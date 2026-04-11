Marcelo Gallardo reapareció en una cancha de fútbol tras su salida de River Plate: el motivo de su viaje

Marcelo Gallardo sorprendió al público tras ser captado en las tribunas del estadio de la Real Sociedad, durante el partido frente al Alavés en San Sebastián, en una de sus primeras apariciones públicas desde su despedida de River Plate. El ex entrenador millonario apareció en la transmisión del encuentro observando con atención las acciones del enfrentamiento junto al representan Hernán Berman.

Este sábado por la mañana, apenas superados los 10 minutos del partido correspondiente a la jornada retro de La Liga, las cámaras enfocaron al Muñeco en las tribunas del estadio Anoeta. La presencia del ex director técnico de River Plate generó sorpresa en el ambiente futbolístico argentino, donde se sigue de cerca cada uno de sus movimientos tras su salida del club.

El partido, que finalizó 3-3, presentó un atractivo especial para el ex entrenador de Nacional de Uruguay y Al-Ittihad de Arabia Saudita. El equipo visitante incluyó entre sus filas a Lucas Boyé, delantero argentino que debutó profesionalmente bajo la conducción de Gallardo en julio de 2014, en un encuentro de Copa Argentina ante Ferro. Boyé ingresó en el segundo tiempo y marcó el último gol del encuentro a los 97 minutos, sentenciando la igualdad en el marcador.

Hasta este momento, Gallardo había mantenido un perfil bajo desde que dirigió su último partido con River Plate frente a Banfield, casi dos meses atrás. Desde su emotiva despedida en el estadio Monumental, el ex entrenador no brindó declaraciones públicas y se enfocó en compartir tiempo con su familia y amigos, lejos de la exposición mediática.

La aparición en el estadio de la Real Sociedad constituye la tercera vez que se lo ve en público desde su salida del club de Núñez. Anteriormente, fue fotografiado presenciando un partido de su hijo menor, Benjamín, y visitó un restaurante en la ciudad de Buenos Aires, donde accedió a posar con empleados del local. “Un placer recibir a un gran referente de nuestro fútbol. Gracias, Marcelo Gallardo, por elegir nuestra casa para disfrutar de un buen momento. Hasta la próxima”, publicó el restaurante en sus redes sociales junto a la imagen del Muñeco.

Según fuentes consultadas por Infobae, la visita de Gallardo al estadio de la Real Sociedad no respondió a ningún motivo profesional ni a gestiones con clubes europeos. “Fue a ver fútbol, nada en especial”, aseguraron desde su entorno, disipando rumores sobre eventuales negociaciones. Vale recordar que hace algunas semanas había sido vinculado con equipos de Brasil como el Vasco Da Gama, que se encuentra disputando esta temporada la Copa Sudamericana. Además, le anticiparon a este medio que la idea del Muñeco es aprovechar el viaje por Europa para presenciar otros partidos y campos de entrenamiento.

El propio entorno de Gallardo remarcó que el director técnico optó por tomarse un periodo de descanso y reflexión antes de definir su futuro profesional, dejando en suspenso cualquier posible regreso inmediato a la actividad. El interés por su figura, sin embargo, persiste tanto en Argentina como en el exterior, donde cada aparición pública alimenta especulaciones sobre su próximo destino.

La jornada en San Sebastián permitió además observar la interacción de varios argentinos en el fútbol español, como el defensor Nahuel Tenaglia, titular en el Alavés, y el ya mencionado Boyé. El partido, que mantuvo la atención del público hasta el final, ofreció a Gallardo la oportunidad de seguir de cerca la actuación de jugadores que pasaron por su gestión en River Plate.

Con este Resultado, el conjunto vasco quedó a las puertas de meterse en zona de competencias europeas al ostentar 42 unidades, dos menos que Celta de Vigo, que hoy estaría clasificando a la Conference League. La visita, por su parte, cosechó un punto que le permitió alejarse un poco de la zona roja del descenso.

Aunque su segundo ciclo estuvo lejos de lo esperado por los simpatizantes, el Muñeco dejó un legado imborrable dentro de River Plate. En su primer ciclo, iniciado en junio de 2014, Gallardo transformó al Millonario en un equipo protagonista del fútbol sudamericano. Bajo su conducción, la institución logró 14 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores -una ganada nada menos que frente a Boca Juniors-, una Copa Sudamericana, tres Copas Argentina y la Liga Profesional.

Mientras tanto, la expectativa en torno al futuro de Napoleón continúa vigente. Las señales desde su círculo más cercano apuntan a que, por el momento, el ex entrenador se mantiene en un plano de absoluta reserva, priorizando su vida personal y manteniendo la incógnita sobre sus próximos pasos en el mundo del fútbol.