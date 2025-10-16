Deportes

La furiosa crítica de Ralf Schumacher contra Colapinto y otros pilotos de Fórmula 1: “Son mucho peores”

El ex piloto de la Fórmula 1 ponderó a su sobrino sobre el deportista argentino, Liam Lawson y Yuki Tsunoda

En la antesala del Gran Premio de Estados Unidos, las declaraciones de Ralf Schumacher han generado revuelo dentro del paddock en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. El ex piloto alemán respaldó públicamente a su sobrino Mick Schumacher, al asegurar que el joven piloto es mejor que tres de los actuales integrantes de la parrilla: Franco Colapinto, Liam Lawson y Yuki Tsunoda.

La opinión de Ralf Schumacher durante una charla en el podcast Backstage Boxengasse cobra especial relevancia en un contexto donde Mick Schumacher continúa sin encontrar espacio en la Fórmula 1 como piloto titular, tras disputar las temporadas 2021 y 2022 y ejercer un rol de piloto reserva para Mercedes en los dos años siguientes. “Si entiendes mi opinión, y si además miras las carreras de los pilotos actuales en la Fórmula 1, creo que Mick sería al menos mejor que Yuki Tsunoda. Y en mi opinión, también es mejor que Liam Lawson”, señaló Schumacher en el podcast citado, cuyas palabras fueron reproducidas en el sitio especializado Racingnews365.

El alemán también puso al hijo del multicampeón Michael Schumacher por encima de Franco Colapinto, piloto de Alpine. “Empezó increíblemente fuerte, pero aún no ha demostrado el desarrollo que necesita. Por eso digo que, desde mi punto de vista, los tres son peores que Mick, incluso mucho peores. No lo entiendo en absoluto. Pero ahora la gente dirá de nuevo: ‘Claro que es ese tío’”, manifestó

Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón del mundo Michael Schumacher, exploró distintas alternativas para retomar protagonismo en categorías de primer nivel. En 2024 y 2025, el alemán compitió para Alpine en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) y realizó pruebas en la IndyCar para Rahal Letterman Lanigan Racing, ante la ausencia de un asiento fijo en la Fórmula 1 para las próximas temporadas.

El propio Ralf Schumacher expresó su descontento por el presente de su sobrino y criticó la decisión de directivos del paddock europeo: “No creo que Estados Unidos sea una buena opción. Pero los jefes de equipo cometieron un error al no llamarlo”, sostuvo en el mismo podcast. Hasta el momento, la posibilidad de que Schumacher Jr. regrese a la parrilla de la Fórmula 1 en 2026 se percibe como poco probable.

Estas palabras de Ralf Schumacher parecieran no ser casualidad, ya que se dan poco después de que Mercedes confirmara al británico George Russell y al italiano Kimi Antonelli como su dupla para la próxima temporada, quedando solamente cuatro butacas disponibles de cara al 2026 en la Máxima. Los lugares vacantes pertenecen a Red Bull Racing (un asiento), Racing Bulls (dos asientos) y Alpine (un asiento), y justamente los tres pilotos que mencionó (Franco Colapinto, Liam Lawson y Yuki Tsunoda) son protagonistas en esta historia y pujan por quedarse con alguno de esas plazas.

Entre los principales candidatos al puesto junto a Max Verstappen en Red Bull sobresale Isack Hadjar, mientras que Arvid Lindblad, actualmente en la Fórmula 2, es el favorito para subir a Racing Bulls. En la lucha por el segundo asiento en ese equipo aparecen Yuki Tsunoda y Liam Lawson. Helmut Marko, asesor de la escudería austriaca, en las últimas horas declaró que “Tsunoda sabe que aún necesita resultados para continuar en Red Bull”. Además manifestó que Alex Dunne está descartado para Racing Bulls. En Alpine, según lo que pudo recabar Infobae, todo apunta a la continuidad de Franco Colapinto junto a Pierre Gasly.

