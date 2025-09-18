Se confirmó la lesión que sufrió Driussi en el choque entre River y Palmeiras: cuánto tiempo estará inactivo

El punta, en el choque en el Monumental

La ausencia de Sebastián Driussi para la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en el Allianz Parque representa una baja sensible para River Plate. El delantero sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo, lo que lo deja afuera de la convocatoria para el encuentro decisivo en San Pablo. Esta lesión, ocurrida durante el segundo tiempo del choque de ida en el Monumental, obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas ofensivas para suplir a uno de los titulares habituales del Millonario.

El diagnóstico médico confirmó que el goleador con pasado en la MLS padece un desgarro en el bíceps femoral izquierdo, lo que automáticamente lo descarta para el compromiso en Brasil. La noticia impacta de lleno en la planificación de Marcelo Gallardo, quien pierde a una pieza clave en el esquema ofensivo en una instancia determinante del certamen continental. La baja del atacante se suma a la presión que enfrenta el elenco de Núñez tras la derrota sufrida por 2 a 1, que obliga a River a buscar una victoria como visitante para mantener vivas sus aspiraciones en la competencia más codiciada de América.

Ante este panorama, el Muñeco analiza dos opciones principales para cubrir la vacante en la delantera: Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja. La decisión final dependerá de la estrategia que el entrenador disponga para intentar revertir la serie en territorio brasileño. El equipo necesita ganar por al menos un gol para forzar la definición por penales, o por una diferencia mayor para avanzar de manera directa a las semifinales de la Copa Libertadores.

El invicto de River Plate como local en el certamen continental llegó a su fin tras una racha de 18 partidos consecutivos sin conocer la derrota en condición de anfitrión, secuencia que se extendió durante más de cuatro años y medio. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo no perdía en su estadio desde el 11 de agosto de 2021, cuando cayó ante Atlético Mineiro en los cuartos de final de esa edición.

La reciente caída ante Palmeiras en el estadio Monumental coloca al equipo de Marcelo Gallardo en una situación ya conocida durante su ciclo al frente de River Plate en competencias de Conmebol. Con este resultado, el club suma once ocasiones en las que debió intentar revertir una serie tras perder el partido de ida en torneos internacionales como la Copa Libertadores, la Sudamericana y la Recopa. Según informó el periodista Silvio Maverino, en diez enfrentamientos anteriores en esa condición, el conjunto de Núñez logró revertir el marcador en cuatro oportunidades (ante Cruzeiro en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, contra Jorge Wilstermann en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2017, versus Gremio en la semifinal de la Copa Libertadores 2018 y ante Athletico Paranaense en la Recopa 2019).

No obstante, la eliminación en las últimas cuatro ocasiones después de una derrota inicial expone el desafío mayor que enfrenta el plantel en esta instancia. El historial reciente pone a prueba la capacidad de reacción del equipo, que buscará cortar esa racha negativa y avanzar en la competencia continental. Esa seguidilla de cuatro eliminaciones la conforman las caídas contra Palmeiras en las semifinales de la Copa Libertadores 2020, ante Atlético Mineiro en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2021, versus Vélez en los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 y nuevamente ante Atlético Mineiro en las semifinales de la Copa Libertadores 2024.