ATP Challenger 175: el escenario que también conquistó un ex número uno del mundo

El británico Andy Murray festeja su título Challenger en Aix en Provence (Crédito: @OpenduPayAix)

A partir de la temporada 2023 se incorporaron al calendario los torneos ATP Challenger 175, la categoría más alta dentro del circuito en cuanto a distribución de puntos y premios económicos. Estos eventos se disputan durante la segunda semana de los Masters 1000 de Indian Wells, Madrid y Roma, y sirven como alternativa competitiva para los jugadores que quedan eliminados en las primeras rondas de esos grandes torneos.

Es difícil formar parte de la élite del tenis mundial sin antes transitar el exigente camino de los torneos Challenger. Este circuito suele ser la antesala para muchos jugadores que buscan consolidarse entre los mejores del ranking. Allí, cada partido puede extenderse durante más de tres horas y cada punto se juega con intensidad, como si fuera el último. Las victorias significan avances en los puestos y un impulso anímico fundamental. Las derrotas, en cambio, traen frustraciones y, en más de una ocasión, dejan abierta la duda de si el nivel alcanza para dar el gran salto.

Con la llegada de los torneos ATP Challenger 175 en la temporada 2023, uno de los primeros grandes nombres en dejar su huella fue Andy Murray. El británico eligió competir en el Challenger de Aix-en-Provence en busca de ritmo luego de quedar eliminado en sus debuts en los Masters 1000 de Miami, Montecarlo y Madrid. Pese a haber levantado el trofeo semanas antes en el ATP 250 de Doha, el ex número uno del mundo en 2016 apostó por el certamen francés como preparación para Roland Garros.

La decisión resultó acertada: ganó cinco partidos y se quedó con el título, destacándose los triunfos ante el local Gael Monfils en la primera ronda y frente al estadounidense Tommy Paul en la final.

El argentino Mariano Navone, luego de firmar en 2023 su mejor temporada en el circuito Challenger —año en el que conquistó cinco títulos— comenzó a dar sus primeros pasos en el ATP Tour. Durante 2024 alternó participaciones entre ambas categorías y consiguió resultados destacados: fue finalista en los ATP 500 de Río y Bucarest, además de alcanzar las semifinales en Marrakech.

Tras caer en la segunda ronda de Madrid, decidió competir en el Challenger de Cagliari, donde terminó consagrándose campeón. En ese camino superó en semifinales al italoargentino Luciano Darderi y en la final al local Lorenzo Musetti.

El tenista argentino Mariano Navone posando con el trofeo del Challenger de Cagliari (Crédito: Mike Lawrence /ATP Tour)

Otro de los grandes campeones fue el brasileño Joao Fonseca. El carioca, que en 2025 logró sus dos primeros títulos en el ATP Tour en el Argentina Open y en Basilea, se presentó en Phoenix y culminó una semana perfecta al consagrarse campeón derrotando en el partido decisivo al kazajo Alexander Bublik.

Otros campeones que dejaron estos torneos en sus primeras ediciones fueron el portugués Nuno Borges, quien se consagró en Phoenix Challenger en 2023 y 2024; el estadounidense Aleksandar Kovacevic, campeón en Cap Cana en 2025; el chileno Alejandro Tabilo en 2024 y el croata Borna Coric en 2025 en Aix-en-Provence. Entre los franceses se destacan los títulos de Ugo Humbert en Cagliari en 2023 y en Bordeaux en 2024, a su vez de las consagraciones de Arthur Fils en 2024 y Giovanni Mpetshi Perricard en 2025, también en Bordeaux.

Por su parte, el alemán Dominik Koepfer ganó en Turín en 2023, el italiano Francesco Passaro lo hizo en 2024 y el kazajo Alexander Bublik se quedó con el título en 2025.

Cabe destacar que para esta temporada el certamen de Valencia pasa a la categoría 175.

Calendario Challenger 175

Challenger Cap Cana del 10 al 15 de marzo (dura)

Challenger de Phoenix del 10 al 15 de marzo (dura)

Challenger Aix-en-Provence del 28 de abril al 3 de mayo (arcilla)

Challenger Cagliari 28 de abril al 3 de mayo (arcilla)

Challenger de Bordeaux del 12 al 17 de mayo (arcilla)

Challenger de Valencia del 12 al 17 de mayo (arcilla)

Debutan Navone y Burruchaga

Para este miércoles se esperan las presentaciones de los argentinos Mariano Navone (79°) y Román Burruchaga (98°) en el Challenge 175 de Cap Cana, torneo que se disputa sobre superficie rápida. La Nave se medirá con el dominicano Nick Hardt (612°), mientras que Burru enfrentará al hongkonés Chak Lam Coleman Wong (123°).