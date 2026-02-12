Deportes

Tiene 22 años, fue campeona de la mano de Mercedes y busca ser la próxima mujer en la Fórmula 1

Doriane Pin logró el título en la F1 Academy. Fue reclutada por el equipo alemán y es su nueva piloto de desarrollo

Doriane Pin se consagró campeona de F1 Academy en Las Vegas ( F1 Academy )

El automovilismo es uno de los pocos deportes que permite igualdad de género en una misma competencia. Sin embargo, la Fórmula 1 está en deuda con las mujeres, ya que hace 34 años que una piloto no integra el staff de titulares. Pasó más de medio siglo desde la única vez que una de ellas pudo sumar en una carrera. Ahora, la francesa Doriane Pin busca cambiar la historia e integra el equipo Mercedes.

La joven, de 22 años, se consagró campeona el año pasado en la F1 Academy, la categoría creada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) e impulsada por Formula One Management (FOM), la empresa a cargo de los derechos comerciales de la Máxima, para fomentar la presencia de las mujeres en la élite del automovilismo y que logren ser promovidas en las academias de las escuderías. Sin embargo, desde su creación en 2022, ninguna de sus campeonas logró ascender como titular en la F1.

Pin fue seleccionada por el equipo tras un proceso de formación en su programa Junior, lo que no solo refuerza el compromiso de Mercedes con la promoción de talento emergente, sino que refleja el impacto tangible de iniciativas diseñadas para cerrar la brecha de género en la Máxima.

La pequeña Doriane en sus
La pequeña Doriane en sus épocas del karting (@dorianepin)

Los responsables de Mercedes subrayan que el ingreso de Pin representa “un paso natural en su crecimiento como piloto”, según Bradley Lord, portavoz del equipo. Los dos años de Pin en el programa Junior le permitieron perfeccionar tanto su velocidad y capacidad en pista como su trabajo técnico junto a los ingenieros. Lord resalta la “dedicación, velocidad y capacidad de carrera. Esperemos que siga creciendo y progresando en su camino dentro del automovilismo, a la vez que permite que el equipo se beneficie de su significativa experiencia". Lord añadió que “su éxito en la F1 Academy, y la oportunidad que presenta la categoría, la han preparado bien para este siguiente paso y estamos entusiasmados por verla afrontarlo con ganas, junto con un programa de competición que será anunciado próximamente”.

Fuera de los Grandes Premios, el trabajo de Pin como piloto de desarrollo será fundamental en el simulador, en el análisis técnico y en el apoyo al perfeccionamiento del monoplaza dentro de la fábrica y en los circuitos. Además, asistirá presencialmente a varias carreras durante la temporada y aportará información clave para la evolución del equipo. Para Pin, se trata de una oportunidad que la acerca al entorno de la F1, ganando experiencia directa en la élite del deporte motor.

El anuncio de su incorporación a Mercedes se suma a su reciente consagración en la F1 Academy, donde conquistó el campeonato de 2025 tras obtener cuatro victorias y varios podios, imponiéndose a rivales de alto nivel. Pin, nacida en Ivry-sur-Seine el 6 de enero de 2004, inició su carrera en el karting y fue escalando por diversas categorías internacionales antes de incorporarse al programa junior de la escudería en 2024.

Junto a George Russell en
Junto a George Russell en Abu Dhabi en el cierre del Campeonato Mundial de F1 de 2025 (REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo)

En sus redes sociales recordó sus inicios con sus primeros éxitos en karting. “Tantos buenos recuerdos con papá, limpiando y preparando el go-kart para los fines de semana de carrera, trayendo a casa unos trofeos nuevos, pero sobre todo, ganando nuevas lecciones y experiencias con tan solo 12 años. Agradezco haber podido correr, hacer lo que me gustaba y ser apoyado por mi familia”, escribió en un posteo en Instagram. “También significaba ser buena en la escuela y obtener buenos resultados con el fin de poder competir - ese era el trato con la familia- Obviamente no es la parte más divertida para mí en ese momento, pero mirando hacia atrás, me enseñó disciplina, equilibrio y crecimiento más allá del circuito - esencial para la niña que era-, con grandes sueños en mente”, agregó.

“Mis dos años como parte del Programa Junior me han ayudado a crecer como piloto y este es un paso siguiente fantástico en mi carrera”, declaró Pin sobre su continuidad dentro de Mercedes como piloto de desarrollo. Agregó: “Estoy emocionada de seguir trabajando con todos en Brackley y Brixworth y de avanzar hacia oportunidades futuras, tanto dentro como fuera de la pista”. La francesa también agradeció a todos en la F1 Academy por “ayudarme a llegar a esta posición. La categoría brinda una plataforma brillante para las pilotos mujeres, y me siento honrada de estar recogiendo el trofeo de campeona esta noche”.

El desembarco de Pin a un equipo histórico amplía el impacto de la F1 Academy: “Mientras continúo mi propio camino en el automovilismo, sé que habrá más mujeres increíbles siguiendo mis pasos y les deseo a todas la mejor de las suertes para la temporada que viene”.

A pura sonrisa con Susy
A pura sonrisa con Susy y Toto Wolff, el jefe del equipo Mercedes (@dorianepin)

La nueva etapa de Pin en la F1 contempla una primera prueba oficial este año, junto con su retorno a las carreras de resistencia en la categoría LMP2 y el proyecto de incorporarse a la clase Hypercar en 2027 del Campeonato Mundial de Endurance. Este recorrido responde a una estrategia deportiva que busca posicionarla como una referente femenina dentro de la élite automovilística mundial.

En 76 años de historia, la F1 tuvo cinco mujeres y dos de ellas participaron de carreras. La italiana María Teresa de Filippis corrió cinco competencias entre 1958 y 1959. Su compatriota Lella Lombardi disputó 17 Grandes Premios y es la única que sumó puntos, con su media unidad en España 1975, cuando terminó sexta. Luego la inglesa Divina Galica intentó formar parte de tres competencias entre 1976 y 1978 (una de ellas en la Argentina), pero no logró un registro para ingresar en la carrera. Más tarde, la sudafricana Desiré Wilson tampoco lo consiguió en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1980. Y por último la italiana Giovana Amati también quedó afuera en la preclasificación de las tres primeras fechas de 1992.

La trayectoria de Doriane Pin y el surgimiento de programas específicos como la F1 Academy permiten alentar nuevas expectativas sobre el futuro de las mujeres en la Fórmula 1, en un contexto que, por primera vez en décadas, dispone de una estructura dispuesta a integrar talento femenino en el corazón del deporte.

Las dos sorpresas de Marcelo Gallardo en la lista de concentrados de River para visitar a Argentinos

