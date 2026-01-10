Tras su separación de Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas blanqueó su romance con una ex tenista en medio de un viaje espiritual

Luego de separarse de Paula Badosa, el tenista griego confirmó que está en pareja con Kristen Thoms

La relación entre Stefanos Tsitsipas y Paula Badosa causó furor en el mundo del tenis durante los meses que perduró la pareja, quienes eran notablemente activos en redes sociales y acaparaban los flashes en cada una de sus acciones. Sin embargo, tras ser la dupla del momento entre 2023 y afirmarán ser “almas gemelas”, oficializaron su ruptura a mediados de 2024. Poco más de un año después, el griego de 27 años oficializó que tiene un nuevo romance con la ex tenista estadounidense Kristen Thoms.

Luego de atravesar una de las temporadas más complejas de toda su carrera, al punto de que consideró retirarse por graves problemas físicos, Tsitsipas cerró el año 2025 con un viaje espiritual a Namibia, donde confirmó su nueva etapa sentimental junto a Kristen Thoms, ex jugadora con experiencia previa en el tenis universitario de Estados Unidos de 28 años que actualmente se desempeña como modelo e influencer en redes sociales. Durante su viaje al país africano, el ex N° 3 del ranking ATP realizó un extenso blog que publicó en su cuenta de YouTube.

Durante 30 minutos, el tenista actúa como narrador y guía por Namibia, mientras explora junto a su pareja distintas regiones del país africano en avioneta, barco, automóvil y globo aerostático. El vídeo recoge interacciones con comunidades locales: conoce tribus, aprende danzas y comparte instantes emotivos con niños y adultos, estableciendo una conexión auténtica y lejana del bullicio mediático. Además, muestra múltiples recortes en los que se está divirtiendo con la ex tenista de 28 años.

En la descripción del vídeo, el deportista reflexiona sobre la experiencia y afirma: “Namibia no es solo un destino. Es una experiencia que te acompaña y te da espacio para pensar y tranquilizarte”. Tsitsipas subraya a lo largo del documental el valor de la observación pausada y la tranquilidad, aspectos que parecen haber adquirido mayor relevancia en su vida tras los vaivenes deportivos y el fin de una etapa personal de alta exposición.

No obstante, uno de los focos que más trascendió del video es la confirmación pública de la relación con Kristen Thoms, la cual se ha desarrollado bajo un perfil deliberadamente discreto. Según informaron portales de Grecia como Real.gr, Atlhetiko y Antenna, la pareja evitó aparecer públicamente para priorizar su intimidad. Incluso, no tienen fotos juntos en sus redes personales y tampoco se siguen entre sí en sus cuentas de Instagram.

La primera vez que la ex tenista aparece en un posteo del griego es una serie de imágenes que subió sobre el viaje a Namibia, aunque únicamente es la modelo de espaldas. Según los informes griegos, la relación habría iniciado hace ocho meses. Además, en septiembre de 2025 atrajeron la atención al pasear juntos por el Jardín Nacional en el centro de Atenas, captando la mirada de las personas por su naturalidad y sencillez.

Este nuevo enfoque vital surge en un momento complejo de la carrera de Tsitsipas. Aunque se consagró como una figura influyente del tenis tras alcanzar las finales de Roland Garros 2021 y del Australian Open de 2023, y ganar las Finales ATP en 2019, la última temporada estuvo marcada por altibajos deportivos. El griego cayó en la segunda ronda del Abierto de Australia y no superó la fase de grupos en la Copa Davis frente a Brasil. Debió retirarse del Masters 1000 de Shanghái y, pese a los cuartos de final logrados en los torneos de Barcelona (ATP 500) y Montecarlo (Masters 1000), no logró encadenar más de dos triunfos consecutivos durante el resto el año.

A la par del desafío competitivo, la transición personal ha sido notoria. La supuesta relación de ocho meses con Thoms evidencia una nueva manera de gestionar la notoriedad: lejos del espectáculo, Tsitsipas apuesta por un equilibrio entre su vida profesional y privada, manteniendo la atención no solo en su desempeño dentro de las pistas sino también en la reconstrucción de su cotidianidad. Esto contrasta completamente en el desarrollo de su relación con la española Paula Badosa, con quien era notablemente activa en las redes sociales y en lugares públicos.

La historia de la expareja, conocida popularmente como “Tsitsidosa”, capturó la atención del mundo del tenis desde que hicieron pública su relación en 2023. Tras una primera ruptura “amistosa” en mayo del 2024, ambos se reconciliaron en menos de tres semanas, reavivando el interés de aficionados y medios. Sin embargo, los rumores de una nueva separación resurgieron en julio, después de que ambos quedaran eliminados en la primera ronda de Wimbledon y dejaran de seguirse en Instagram, eliminando además las fotos y videos juntos de sus perfiles.

