Un ex arquero mundialista con la selección argentina apuntó a Santiago Beltrán como posible heredero del Dibu Martínez

Jugadores de la selección argentina, incluyendo a Ustari y Messi, posan en un entrenamiento mientras un inserto circular muestra a Santiago Beltrán sonriendo.

Oscar Ustari brindó una entrevista en la que aclaró que todavía no se retiró como profesional y busca una propuesta que lo seduzca en el epílogo de su carrera y luego de lo que fue su último paso por Inter Miami. El ex compañero de Lionel Messi y Lionel Scaloni en la selección argentina, con los que convivió en el Mundial 2006, se animó a analizar a los arqueros actuales de la Albiceleste y postuló a uno de los jóvenes que hace sus primeras armas en el fútbol nacional.

“Cuando uno piensa como hincha, la selección argentina tiene arquero y eso es espectacular. Sin hablar de lo que es Dibu para todos nosotros, me pongo a pensar en el lugar de Scaloni y tenés una tranquilidad en el arco. Si no puede el monstruo del Dibu, está Musso, está Rulli, está el chico de River, Beltrán, que está saliendo también”, opinó Ustari en DSports Radio.

El experimentado guardameta de 39 años contó cómo fue su contacto con la joven promesa millonaria, a la que vio a entrenar como sparring cuando Scaloni lo convocó y compartió entrenamientos con los goleros de la Mayor: “Yo lo vi entrenar, estuve hablando con él. Me dijo ‘señor’, ya arrancamos mal, le dije que no me diga señor, que me diga Osky, como todo el mundo, ja”.

Al tren también subió a Leandro Brey, el otro protagonista del Superclásico de mañana entre River y Boca en el Monumental: “Este fin de semana va a pasar algo atípico porque habrá dos chicos con mucha ilusión, que se les cumplirá su sueño porque todos hemos soñado con jugar un clásico, que nos vaya bien y ganar. Es algo atípico, pero los dos deberían disfrutarlo, más allá del resultado del partido y la actuación de cada uno. Ambos tienen una carrera con mucho futuro”.

Ustari no se retiró y su último club fue Inter Miami (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

En paralelo, se fijó en Juan Musso, de brillante presente en Atlético Madrid y gran carta opcional de Scaloni para el Mundial: “Cuando me tocó verlo, que fue a entrenar con la Selección, estuve hablando y lo felicitaba porque él dejaba de estar en un lugar cómodo para pasar a un equipo grande que pelea otras cosas. Y él te decía ‘yo también voy a estar al lado de un monstruo del que voy a aprender’. Entonces, ahí te das cuenta la capacidad de pensar y de prepararse que él tiene para cuando le tocara. Le tocó en este momento, vimos que está a la altura de sobra”.

Respecto a su futuro en el fútbol y posibilidad latente de retiro, Ustari precisó: “Estoy en esa etapa que no sé si decir basta. Estoy cerca de decirlo, a veces lo digo y otras no. Me siento bien, yo entreno todos los días. Estoy esperando que venga un proyecto que pueda ser parte estando al 100 por ciento. Entreno todos los días esperando ese llamado. Yo no me fui de Inter Miami porque estaba lastimado, sino que necesitaba un cambio y lo hice. Hoy me siento en condiciones”.

Tuvo un contacto de Nacional de Montevideo que no prosperó: “Sí, fue real, pero yo estaba con algunos cambios. Me estaba mudando, estaba cambiando de país, estaba organizando varias cosas internas. Estoy agradecido por ellos por el interés, pero había cosas que no me cerraban del todo para tomar una decisión”.

Por último, un Ustari algo conmovido por la grave lesión de Agustín Marchesín, con quien se identificó ya que pasó por nueve cirugías distintas, se refirió a la abrupta salida de Javier Mascherano de Inter Miami: “Sí, me sorprendió un poco. Sabía que tenía un tema de que tiene un hijo muy chico y cada vez que iba al club le costaba muchísimo tener la familia a distancia. Puedo opinar muy poco, estoy lejos, no estoy ahí”.