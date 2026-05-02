Deportes

Mundial 2026 está en el centro de la polémica por el precio de la boletería: la FIFA justifica el alto costo de las entradas

Compromisos como los de la selección Colombia figuran entre los más costosos del torneo en Norteamérica, y los aficionados han elevado sus quejas ante la organización

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El Mundial 2026 sigue con problemas en la venta de boletería para todos los partidos, en especial por sus precios - crédito Jesús Avilés/Infobae
El Mundial 2026 sigue con problemas en la venta de boletería para todos los partidos, en especial por sus precios - crédito Jesús Avilés/Infobae

El Mundial 2026 es la gran apuesta de la FIFA con su nuevo formato, pues por primera vez contará con 48 participantes, tres países sede, más de 100 compromisos y una gran logística para acoger a los aficionados, selecciones nacionales y demás invitados al certamen en Norteamérica.

Sin embargo, los aficionados han expresado su inconformidad por los altos precios de la boletería para la Copa del Mundo, lo que ha frenado el ritmo de venta de entradas antes del inicio del torneo, previsto para el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.

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De otro lado, quedan muy pocas entradas para ver a la selección Colombia en la fase de grupos, en la que comparte la zona K con Uzbekistán, uno de los debutantes, la República Democrática del Congo y Portugal, favorito a quedarse con el mundial y uno de los duelos más atractivos para los cafeteros.

Altos precios de boletería

Como en todos los años, la boletería para la Copa del Mundo de la FIFA tiene precios elevados para buena parte del público, sobre todo quienes vienen de otros países y pagan estadía en el país, alimentación y transporte, además de otros detalles concernientes al torneo.

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En el SoFi Stadium de Los Angeles, la boleta más cara va desde los 2.735 dólares (9.898.732 pesos colombianos) y una de las más baratas se encuentra en Toronto, cuyo valor es de 355 dólares, lo que vienen siendo $1.284.844 pesos, lo que muchos hinchas consideran valores elevados.

El SoFi Stadium es uno de los estadios más modernos del Mundial 2026, ubicado en Los Angeles, California - crédito AFP
El SoFi Stadium es uno de los estadios más modernos del Mundial 2026, ubicado en Los Angeles, California - crédito AFP

Sobre eso, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, habló tras el consejo de la federación en Vancouver, Canadá, y afirmó que las quejas del público serán tenidas en cuenta, pero para el Mundial 2030 en España, Portugal y Marruecos, con partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay por los 100 años del torneo.

“Estamos escuchando, estamos tomando en cuenta las opiniones y, por supuesto, como en cada Mundial, analizaremos la situación y veremos cómo proceder para el próximo”, fueron las palabras del directivo, que justificó los precios altos en 2026 por “la realidad del mercado en Norteamérica”.

La FIFA hace lo posible para que el Mundial 2026 sea el mejor de la historia, pese a los problemas previos - crédito Shannon Stapleton/REUTERS
La FIFA hace lo posible para que el Mundial 2026 sea el mejor de la historia, pese a los problemas previos - crédito Shannon Stapleton/REUTERS

Grafstrom añadió que “siempre escucharé a los aficionados y sus opiniones, pero creo que hay una gran variedad de precios, algunos son económicos, otros más caros”, justificando la razón de dichos valores en su página web, tanto para las entradas como para el sector de hospitalidad.

Pocas boletas para ver a la Tricolor

La selección Colombia garantizó que sus partidos de la primera fase se jueguen con tribunas llenas en México y Estados Unidos, donde disputará los tres compromisos iniciales con la expectativa de avanzar en el certamen, principal objetivo del técnico Néstor Lorenzo.

Según la página de la FIFA, se agotaron las entradas para todos los partidos de la Tricolor ante Uzbekistán, el 17 de junio, República Democrática del Congo, el 24 de junio, y frente a Portugal, el 27 de junio, sobre todo el último compromiso de la ronda de grupos contra el cuadro de Cristiano Ronaldo porque siempre llama la atención.

Selección Colombia en el Mundial 2026
Ya no hay boletas para ver a la selección Colombia en el Mundial 2026, en su fase de grupos - crédito FIFA

Con respecto al juego con la República Democráctica del Congo, que se disputará en Guadalajara, se agotaron las últimas boletas el sábado 2 de mayo, como se pudo ver en la aplicación de venta oficial, que se encontraban en uno de los sectores detrás de la portería norte.

El primer objetivo de Colombia será pasar a los dieciseisavos de final, cuya boletería también está abierta al público en la página oficial de la FIFA, para quienes quieran comprar de una vez y asegurar su lugar en las fases finales.

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