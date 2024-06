La increíble maniobra de Verstappen para evitar chocar contra un animal en la carrera de Canadá de Fórmula 1

La increíble maniobra de Verstappen para evitar chocar contra un animal en Canadá

La Fórmula 1 completó la fecha 9 del calendario y Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Canadá en una competencia que tuvo como protagonista a la lluvia que cayó en el trazado de Montreal. El piloto de Red Bull volvió al triunfo tras el mal trago en Mónaco y aventajó en la punta de la carrera a Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes).

En las últimas horas, se hizo viral un video que muestra al vigente campeón del mundo en el medio de la prueba teniendo que realizar una maniobra fuera del libreto. ¿Qué fue lo que sucedió? Durante la vuelta 32 de la competencia, el neerlandés se encontró con un roedor y tuvo que hacer una rápida maniobra para evitar colisionar a una marmota que apareció por la pista.

Una vez que terminó la competencia, en la charla de los tres pilotos con la prensa tras la celebración en el podio, un periodista aprovechó para consultarte a Verstappen sobre lo ocurrido: “Pregunta para Max… En la vuelta 32 se ve una marmota en la pista, ¿la pudiste reconocer?”, fue la pregunta, a lo que el tricampeón del mundo de F1 contestó: “Si”.

El diálogo siguió y fue allí donde el piloto de Red Bull tuvo una cómica respuesta frente a lo que sucedió en el circuito que lleva el nombre del icónico Gilles Villeneuve. “Qué clase de desafío fue verla aparecer ahí”, fue la repregunta del especialista. ¿La respuesta de Max? “Estaba casi muerto”, dijo. Automáticamente, de fondo se escucharon varias carcajadas por la salida que tuvo el corredor de 26 años.

“Empecé a llegar a la última chicana y al principio pensé que eran escombros. Empecé a acercarme y luego pensé, oh Dios mío, es un animal. Así que sí, me desvié hacia la derecha en el último momento. No sé qué pasó después”, explicó Verstappen. Luego de eso, el oriundo de los Países Bajos miró a Russell y le consultó: “¿Vos la tocaste?”.

El momento en el que Verstappen evita a la marmota canadiense durante el Gran Premio de Canadá

“Sí, la ví. Corrió hacia afuera…”, alcanzó a responder el piloto británico de Mercedes, que fue el poleman en la jornada del sábado durante la clasificación. “Tuve que reducir la velocidad porque estaba un poco fuera de la línea seca. El año pasado, por supuesto, un pájaro se metió en mi coche. Así que no quería tener una marmota atrapada en mi coche también”, agregó.

Hay que recordar que el compañero de equipo de Lewis Hamilton hasta el final de la temporada se quedó con el número 1 en la Q3 con el mismo registro que Verstappen, pero él salió desde el primer lugar de la grilla porque hizo primero el tiempo (1.12.000)

Además de este hecho, otro de los momentos que marcó el Gran Premio de Canadá fue el cruce entre Esteban Ocon y su equipo Alpine en la parte final de la prueba. Ubicado en la 9° posición y con su compañero detrás (Pierre Gasly), el francés recibió una comunicación por radio donde le indicaron que debería dejar pasar al otro piloto oriundo de Francia porque tenía mejor ritmo para ir a buscar a Daniel Ricciardo (8° lugar).

“Esteban, tenemos que dejar pasar a Pierre por favor”, fue el mensaje, a lo que el corredor de 27 años respondió: “¿Cuál es la razón?”. Acto seguido, el jefe de carrera le retrucó que “estamos tratando de perseguir a Ricciardo”. ¿La contestación de Ocon? “Olvídalo”. A pesar de eso, luego dejó pasar a Gasly, que finalmente no alcanzó al piloto australiano y terminó a poco menos de dos segundos del monoplaza del equipo RB.

¿Cómo sigue el calendario de la Fórmula 1? La categoría volverá a correr el 23 de junio con el Gran Premio de España, en Barcelona, en lo que será el retorno al periplo europeo que terminará con el receso desde el 29 de julio al 22 de agosto. Todavía restan 14 carreras en lo que será la temporada más larga en 74 años de historia de la Máxima.