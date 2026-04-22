Deportes

“Están paranoicos”: la decisión que tomaron Tiger Woods y su pareja tras el accidente vial y la internación del golfista

El legendario deportista achicó al mínimo su círculo íntimo, mientras apuesta a volver a su actividad

Guardar
Tiger Woods y Vanessa Trump sonríen a la cámara, de pie frente a una pared blanca con plantas verdes trepadoras
El afamado golfista, junto a su actual pareja, que lo está cuidando en este mal momento

La reacción inmediata de Tiger Woods y Vanessa Trump tras el último accidente automovilístico que sufrió el legendario golfista fue restringir drásticamente su círculo de confianza, según fuentes citadas por Page Six. Ambas figuras decidieron reducir el personal cercano para evitar nuevas filtraciones y resguardar su privacidad mientras enfrentan una fuerte exposición pública.

En los días siguientes al accidente del 27 de marzo en Jupiter Island, Florida, Woods y Trump procedieron al despido de miembros de su equipo más íntimo. “No es un equipo grande. Están paranoicos con las filtraciones, y ella odia a la prensa”, señaló una fuente a Page Six. La medida buscó reforzar el control interno y minimizar cualquier riesgo de que información privada pudiera llegar a la prensa, máxime después de la revelación de los videos de los instantes posteriores al impacto. Este ambiente de máxima precaución generó un clima tenso en el entorno privado de ambos.

Cambios en el entorno de Tiger Woods tras el accidente

El hermetismo adoptado tras el incidente se tradujo en expulsiones inmediatas entre quienes trabajaban para Tiger Woods y Vanessa Trump. Según Page Six: “Nos enteramos de que Trump despidió a personas debido a sus sospechas”. La vigilancia sobre el equipo se intensificó y se dejó en claro que cualquier filtración tendría consecuencias.

Pese a los rumores sobre la relación, Page Six recogió que “van muy bien y sus hijos lo adoran”. Varias fuentes aseguraron al medio que la pareja mantiene una postura unida ante la presión y que Trump se mostró “plenamente comprometida” con Woods, de 50 años.

El accidente y el proceso judicial

El 27 de marzo de 2026, Tiger Woods volcó su vehículo en Jupiter Island, Florida. Durante el procedimiento policial, Woods declaró: “Miré mi teléfono y de repente, ¡bum!”, según divulgó The Sun. Un informe reconstruido por las autoridades detalla que Woods intentó adelantar a un camión de limpieza, lo que provocó el choque y el posterior vuelco de su Land Rover.

Los agentes constataron en el registro la presencia de dos pastillas blancas de hidrocodona, un opioide de prescripción, en poder de Woods. De acuerdo con The US Sun, la policía notó ojos enrojecidos y pupilas dilatadas, lo que sumó elementos a la acusación formal de conducir bajo los efectos del alcohol. Además, las autoridades registraron daños materiales y recogieron la declaración de otro conductor implicado: “Él me atropelló”.

Woods fue arrestado y pasó ocho horas detenido, enfrentando cargos por conducción bajo los efectos del alcohol, daños a la propiedad y negarse a una prueba de orina. El arresto incluyó revisión médica y la aplicación de los protocolos estándar del condado.

El tratamiento de rehabilitación y la nueva prioridad

Después del escándalo, Tiger Woods ingresó en una clínica de rehabilitación en Suiza. En un comunicado, Woods expresó: “Conozco y comprendo la gravedad de la situación en la que me encuentro hoy”. Añadió: “Me tomaré un tiempo libre para buscar tratamiento y concentrarme en mi salud. Esto es necesario para que yo pueda dar prioridad a mi bienestar y trabajar para lograr una recuperación duradera”.

Fuentes citadas por People indicaron que Woods “desea desesperadamente volver a jugar golf”, pero es consciente de que primero debe superar sus problemas y lidiar con el dolor. Page Six recogió el testimonio de su entorno: “Está bien y enfocado en recuperarse”.

El golfista solicitó explícitamente privacidad para él y su familia durante el proceso de recuperación. Su círculo más cercano apoya este enfoque y reconoce la influencia positiva de Vanessa Trump y sus hijos. El entorno insiste en que el objetivo de Woods ahora es lograr cambios profundos y duraderos tanto en su vida personal como profesional.

