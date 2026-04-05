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Fueron una de las parejas más llamativas del circuito, se pelearon y una revelación sobre su relación causó revuelo en el tenis

Los dichos de Stefanos Tsitsipas al contestar sobre sí tendría una novia tenista provocaron la reacción de Paula Badosa

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La respuesta de Tsitsipas sobre tener una pareja tenista

La reciente declaración de Stefanos Tsitsipas acerca de sus preferencias sentimentales reavivó la atención sobre su vínculo pasado con Paula Badosa. Durante una exhibición del circuito Ultimate Tennis Showdown (UTS) en Nimes, a pocos días del inicio del Masters 1000 de Montecarlo, el tenista griego respondió a una pregunta sobre si prefería que su pareja fuera o no tenista y fue allí cuando sus dichos generaron polémica luego de su relación con la estrella del tenis español.

Sin rodeos, Tsitsipas expresó: “Prefiero que mi novia no juegue al tenis. Créeme. Aunque no quieras admitir que hay competitividad, siempre la hay”. La afirmación marcó un nuevo episodio en la relación pública entre ambos deportistas tras su ruptura a finales del 2025.

La reacción de Paula Badosa no tardó en aparecer. Apenas la declaración de Tsitsipas comenzó a circular en redes sociales, la tenista española optó por responder con un comentario en Instagram compuesto por cuatro emoticones de caras sonrientes. El gesto fue interpretado por numerosos aficionados y analistas como una respuesta irónica o una forma de restarle importancia al comentario del griego.

La historia sentimental entre Tsitsipas y Badosa ha ocupado un lugar destacado en el mundo del tenis. La pareja hizo pública su relación a comienzos de 2023, generando un notable seguimiento tanto en torneos como en redes sociales. Juntos, protagonizaron distintos momentos de exposición, hasta oficializar su ruptura a mediados de 2024. Durante el periodo de su relación, ambos compartieron numerosas imágenes y mensajes en sus perfiles, mientras que los aficionados celebraban la pareja con el hasthag “Tsitsidosa”, que se volvió tendencia en la comunidad tenística.

Pantalla de Instagram: Tsitsipas en video con texto 'TENNIS GIRLFRIEND OR NON-TENNIS GIRLFRIEND?'. Comentario de Paula Badosa con emojis de risa
La tenista Paula Badosa reaccionó con risas a la pregunta sobre si el tenista Stefanos Tsitsipas prefería una novia tenista o no tenista

La separación inicial dio paso a una breve reconciliación semanas después. No obstante, los rumores de una segunda ruptura cobraron fuerza tras la eliminación de ambos en la primera ronda de Wimbledon 2024, hecho que coincidió con la decisión de dejar de seguirse mutuamente en redes y eliminar el contenido conjunto de sus perfiles públicos. Más adelante, Badosa participó en el canal de Youtube de la tenista tunecina Ons Jabeur, donde compartió: “Me acostumbré a tener mucho drama a mi alrededor. La energía en la que me sumergieron en estos últimos años no fue la correcta. Pero no lo ves hasta que lo ves”.

A partir de entonces, la atención sobre ambos deportistas se centró en sus respectivas trayectorias individuales. Tsitsipas afrontó una de las etapas más complejas de su carrera, enfrentando problemas físicos que lo llevaron a considerar el retiro. El cierre de 2025 marcó para él un viaje espiritual a Namibia y el inicio de una nueva etapa, junto a la extenista estadounidense Kristen Thoms, quien ahora se desempeña como modelo e influencer.

A la par del desafío competitivo, la transición personal de Tsitsipas ha sido notoria. La supuesta relación de ocho meses con Thoms evidencia una nueva manera de gestionar la notoriedad: lejos del espectáculo, Tsitsipas apuesta por un equilibrio entre su vida profesional y privada, manteniendo la atención no solo en su desempeño dentro de las pistas sino también en la reconstrucción de su cotidianidad. Esto contrasta completamente en el desarrollo de su relación con la española Paula Badosa, con quien era notablemente activa en las redes sociales y en lugares públicos.

Tsitsipas y Badosa en abril del 2025, cuando todavía eran pareja (REUTERS/Juan Medina)
Tsitsipas y Badosa en abril del 2025, cuando todavía eran pareja (REUTERS/Juan Medina)

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