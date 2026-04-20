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Verón dio detalles de la Navidad que terminó “a las piñas” con el plantel del Manchester United y dos leyendas de Los Pumas

El presidente de Estudiantes de La Plata recordó el llamativo incidente con Agustín Pichot y Felipe Contepomi en Inglaterra

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El presidente de Estudiantes de La Plata recordó una Navidad en Manchester

Juan Sebastián Verón relató un episodio desconocido de su paso por el Manchester United durante un encuentro con Agustín Creevy en el Country Club de City Bell, donde evocó una fiesta navideña en Inglaterra que concluyó en una pelea junto con dos leyendas de Los Pumas: Agustín Pichot y Felipe Contepomi.

La reunión entre el actual presidente de Estudiantes de La Plata y el exrugbier Agustín Creevy se realizó en un clima distendido, durante más de una hora, e incluyó una visita por el predio del club albirrojo. En esa ocasión, Verón repasó aspectos poco conocidos de su carrera profesional y rememoró un momento singular ocurrido durante su etapa en el fútbol inglés.

El ex futbolista se refirió a la intimidad de la Navidad en Manchester cuando compartía destino con Agustín Pichot, entonces jugador del Bristol, y otros compatriotas vinculados al rugby, como Contepomi.

Federico Martin Aramburu
Felipe Contepomi (arriba) junto a Agustín Pichot (piso) y Federico Martín Aramburu (AFP PHOTO / PAUL ELLIS)

“En ese momento, era ir de un bar a otro y tomar toda la cerveza que se podía. Y le digo: ‘Está esto’. Cayó Agustín con Felipe Contepomi y digo: ‘Los meto en el micro’. En un momento, no sé quién agarra el micrófono y empiezan a cantar ‘England, England’. Y le sacamos el micrófono y empezamos a cantar por Argentina y arrancamos a las piñas. Entre los irlandeses, holandeses, los ingleses… y no sé si Felipe le saca la gorra a uno o no sé qué…”.

En los Diablos Rojos, Verón jugó 6.406 minutos, distribuidos en 82 partidos, en los que pudo anotar en 11 ocasiones y brindar 16 asistencias. Además, fue amonestado en 10 ocasiones y nunca fue expulsado.

Pichot, por su parte, jugó cuatro Mundiales de Rugby con la camiseta de Los Pumas (1995, 1999, 2003, 2007) siendo capitán en el histórico tercer puesto que el elenco argentino consiguió en la edición del 2007.

Contepomi es el actual head coach del combinado nacional. Además, como jugador, fue el máximo anotador durante un largo período con 651 puntos en 87 partidos, hasta que fue superado por Nicolás Sánchez.

Por otra parte, dentro del diálogo, Verón también se refirió al impacto de las rígidas rutinas colectivas en Europa, donde contó: “Nos juntábamos muchísimo a comer. Incluso era obligación: iba el team manager. Si no ibas, te multaban”.

Entre los cambios impuestos por su llegada al fútbol italiano, Verón resaltó el contraste con la cultura sudamericana cuando desembarcó en el vestuario vistiendo bermudas y ojotas, mientras se topaba con compañeros vestidos de manera elegante: “Cuando entro al vestuario había flacos de traje, peinados… y ahí me dijeron: te acompañamos…”.

Entre los episodios destacados, relató que, antes de concretar su pase a Boca Juniors, Carlos Salvador Bilardo ya lo había integrado a la dinámica del club y organizó una sesión maratónica junto a él y el Kily González: “Era un sueño jugar con Diego Maradona y con Claudio Caniggia. Yo no había firmado en Boca y Carlos ya me había citado para ver videos: nos tuvo tres horas con el Kily González. Nos dijo ‘no pasa nada, pibe…’”

“Diego era de entrenar mucho solo. Con nosotros iba, entrenaba, pero lo hacía más solo a la mañana, si se daba algún doble turno. Compartimos mucho en esa época. Teníamos buena relación. También estaba Cani (Claudio Caniggia), divino. Toda gente buena con su personalidad”, sumó el ex volante de la selección argentina.

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