Temas Relacionados

Tiger WoodsVanessa Trumpgolfdeportes-internacionaldeportes-argentina

Últimas Noticias

Con varios argentinos en cancha, se completa la primera ronda del Masters 1000 de Madrid: orden de juego y cómo ver los partidos en vivo

Sebastián Báez, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti se presentan en la Caja Mágica

Con varios argentinos en cancha, se completa la primera ronda del Masters 1000 de Madrid: orden de juego y cómo ver los partidos en vivo

Quién es Harry Williams, el piloto de 11 años que contrató McLaren: “El sucesor de Lando Norris”

“Nuestro objetivo es construir una cantera constante”, argumentó la escudería tras el anuncio. El joven corredor se subió por primera vez a un auto a los 6 años

Quién es Harry Williams, el piloto de 11 años que contrató McLaren: “El sucesor de Lando Norris”

El futuro de Enzo Fernández: los tres gigantes del fútbol que lo tienen en la mira y cuánto podrían pagar por su pase

El futbolista estrella del Chelsea y la selección argentina podría cambiar de aires luego del Mundial

El futuro de Enzo Fernández: los tres gigantes del fútbol que lo tienen en la mira y cuánto podrían pagar por su pase

Alerta en Brasil por la posible baja de una de sus figuras para el Mundial 2026: “Prácticamente descartado”

Aseguran que Estevao, estrella del Chelsea, quedaría afuera de la nómina de Carlo Ancelotti por lesión

Alerta en Brasil por la posible baja de una de sus figuras para el Mundial 2026: “Prácticamente descartado”

El Inter Miami de Messi visita a Real Salt Lake por la MLS: hora, TV y probables formaciones

Las Garzas se miden a los Monarcas en Utah con la intención de lograr la segunda victoria consecutiva en el ciclo de Guillermo Hoyos. Desde las 22:30, televisa Apple TV

El Inter Miami de Messi visita a Real Salt Lake por la MLS: hora, TV y probables formaciones
DEPORTES
“Este es el mejor día de mi vida”: el tierno gesto de Colapinto con un niño que se volvió viral a horas de su exhibición en Buenos Aires

“Este es el mejor día de mi vida”: el tierno gesto de Colapinto con un niño que se volvió viral a horas de su exhibición en Buenos Aires

Con varios argentinos en cancha, se completa la primera ronda del Masters 1000 de Madrid: orden de juego y cómo ver los partidos en vivo

Quién es Harry Williams, el piloto de 11 años que contrató McLaren: “El sucesor de Lando Norris”

El futuro de Enzo Fernández: los tres gigantes del fútbol que lo tienen en la mira y cuánto podrían pagar por su pase

Alerta en Brasil por la posible baja de una de sus figuras para el Mundial 2026: “Prácticamente descartado”

TELESHOW
El llanto de Paula Chaves al hablar por primera vez de la muerte de Moro: “No sabía que esto dolía tanto”

El llanto de Paula Chaves al hablar por primera vez de la muerte de Moro: “No sabía que esto dolía tanto”

Muna Pauls explicó el motivo de su ausencia en las redes sociales: “No estuve cantando mucho”

Sofía Jujuy Jiménez se definió como “la reina del cringe”: “Después vienen los resultados copados”

Murió Ricardo de Pascual, uno de los actores de “El Chavo del 8″

Los contratiempos que padeció Sofía Solá antes de mudarse a Barcelona: “Fui tres veces a Ezeiza”

INFOBAE AMÉRICA

La presidenta de YPFB dimitió tras menos de un mes en el cargo y dejó expuesta la crisis estructural de la petrolera boliviana

La presidenta de YPFB dimitió tras menos de un mes en el cargo y dejó expuesta la crisis estructural de la petrolera boliviana

La movilización liderada por CODECA y estudiantes demanda cambios sociales y políticos al gobierno de Arévalo

Más de 300 nuevos guardaparques custodian las áreas protegidas en Panamá

Condenan en El Salvador a red por fraude millonario contra empresa que opera en Centroamérica

Panamá pone fin a la lotería electrónica tras fallo judicial