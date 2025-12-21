Deportes

Franco Colapinto reveló una promesa que ilusionó a los hinchas de Boca Juniors

El piloto argentino de Alpine anticipó qué hará el día que haga su primer podio en la Fórmula 1

Franco Colapinto reveló cómo se hizo hincha de Boca Juniors

El piloto argentino Franco Colapinto reafirmó su vínculo con Boca Juniors al prometer que, cuando logre su primer podio en la Fórmula 1, celebrará con un homenaje al club xeneize. Esta declaración refleja no solo su pasión por el automovilismo, sino también el peso emocional que tiene para él la distancia de su país y de La Bombonera.

En un evento de uno de sus sponsors, Colapinto, de 22 años, expresó: “Yo creo que cuando haga mi primer podio, subo diciendo ‘Boca, Boca, Boca’”, una promesa que ilusiona a los hinchas y que marca un puente entre el fútbol argentino y la máxima categoría del automovilismo mundial.

Esta añoranza por el club de sus amores se remonta a su infancia, cuando su familia, profundamente identificada con Boca, lo llevaba a los partidos: “Mi familia es muy bostera, a raíz de eso me empezaron a llevar a la cancha y me volví muy fan. De chiquito iba a todos los partidos y ahora que estoy en Europa lo que más me duele es no poder ir a la cancha”.

Colapinto con la camiseta de
Colapinto con la camiseta de Boca en el GP de Brasil

El piloto bonaerense regresó a Argentina para celebrar las fiestas junto a su familia y aprovechó la ocasión para reiterar su devoción por Boca Juniors. En diálogo con ESPN, Colapinto había manifestado su deseo de que figuras internacionales como Lewis Hamilton pudieran experimentar la atmósfera del estadio Alberto J. Armando: “A mí me gustaría que vaya Hamilton. Se volvería loco. Creo que es una energía muy linda la que sentís en La Bombonera y algo especial”.

De cara a la próxima temporada, tanto Colapinto, su compañero de equipo, Pierre Gasly y el resto de los integrantes del equipo francés confían en que los resultados mejorarán. Se prevé una inversión significativa para optimizar los vehículos y competir en igualdad de condiciones. El calendario de la F1 iniciará el 8 de marzo en la ciudad australiana de Melbourne, donde el pilarense buscará consolidar su desempeño y acercarse al ansiado podio.

El pilarense en una visita
El pilarense en una visita a La Bombonera en octubre de 2022

Cabe recordar que en el venidero ejercicio se estrenará un reglamento técnico que implicará un cambio drástico: autos y neumáticos más chicos, misma potencia en los motores a combustión y eléctricos, reducción de aditamentos aerodinámicos, alerones móviles delanteros y traseros y uso de combustibles sintéticos para reducir la contaminación.

La estrategia de Alpine para la próxima temporada generó expectativas dentro del equipo. Steve Nielsen, director deportivo de la escudería, explicó a The Race que la decisión de no introducir mejoras en el auto durante la última temporada fue deliberada, con el objetivo de concentrar recursos en el desarrollo del modelo de 2026. “Cuando veo a Haas, que ha hecho un gran trabajo este año, poniendo una nueva mejora en el coche en Austin, pienso: ‘Vaya, eso los va a hacer subir’. Pero la sensación cálida es que eso significa que no han tenido el auto de 2026 en el túnel“, señaló Nielsen. El directivo agregó: “Llegar tan tarde (al desarrollo de 2026), porque todos tenemos recursos muy similares, será, espero, una penalización para ellos“.

Franco Colapinto volverá a Enstone, la base del equipo Alpine a principios de enero. Del 26 al 30 de ese mes se llevarán a cabo los ensayos privados en el Circuito de Cataluña, en Montmeló. En febrero se realizarán los tests oficiales en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20.

