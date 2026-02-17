Deportes

La furiosa crítica de Ralf Schumacher contra Colapinto tras el incidente que sufrió en los test de la Fórmula 1

El hermano de la leyenda de la Máxima apuntó otra vez contra el piloto argentino luego del casi despiste que sufrió en el final de las pruebas en Baréin

Ralf Schumacher volvió a criticar a Franco Colapinto

Franco Colapinto vivió una jornada intensa en los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin, donde logró el mejor registro del equipo Alpine pese a protagonizar un incidente que desató fuertes críticas de Ralf Schumacher. En la última sesión de la primera semana de la pretemporada, el argentino completó 144 vueltas y marcó un tiempo destacado de 1:35.806, ubicándose octavo en la tabla general del día y sumando sensaciones positivas tras superar diversos inconvenientes mecánicos en jornadas previas.

Tras la caída de la bandera de cuadros, Colapinto ejecutó una maniobra de calentamiento de neumáticos en la recta principal cuando su Alpine A526 realizó un movimiento anómalo del eje trasero. El vehículo giró bruscamente y estuvo a centímetros de golpear el muro en Sakhir, aunque el argentino logró recuperar el control sin daños. Este episodio se integró a la lista de incidentes ocurridos durante los tres días de pruebas, evidenciando la elevada dificultad que representa la nueva generación de monoplazas para 2026.

Luego de esa situación, el ex piloto de Fórmula 1 no dudó en manifestar su opinión en el análisis de Sky Sports: “Eso fue vergonzoso”, dijo el hermano de Michael. Es importante recordar que el alemán se mostró especialmente crítico con la presencia del oriundo de Pilar que desembarcó en la Máxima en la última parte de la temporada 2024 gracias a la escudería Williams.

Más allá de su queja porque el piloto argentino se había quedado con un lugar que para él pudo haber sido para su sobrino Mick, también apuntó contra Colapinto y contra otros de los jóvenes que se sumaron a la F1 en el último año. “Si entiendes mi opinión, y si además miras las carreras de los pilotos actuales en la Fórmula 1, creo que Mick sería al menos mejor que Yuki Tsunoda. Y en mi opinión, también es mejor que Liam Lawson”, comentó a fines de 2025. Y agregó en relación a Franco: “Empezó increíblemente fuerte, pero aún no ha demostrado el desarrollo que necesita. Por eso digo que, desde mi punto de vista, los tres son peores que Mick, incluso mucho peores. No lo entiendo en absoluto. Pero ahora la gente dirá de nuevo: ‘Claro que es ese tío’”.

*El incidente de Colapinto en el final de los test en Baréin

Colapinto cerró la semana con optimismo tras superar los desafíos técnicos que aquejaron a Alpine en las sesiones del pasado miércoles y jueves. El argentino logró el mayor número de vueltas del equipo en una jornada y, gracias al trabajo coordinado con Pierre Gasly (que sumó 97 vueltas el jueves antes de un nuevo percance mecánico), la escudería completó en total 318 giros durante los tres días.

“Fue bueno terminar la semana con tantas vueltas a bordo y es positivo llegar al fin de semana con mucho que analizar y comprender. El coche funcionó bien hoy; nos propusimos dar muchas vueltas para seguir adquiriendo experiencia”, remarcó el corredor argentino en el comunicado que difundió la escudería con sede en Enstone.

El cambio de panorama se produjo el viernes, cuando la falla mecánica del A526 que había limitado a Colapinto a sólo 28 vueltas (151 kilómetros) el miércoles ya había quedado atrás. Gasly, por su parte, acumuló 146 vueltas (788 kilómetros) entre sus participaciones, con un mejor registro de 1:36.723.

El cierre de la semana evidenció el rendimiento dominante de equipos como Mercedes, impulsados por la actuación de Andrea Kimi Antonelli, quien marcó 1:33.669. Aunque esta marca aún dista de la pole conseguida en 2025 por Oscar Piastri (1:29.841), muestra el potencial competitivo de la escudería británica.

Las siguientes pruebas de pretemporada, programadas desde este miércoles 18 al viernes 20 de febrero y con transmisión en vivo, prometen mayor intensidad. Los equipos buscan perfeccionar la adaptación de sus monoplazas a la normativa de 2026, mientras la curva de aprendizaje se presenta especialmente exigente.

El aporte de kilómetros de Colapinto fue esencial para Alpine. El piloto de 22 años también participó en ensayos privados en el circuito de Catalunya, donde completó 60 vueltas (279 kilómetros) el primer día y 58 vueltas (270 kilómetros) en la siguiente sesión. Al finalizar la etapa inicial de prácticas, su experiencia acumulada ascendió a 1.479 kilómetros recorridos con el monoplaza de nueva especificación.

Tengo mucho que aprender y me voy de estas pruebas mucho mejor que cuando empezamos, así que muchas gracias a todo el equipo por su increíble trabajo esta semana”, agradeció Colapinto, subrayando el valor de una semana donde, más allá del sobresalto por su despiste en la recta de Sakhir, consiguió consolidar su adaptación a la nueva generación de autos de Fórmula 1.

