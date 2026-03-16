Marcelo Gallardo encabeza la lista de candidatos a convertirse en nuevo entrenador de un gigante de Brasil

Marcelo Gallardo es candidato a dirigir a Cruzeiro (REUTERS/Agustin Marcarian)

Semanas después de dar por finalizado su segundo ciclo en River Plate, Marcelo Gallardo fue relacionado a varios equipos de Brasil. Luego de que su nombre se encontrara en la lista de candidatos a reemplazar a Hernán Crespo en el San Pablo y de que sonara en el Vasco da Gama, el entrenador argentino es candidato a suceder a Tite en Cruzeiro. Según informaron medios locales, la dirigencia sondeó la posibilidad de contratar al Muñeco como su director técnico.

El histórico estratega brasileño fue relegado de su cargo tras empatar 3 a 3 frente a Vasco en el estadio Mineirao. El acuerdo para la desvinculación del técnico brasileño —quien apenas llevaba tres meses al frente del equipo— puso fin a una etapa breve que había comenzado con la consagración en el torneo estadual ante Atlético Mineiro, pero dejó al club con tres puntos en seis fechas y en zona de descenso, solo por encima de Internacional.

Tras la salida de Tite, el nombre de Gallardo es uno de los que encabeza la lista de posibles reemplazantes, según informaron los periodistas Pedro Rocha y Guilherme Macedo. Otros candidatos son Filipe Luís, quien dejó Flamengo tras la Copa Libertadores y el torneo local de 2025, y al portugués Artur Jorge, relacionado previamente con el club tras la renuncia de Leonardo Jardim en diciembre.

Tite dejó de ser entrenador de Cruzeiro después de tres meses (REUTERS/Cris Mattos)

Más allá de que el nombre del Muñeco Gallardo tiene peso en Brasil por sus ciclos en River, según informó el portal O Globo, el objetivo principal del Cruzeiro es portugués Artur Jorge. “Cruzeiro no contempla inicialmente fichar a entrenadores que no hayan triunfado en el fútbol brasileño. Crespo, ex San Pablo, tampoco figura en su lista de candidatos”, indicó el medio citado.

Precisamente, antes de la relación con el equipo de Belo Horizonte, el Muñeco estuvo en la mira del San Pablo para reemplazar a Crespo. Fuentes de la negociación informaron a ESPN Brasil que la dirigencia de San Pablo evaluó varios perfiles antes de avanzar en la contratación de un nuevo entrenador. Entre los nombres de mayor peso apareció el de Marcelo Gallardo, ex técnico de River Plate y actualmente sin club. El medio deportivo detalló: “Otro nombre que se barajó fue el de Marcelo Gallardo, quien se encuentra sin equipo tras su salida de River Plate. A pesar del interés por fichar al argentino, el precio era demasiado alto, muy por encima del presupuesto del San Pablo”.

Este contacto con el ex entrenador de River Plate fue uno de los pasos iniciales de la dirigencia paulista. Según este medio, la directiva consideró a Gallardo por su trayectoria y capacidad para liderar proyectos ambiciosos, aunque el alto costo económico de su contratación resultó fuera del alcance presupuestario actual del club. El informe agregó que, junto a Gallardo, también se sondeó a Filipe Luís, recientemente desvinculado del Flamengo, pero el ex lateral decidió tomarse un descanso hasta mitad de año y evalúa la posibilidad de dirigir en el fútbol europeo.

Marcelo Gallardo se fue de River hace algunas semanas después de un arranque de 2026 con malos resultados (REUTERS/Agustin Marcarian)

Filipe Luis también fue relacionado con el Cruzeiro. Sin embargo, su agente, Jorge Mendes, confirmó que el próximo proyecto del ex estratega de Flamengo está en Europa, no en Brasil. Incluso, en las próximas semanas viajaría al Viejo Continente para evaluar las opciones.

En medio de este contexto agitado en el fútbol brasileño y tras el legado que dejó en River, el nombre de Gallardo fue relacionado con varias instituciones. Cruzeiro disputará la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores tras ubicarse en el bombo dos para el sorteo de este jueves en Luque, Paraguay. En el plantel actual se encuentran dos futbolistas argentinos: Lucas Villalva en defensa y Lucas Romero en el mediocampo, ambos presentes en la reciente final estadual frente a Atlético Mineiro.