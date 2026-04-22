“Están paranoicos”: la decisión que tomaron Tiger Woods y su pareja tras el accidente vial y la internación del golfista

El afamado golfista, junto a su actual pareja, que lo está cuidando en este mal momento

La reacción inmediata de Tiger Woods y Vanessa Trump tras el último accidente automovilístico que sufrió el legendario golfista fue restringir drásticamente su círculo de confianza, según fuentes citadas por Page Six. Ambas figuras decidieron reducir el personal cercano para evitar nuevas filtraciones y resguardar su privacidad mientras enfrentan una fuerte exposición pública.

En los días siguientes al accidente del 27 de marzo en Jupiter Island, Florida, Woods y Trump procedieron al despido de miembros de su equipo más íntimo. “No es un equipo grande. Están paranoicos con las filtraciones, y ella odia a la prensa”, señaló una fuente a Page Six. La medida buscó reforzar el control interno y minimizar cualquier riesgo de que información privada pudiera llegar a la prensa, máxime después de la revelación de los videos de los instantes posteriores al impacto. Este ambiente de máxima precaución generó un clima tenso en el entorno privado de ambos.

Cambios en el entorno de Tiger Woods tras el accidente

El hermetismo adoptado tras el incidente se tradujo en expulsiones inmediatas entre quienes trabajaban para Tiger Woods y Vanessa Trump. Según Page Six: “Nos enteramos de que Trump despidió a personas debido a sus sospechas”. La vigilancia sobre el equipo se intensificó y se dejó en claro que cualquier filtración tendría consecuencias.

Pese a los rumores sobre la relación, Page Six recogió que “van muy bien y sus hijos lo adoran”. Varias fuentes aseguraron al medio que la pareja mantiene una postura unida ante la presión y que Trump se mostró “plenamente comprometida” con Woods, de 50 años.

El accidente y el proceso judicial

El 27 de marzo de 2026, Tiger Woods volcó su vehículo en Jupiter Island, Florida. Durante el procedimiento policial, Woods declaró: “Miré mi teléfono y de repente, ¡bum!”, según divulgó The Sun. Un informe reconstruido por las autoridades detalla que Woods intentó adelantar a un camión de limpieza, lo que provocó el choque y el posterior vuelco de su Land Rover.

Los agentes constataron en el registro la presencia de dos pastillas blancas de hidrocodona, un opioide de prescripción, en poder de Woods. De acuerdo con The US Sun, la policía notó ojos enrojecidos y pupilas dilatadas, lo que sumó elementos a la acusación formal de conducir bajo los efectos del alcohol. Además, las autoridades registraron daños materiales y recogieron la declaración de otro conductor implicado: “Él me atropelló”.

Woods fue arrestado y pasó ocho horas detenido, enfrentando cargos por conducción bajo los efectos del alcohol, daños a la propiedad y negarse a una prueba de orina. El arresto incluyó revisión médica y la aplicación de los protocolos estándar del condado.

El tratamiento de rehabilitación y la nueva prioridad

Después del escándalo, Tiger Woods ingresó en una clínica de rehabilitación en Suiza. En un comunicado, Woods expresó: “Conozco y comprendo la gravedad de la situación en la que me encuentro hoy”. Añadió: “Me tomaré un tiempo libre para buscar tratamiento y concentrarme en mi salud. Esto es necesario para que yo pueda dar prioridad a mi bienestar y trabajar para lograr una recuperación duradera”.

Fuentes citadas por People indicaron que Woods “desea desesperadamente volver a jugar golf”, pero es consciente de que primero debe superar sus problemas y lidiar con el dolor. Page Six recogió el testimonio de su entorno: “Está bien y enfocado en recuperarse”.

El golfista solicitó explícitamente privacidad para él y su familia durante el proceso de recuperación. Su círculo más cercano apoya este enfoque y reconoce la influencia positiva de Vanessa Trump y sus hijos. El entorno insiste en que el objetivo de Woods ahora es lograr cambios profundos y duraderos tanto en su vida personal como profesional.