La frase de Maxi López sobre los rumores de un arribo de Icardi a River: “Necesitamos a alguien que haga goles”

En su regreso a la Argentina tras la visita a su esposa e hijos en Ginebra, Suiza, Maxi López fue abordado por los periodistas en el aeropuerto internacional de Ezeiza y al ex delantero formado en River Plate le consultaron, entre otros temas, por el rumor de un posible interés del club de Núñez en contratar a Mauro Icardi para junio de 2026.

“Necesitamos a alguien que haga goles, así que venga el que sea. Mientras haga goles y River mejore, que venga el que sea”, afirmó Maxi López ante la pregunta sobre las chances de que Icardi se ponga la Banda Roja. Luego, ante otra consulta más personal acerca de si iría al palco del Monumental con su ex pareja Wanda Nara a ver al actual delantero del Galatasaray, respondió al cronista: “Sos muy retorcido. Vamos a ver qué pasa. Sería terrible”. Cabe recordar que López e Icardi coincidieron en el plantel del Sampdoria de Italia entre 2012 y 2013.

La frase que lanzó el ex futbolista y participante del reality de cocina Masterchef Celebrity que emite el canal Telefé no pasó inadvertida en el mundo del fútbol, ya que en el Millonario no niegan que la información sobre un eventual interés por Icardi para sumar al equipo de Eduardo Coudet sea falsa. Al presidente de River, Stefano Di Carlo, le preguntaron específicamente sobre el tema y respondió tajante: “No puedo entrar en la dinámica de un presidente que se confunde con su rol de hincha y empieza a hablar en una mesa de café de lo que le parece. De mi parte no puedo aportar nada”.

Durante la presentación del Chacho Coudet, Di Carlo amplió sobre el tema refuerzos: “Trabajamos todo el tiempo por el mercado de pases. Estamos trabajando para lo que viene que es junio. Si aparece una posibilidad importante, se evalúa. Es dinámico, cuanto más tiempo tenés, mejores decisiones tomás”. Y dijo unos días antes

Mauro Icardi festeja uno de sus goles con la camiseta del Galatasaray de Turquía (Grosby)

En cuanto a la información concreta sobre la posibilidad de que Icardi pueda ser refuerzo de River, el periodista Gustavo Yarroch indicó que es un jugador que en el club “nadie lo quiere descartar”. “Quiero ser cuidadoso porque es un nombre muy importante, de jerarquía mundial, pero acá cuando preguntás nadie te dice que eso no va a ocurrir. El presidente (Di Carlo) no lo negó y dijo que no quería alimentar el tema”, continuó el cronista.

Mauro Icardi se encuentra actualmente cumpliendo su contrato con el Galatasaray de Turquía, donde es un verdadero ídolo. Es que el ex jugador del Inter y PSG, entre otros, además de ser el máximo goleador extranjero en la historia del club ya lleva disputados 126 partidos oficiales, con 76 tantos y 22 asistencias desde su llegada al club en 2022. Además, ganó 5 títulos y fue nombrado el capitán del equipo.

Por otra parte, algunas figuras de River Plate emitieron su opinión acerca de este rumor. Por ejemplo, Oscar Ruggeri afirmó en el programa F90 de ESPN que Icardi sería el refuerzo ideal. “Es el nueve que me encanta para River. Es goleador y además juega bien. Lo quiero en River, ese es (jugador)”, sentenció el Cabezón. A continuación, su compañero Federico Bulos le preguntó si aceptaría la llegada del delantero con sus conflictos amorosos y judiciales a cuestas con Wanda Nara y la China Suárez, su actual pareja. “¿Vos te crees que va a venir a estar...? Viene a River y se ordena todo", expresó el ex defensor campeón del mundo.

Además de Ruggeri, Omar Labruna también dio su opinión al respecto y dijo: “Yo veo que tiene las características para ser el nueve de River. Es un nueve de categoría, un nueve goleador y un nueve que se sabe también tirar atrás para jugar. Me encantaría que venga a River”.

Labruna fue enfático al separar la vida privada del jugador de su rendimiento profesional: “Que no me jodan con los quilombos que tiene con la mujer, ex mujer, con la actual… Yo lo veo en el fondo que es un buen chico. A veces capaz que se prende a esas chicanas de los ida y vuelta, pero yo lo veo que como profesional, es un buen profesional”.