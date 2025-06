El increíble accidente que sufrió Lewis Hamilton en el GP de Canadá: “Fue devastador”

El momento en el que Hamilton atropelló a una marmota

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está siendo una pesadilla para Ferrari. La escudería italiana sigue sin encontrar un rumbo claro y volvió a tener una deslucida actuación en el Gran Premio de Canadá, donde perdió el segundo puesto del Campeonato de Constructores ante la victoria de George Russell y el podio de Andrea Kimi Antonelli. Charles Leclerc terminó en el quinto puesto, mientras que Lewis Hamilton finalizó sexto. El piloto de 40 años pasó inadvertido durante gran parte de la carrera, en la cual tuvo un insólito accidente: atropelló a una marmota.

Tras largar en la quinta ubicación en la parrilla de salida, el corredor británico se mantuvo en el pelotón delantero. Sin embargo, sufrió un peculiar desperfecto en la primera fase de la carrera en el Circuito Gilles Villeneuve. Una vez Hamilton salió de la curva nueve y antes de que lleguara a la horquilla L’Epingle, atropelló con su monoplaza a una pequeña marmota que se metió en medio de la pista.

Vale resaltar que no es la primera vez que se ve a uno de estos animales en el trazado de la isla de Notre Dame, al punto de que son una característica especial del circuito y miles de fanáticos esperan su aparición al costado del asfalto. Claramente, esto supone un grave peligro tanto para las marmotas como para los pilotos, por lo que se suele frenar la actividad en pista cuando se divisan algunas.

Hamilton tuvo serios daños en el piso de su auto tras chocar con la marmota (REUTERS/Mathieu Belanger)

En esta oportunidad no hubo tiempo para esto, ya que la única que apareció se cruzó en un momento desafortunado. El monoplaza de Hamilton sufrió una pérdida de rendimiento, ya que cayó la carga aerodinámica de la Ferrari. Con este panorama, el inglés tuvo un desempeño irregular en el Gran Premio de Canadá, al punto de que terminó por detrás de su compañero Leclerc, quien había largado octavo.

“Pregunto y veo cómo otros traen novedades. No sé por qué nosotros no las traemos, espero que lleguen pronto. La intención es que podamos cambiar de mentalidad; hay cosas que me gustaría decirles, pero no puedo. Quiero influir positivamente en ellas. Estamos fuera del campeonato y no debemos perder el tiempo en esta temporada; debemos centrarnos en el futuro”, comentó Hamilton en la conferencia de prensa posterior a la carrera, en diálogo con el medio Sky Sports F1.

Por su parte, cuando fue consultado por el accidente con la marmota, puntualizó: “Simplemente, me faltaba mucho rendimiento. El piso estaba básicamente destruido, sobre todo en la parte derecha”. En esta misma línea, se mostró muy sentido por el hecho de haber tenido un accidente con un animal, ya que el piloto siempre se mostró muy alineado con su protección: “Escuché que choqué con una marmota. Es devastador. Amo a los animales y estoy muy triste. Es horrible, uf. Nunca me había pasado aquí”. Al mismo tiempo, alegó estar “sin duda un poco decepcionado”, ya que “esperaba poder luchar por el podio hoy”.

Tras los resultados en el GP de Canadá, Ferrari perdió la tercera ubicación en el Campeonato de Constructores. McLaren sigue liderando con tranquilidad, ya que suma 374, mientras que Mercedes añadió puntos importantes en Montreal y escaló al segundo puesto con 199 unidades. La escudería italiana quedó con 183, mientras que Red Bull los sigue de cerca con 162, de los cuales gran parte le pertenecen a Max Verstappen.

En el plano de los pilotos, la dupla de Ferrari está lejos de la pelea por el título. Después del insólito choque entre ambos McLaren, que derivó en el abandono de Lando Norris (176), Oscar Piastri sacó diferencia en lo más alto, con 198 puntos. Los corredores del equipo con sede en Maranello recién aparecen en el quinto lugar, donde Charles Leclerc se ubica con 104 unidades, mientras que Lewis Hamilton marcha sexto con 79.