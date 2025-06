Las revelaciones de Nicolás Otamendi: su fanatismo por River Plate, el polémico festejo ante Boca Juniors y su futuro

Nicolás Otamendi cabecea y logra el empate agónico del Benfica ante Boca Juniors en el Mundial de Clubes (Photo by Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Nicolás Otamendi, capitán del Benfica y referente de la selección argentina, sumó protagonismo en el Mundial de Clubes tras marcar el empate agónico ante Boca Juniors, lo que contribuyó a la posterior eliminación del equipo argentino. Su festejo y los incidentes derivados del partido generaron polémica.

La reacción de Otamendi no pasó inadvertida. El jugador, quien siempre declaró su simpatía por River Plate, se expresó sobre la hostilidad recibida: “Algunos me quieren retirar y yo sigo y y sigo. Para mí las puteadas son como gasolina. Así que yo sigo metiéndole”, dijo en declaraciones a Radio La Red. Sobre el golpe que recibió en ese partido, el defensor minimizó el tema y se refirió al episodio dentro del marco habitual del fútbol, sin buscar conflictos adicionales. “Que el hincha de Boca no lo sienta como un insulto ni nada”, puntualizó, en un intento por enfriar la tensión luego del encuentro.

El propio Otamendi admitió que la definición del grupo dejó muchas repercusiones. Benfica avanzó a octavos de final junto a Bayern Múnich y dejó a Boca eliminado, lo que provocó críticas y frustración en el entorno xeneize. Por su parte, el defensor argentino ya se enfoca en el próximo desafío: el cruce ante Chelsea de Enzo Fernández y Aaron Anselmino en Charlotte, por los octavos de final del torneo. Otamendi valoró la calidad del certamen y el ambiente generado por los hinchas argentinos y brasileños en Estados Unidos: “Está muy igualada la competición y los estadios donde haya argentinos están repletos, los brasileros traen mucha gente también, eso hace más linda la competición. Enzo me conoce, sabe que la camiseta que yo tenga puesta la defiendo”.

Otamendi disputará los octavos de final en el Mundial de Clubes con el Benfica ante el Chelsea (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Acerca de su presente y futuro, Otamendi aclaró que no renovará su contrato con Benfica cuando termine el Mundial de Clubes. No obstante, evitó confirmar su siguiente destino deportivo y explicó que la decisión todavía no está tomada. “Hoy por hoy mi cabeza está puesta en seguir compitiendo y no dejar de estar en el radar de la Selección, mi objetivo es ese”, afirmó. Pese a algunas ofertas del fútbol de Arabia Saudita, el zaguero aseguró que las rechazó, priorizando la competencia de alto nivel y su condición de jugador internacional.

Durante el mercado de pases anterior, surgieron rumores sobre la posibilidad de que Otamendi vuelva al fútbol argentino y lo haga en River Plate, el club del que es hincha confeso. El defensor no negó su vínculo afectivo, aunque mantuvo la incertidumbre en cuanto a su futuro inmediato. “Tuve ofertas de Arabia y las descarté, hoy quiero disputar el Mundial de Clubes y después se verá”, apuntó. Su principal objetivo continúa siendo la Selección Argentina, con la que espera llegar al Mundial 2026 para defender el título obtenido en Qatar.

Otamendi también opinó sobre el regreso de Ángel Di María al fútbol argentino. “Ángel vuelve a su casa. Por más que haya estado muchos años en Europa él no nació en cuna de oro, él sabe. Se fue joven pero conoce el fútbol argentino. Va a competir y va a disfrutar”, expresó el defensor respecto a su compañero en Benfica y en la selección nacional.