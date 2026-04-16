La SIDE inauguró el Centro Nacional de Antiterrorismo tras un acuerdo con el FBI

El embajador de EEUU, Peter Lamelas, y los funcionarios de la SIDE, Auguadra y Lagos

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) inauguró el Centro Nacional de Antiterrorismo (CNA) en un acto que contó con la presencia de autoridades del Gobierno argentino y representantes de Estados Unidos. El evento reunió a funcionarios del área de inteligencia, delegados de agencias internacionales y figuras clave como el embajador estadounidense Peter Lamelas, representantes del Federal Bureau of Investigation (FBI), el secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, y el subsecretario del área, José Lago Rodríguez.

El Centro Nacional de Antiterrorismo, creado por el Decreto 717/2025, tiene como misión principal coordinar el intercambio de información e inteligencia antiterrorista con organismos extranjeros y ministerios nacionales. Según la Secretaría de Inteligencia, el nuevo centro articula la cooperación entre los ministerios de Defensa, Seguridad, Justicia y Cancillería, además de los organismos de control financiero, aduanero y migratorio, con el objetivo de centralizar y fortalecer la detección y prevención de amenazas bajo una estructura específica dentro del sistema nacional de inteligencia.

El reconocimiento de los EEUU a la Argentina por la creación del Centro Antiterrorista

Durante la ceremonia de inauguración, el agregado del FBI en la Argentina, Rick Hernandez, integró la delegación de esa agencia en el país, junto a Lamelas, Auguadra y Lago Rodríguez. La creación del CNA responde a una reorganización del sistema de inteligencia argentino orientada a la prevención y abordaje integral de riesgos vinculados al terrorismo, en el marco de un escenario internacional calificado por las autoridades como “complejo y cambiante”.

La misión del Centro Nacional de Antiterrorismo es coordinar el intercambio de información e inteligencia en materia de antiterrorismo con agencias extranjeras y con los ministerios de Defensa, Seguridad, Justicia y Cancillería, así como con los organismos de control financiero, aduanero y migratorio. Esta estructura responde a la estrategia operativa definida para el nuevo organismo, que busca centralizar los flujos de información y articular respuestas frente a amenazas emergentes.

Cooperación internacional y antecedentes

En su discurso de apertura, Auguadra afirmó que la Argentina “ocupa un lugar relevante en el mundo debido al liderazgo político de nuestro Presidente, que es uno de los principales defensores de los valores occidentales”. “El mundo necesita de nuestros recursos naturales y tenemos una ubicación geográfica clave. Sumado a todo esto, el contexto internacional se ha complejizado. En este escenario convulsionado y cambiante, la Argentina necesita recuperar su capacidad para defenderse”, afirmó.

El secretario de Inteligencia destacó la decisión política del presidente Milei, con la firma del decreto que estableció la creación del Centro Nacional de Antiterrorismo. En ese sentido, Auguadra subrayó la importancia de la cooperación internacional y detalló: “En concordancia y siguiendo esta línea política, se firmó en la ciudad de Washington un convenio de colaboración con el FBI del gobierno de los Estados Unidos, constituyendo una pieza fundamental para la profesionalización e integración del CNA. Ahora, la Argentina cuenta con el apoyo de los mejores del mundo en esta materia”.

El titlar de la SIDE, Cristian Auguadra

Auguadra enfatizó que el terrorismo, en sus diversas manifestaciones, representa “uno de los desafíos más significativos para la seguridad internacional contemporánea”. Resaltó el carácter transnacional de la amenaza, su capacidad de adaptación y el uso intensivo de tecnologías emergentes, factores que —según el funcionario— exigen respuestas integrales, coordinadas y sostenidas.

Por su parte, José Lago Rodríguez celebró “la presencia del FBI y del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, en la inauguración del Centro Nacional Antiterrorismo de la SIDE” y consideró que se trata de “un paso clave para fortalecer la protección de la República Argentina”.

El subsecretario remarcó que el terrorismo “es una amenaza que requiere coordinación internacional para prevenirla” y que, tras décadas de abandono e improvisación, se está profesionalizando el sistema de inteligencia nacional.

Lago Rodríguez recordó que, tras los atentados sufridos por la Argentina, esta es la primera medida concreta del Estado argentino en 25 años para fortalecer y coordinar la lucha contra el terrorismo. Destacó que la participación del FBI en la inauguración del CNA “refleja la reinserción del Sistema de Inteligencia Nacional en los principales esquemas de cooperación mundial”.

El funcionario agregó que, en un escenario global “cada vez más inestable y complejo”, el Estado argentino continúa fortaleciendo sus capacidades de inteligencia para anticipar riesgos y proteger los intereses nacionales.

Finalmente, Lago Rodríguez detalló que “la misión del centro es coordinar el intercambio de información e inteligencia en materia de antiterrorismo con agencias extranjeras y con los ministerios de Defensa, Seguridad, Justicia y Cancillería, y los organismos de control financiero, aduanero y migratorio”, en línea con la estructura operativa definida para el nuevo organismo.