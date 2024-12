Juan Martín Del Potro y Novak Djokovic se enfrentan en una exhibición en Buenos Aires: hora, TV y todo lo que hay que saber

Del Potro jugará contra Djokovic en su partido despedida (EFE/Kai Försterling)

El día final llegó. Aunque algunos piensen que puede ser doloroso, en cierta manera, Juan Martín Del Potro opina todo lo contrario. La Torre de Tandil tendrá su partido de despedida contra Novak Djokovic en el estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca, en una gala denominada El Último Desafío, que se llevará a cabo desde las 18. El argentino recibirá una última gran ovación frente a la leyenda serbia y dejará atrás el martirio de las lesiones que le impidieron alcanzar el máximo de sus posibilidades, más allá de que en su palmarés ostenta un US Open y llegó a ser N° 3 del mundo.

“Es un evento para decir adiós, ya no hay vuelta atrás”, comunicó el tandilense en un posteo en redes sociales, anunciando su retiro del tenis. En los últimos meses, Delpo estuvo bajo las órdenes de Sebastián Prieto, entrenador que lo mantuvo en forma en sus últimos años como deportista a nivel profesional. Los teloneros de la gala serán Sebastián Báez y Francisco Comesaña, quienes se enfrentarán en un duelo amistoso para anticipar el partido principal de la tarde.

“Me duele muchas veces para dormir. Cuando me giro de lado, me despierto porque me pegan unos pinchazos que son muy feos. Y la verdad que sí. Viene siendo como una pesadilla sin final que a diario sigo insistiendo en encontrar solución y buscando médicos y alternativas. Y todavía no la encuentro”, remarcó en su video de despedida.

El relato de Del Potro sobre su vida tras las lesiones

Y su rival para decir adiós no será cualquiera, ya que es uno de los tenistas más grandes de la historia y con quien libró batallas memorables en la superficie: Novak Djokovic. El serbio se enfrentó al argentino en 16 oportunidades, de las cuales se impuso en la mayoría. No obstante, Del Potro lo venció en dos ocasiones especiales que truncaron un sueño frustrado del balcánico que recién lo pudo conseguir en 2024: el duelo por la medalla de bronce en Londres 2012 y en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Al mismo tiempo, Nole aprovechó su vuelta a la Argentina después de 11 años para disfrutar al máximo su estadía. Después de hacer presencia el día viernes en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, el serbio llegó a tierras albicelestes y participó de la Gran Final de la Copa Libertadores. El tenista fue quien acomodó el trofeo antes del pitido inicial, para luego quedarse como un espectador de lujo durante los 90 minutos. Más tarde, concurrió con Del Potro a una cena en el Hotel Hilton de Pilar, donde se subastaron distintos objetos en beneficio de la Fundación Sí.

Toda la información sobre El Último Desafío

Primer partido: Sebastián Baez vs. Francisco Comesaña

Segundo partido: Juan Martín Del Potro vs. Novak Djokovic

Hora del último partido de Del Potro: 18

TV: Telefe / Pluto TV / Disney+