las 700 vueltas liderando con su Mercedes AMG GT R Safety Car (Coche de Seguridad), con el cual se encarga desde probar el asfalto cuando las condiciones meteorológicas son desfavorables, hasta liderar el pelotón de monoplazas para que se sustraigan todos los objetos peligrosos de la pista.

El alemán sonríe cada vez que le preguntan por los pilotos con los que se codeó durante estas últimas dos décadas y cuenta con orgullo sus anécdotas dentro de los Grandes Premios.

Maylander a bordo de su Mercedes - @berndmaylaender

“Michael Schumacher era bastante tranquilo. Llevar a Bottas detrás es genial, siempre se queda a la misma distancia del Safety Car y no me presiona mucho. Rosberg también era tranquilo, siempre a la distancia correcta, al igual que Verstappen”, reconoció en una entrevista con “Beyond the grid”, el podcast oficial del Mundial de Fórmula 1.

“Sebastian Vettel es un poco más duro, pero Hamilton es, sin duda, el más complicado”, aseguró el ex piloto de GTM y GTs, que además cuenta entre sus palmares con una victoria en las 24 Horas de Nürburgring.

“A veces es muy difícil tenerlo detrás”, consideró sobre el británico de Mercedes. “Siempre está presionando, acelerando y frenando, conduciendo en zig-zag... Se acerca mucho a mi coche. No estoy seguro de que quiera presionarme, porque él sabe lo que hay. Es su estilo de conducción. Intenta hacer todo lo posible por mantener sus neumáticos en la temperatura correcta. Pero para mí es extraño, porque lo suelo perder en los espejos y no sé si está a mi derecha o a mi izquierda”.

Maylander también habló de las especulaciones más comunes con las que tiene que lidiar: La velocidad, ya que es el encargado de domar a los pilotos más rápidos del mundo cada vez que sale a escena: “Si no me equivoco los monoplazas de F1 dieron una vuelta a Portimao (En el último GP de Portugal) en aproximadamente 1 minuto y 17 segundos. Mi vuelta más rápida con neumáticos nuevos es de 1 minuto y 58 segundos. Esa es la diferencia. Siempre lo contamos por kilómetro. Así es más fácil. Hay una diferencia de entre ocho y nueve segundos por kilómetros. Es como un buen jet privado ante un Starfighter. Ambos vuelan, pero a diferente velocidad”.

El 2 de julio la página oficial de Mercedes Benz, quien ha sido durante 25 años la encargada de aportar los vehículos de seguridad, detalló que este nuevo AMG GT R tiene una velocidad punta de 318 km, por lo cual cumple con la función de “mantener una velocidad mínima alta para que los neumáticos y frenos de los coches de Fórmula 1 no pierdan demasiada temperatura y los motores no se recalienten”

Maylander se dio el lujo de estar por delante de varios campeones del mundo - @berndmaylaender

Pese a que nunca formó parte de la parrilla de competidores de la Fórmula 1, el oriundo de Waiblingen (a 15 kilómetros de Stuttgart, Alemania), cuenta con varias victorias y podios, sobre todo en torneos creados por la marca germana Porsche, como el Porsche Carrera Cup Alemania y la Porsche Supercup.

Sin embargo, fue en el 2000 cuando se consagró definitivamente. Ese año, después de pasar por varios eventos (DTM, FIA GT y el ITCC, entre otros), se coronó campeón de las 24 Horas de Nürburgring, conduciendo un Porsche 911 GT3-R, y recibió la noticia que tanto esperaba.

A pesar de estar conduciendo el Safety Car para la Fórmula 2 desde 1999, al año siguiente Charlie Whiting, director de carrera de la Fórmula 1 en ese entonces, le propuso pasar a ser el conductor oficial de la Fórmula 1. Maylander entrelazó sus dos pasiones hasta 2006, año en el que abandonó las competencias formalmente quedándose con su puesto en la Máxima.

El alemán de 49 años estuvo presente y fue testigo de cómo fueron mutando los monoplazas con las nuevas tecnologías y presenció históricos episodios, incluso, el portal “Autobild” aseguró que desde su arribo a la categoría reina, sólo se perdió tres Grandes Premios “por casos de fuerza mayor” después de que se rompiera el talón en 2001 y fuese sometido a una operación de pulmón en 2002.





