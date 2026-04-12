Alarma en la selección argentina: Dibu Martínez mostró gestos de dolor en la entrada en calor y no atajó para el Aston Villa

*Los gestos de dolor de Dibu Martínez antes de jugar

Cuando resta poco más de dos meses para el debut de la selección argentina en el Mundial 2026, una noticia genera preocupación: Dibu Martínez quedó fuera del partido entre Aston Villa y Nottingham Forest en la Premier League tras lesionarse durante la entrada en calor.

La novedad alteró la formación inicial del equipo dirigido por Unai Emery de cara al duelo en el estadio City Ground y obligó al entrenador español a reemplazar al arquero campeón del mundo por Marco Bizot. Ante la baja de ex guardametas del Arsenal, James Wright, de 21 años y sin debut oficial en Primera, fue convocado al banco de suplentes.

El alcance y gravedad de la lesión de Dibu Martínez todavía no fue precisado, es por esto que se espera que en el transcurso de la jornada, o mismo en los próximos días, Dibu se realice estudios para ver qué fue lo que sucedió. En las imágenes de ESPN, se puede ver al ex Independiente ejercitándose con el balón y, en varias ocasiones, mostrar una molestía que, al parecer, sería muscular.

Esta presunta lesión se produce pocos días después de que Martínez fue la figura del Aston Villa en la importante victoria por la Europa League por 3-1 ante el Bologna como visitante en el partido de ida de los cuartos de final del torneo. El arquero argentino fue el sostén de un equipo que atravesó serias dificultades en el primer tiempo y dejó la eliminatoria bien encaminada de cara a la revancha que se jugará el próximo jueves en Birmingham, con el pase a semifinales en juego.

El arquero de la selección argentina tuvo que ser reemplazado en la entrada en calor (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

El número 23 tuvo dos atajadas sobresalientes. Una tapada a los 20 minutos, cuando Juan Miranda ejecutó una tijera que amenazaba gol, y el arquero argentino recurrió a sus reflejos para desviar el disparo a puro manotazo. La acción cobró relevancia en el desarrollo del encuentro porque apenas ocho minutos después el local incrementó la presión: primero con un gol anulado a Ezri Konsa por un ajustado fuera de juego de Santiago Castro, y luego con un remate de Lewis Ferguson que encontró al travesaño como aliado del conjunto visitante.

En la segunda mitad, Aston Villa capitalizó los errores defensivos del Bologna y extendió la diferencia con goles de Konsa y Ollie Watkins. Pero Martínez volvió a tener una intervención decisiva cerca del final, a los 80 minutos, al desviar con las yemas de los dedos un disparo potente de Jonathan Rowe. La reacción del arquero argentino reflejó una vez más la jerarquía que lo llevó a conquistar la Copa del Mundo. Rowe, posteriormente, pudo descontar con un derechazo al palo izquierdo en el minuto 89, único tanto que consiguió vulnerar al argentino en el partido.

El gol de Jonathan Rowe no solo recortó distancias para el Bologna sino que además le impidió a Martínez alcanzar su cuarta valla invicta en siete presentaciones en la actual edición de la Europa League. El arquero había mantenido el arco en cero en ambos partidos de octavos de final frente al Lille (victorias por 1-0 y 2-0, respectivamente), y en la fase de grupos también logró un 2-0 sin recibir goles como local ante Maccabi Tel Aviv.

En la Premier League, el marplatense acumula siete partidos con la valla invicta en las 27 jornadas que vio acción y se ubica en el Top 10 de los porteros con menos goles recibidos en el campeonato inglés. El club de Birmingham defiende actualmente la cuarta posición en la tabla, con 54 puntos y el sueño de clasificar directo a la próxima edición de la Champions League. Por su parte, la revancha ante Bologna está pautada para este jueves 16 de abril en Villa Park, donde se definirá qué equipo seguirá en el camino europeo y enfrentará al vencedor de la serie entre Nottingham Forest y Porto.

De cara a la Copa del Mundo, Martínez es un baluarte para el combinado que dirige Lionel Scaloni y, de no mediar inconvenientes, será titular en el estreno ante Argelia, dispuesto para el 16 de junio en Kansas. Luego de eso, será el turno de enfrentar en Dallas a Austria (22 de junio) y por último a Jordania (27 de junio). En la previa, habrá dos amistosos: frente a Honduras e Islandia el próximo 6 y 9 de junio en el Kyle Field de Texas y el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama, respectivamente.