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El gesto del entrenador de Colón con el futbolista Ignacio Lago tras el video viral junto a su novio

El delantero anotó el 1-0 contra Racing de Córdoba y los fanáticos apoyaron al jugador en el estadio del Sabalero

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El jugador fue ovacionado por el público luego de la nota viral con su novio

Ignacio Lago volvió a ser el protagonista del día en la vida de Colón de Santa Fe. Pero esta vez no por el video viral donde presentó a su novio, si no porque anotó el gol del triunfo para el Sabalero 1-0 ante Racing de Córdoba por la fecha 8 de la Zona A de la Primera Nacional.

Después del encuentro, el entrenador de Colón Ezequiel Medrán respaldó al delantero tras la aparición pública de su pareja en una entrevista que se realizó en un programa partidario en mayo de 2025. “Lago vivió una semana especial, tenemos un gran cariño por él, lo acompañamos y lo contuvimos. Yo lo conozco desde Rafaela y él sabe que tiene el acompañamiento de todos. Al tema lo hemos naturalizado totalmente”, expresó el ex arquero en declaraciones recogidas por el periódicoo El Litoral tras el encuentro en el Cementerio de los Elefantes. El apoyo del equipo llegó en una semana en la que Lago marcó el único gol en la victoria ante el conjunto cordobés, resultado que colocó al club en el liderazgo de la Zona A con 17 puntos.

Hay que recordar que Lago presentó a Gonzalo como su pareja durante una entrevista en un programa de streaming, gesto que fue interpretado como un precedente frente a los prejuicios machistas y homofóbicos presentes en el fútbol argentino. Después del gol de penal a los 17 minutos del segundo tiempo y tras recibir una ovación de la hinchada local, el delantero fue sustituido por Agustín Toledo. El cántico “Olé, olé, Lago, Lago” sonó entre los hinchas, quienes reconocieron el momento profesional del jugador y celebraron el resultado que mantiene a Colón tres puntos por encima de Defensores de Belgrano y Morón en la tabla producto de un buen inicio del campeonato, con cinco triunfos, dos empates y sólo una derrota.

Ignacio Lago recibió un mensaje de su pareja durante una entrevista

Lago se convirtió en el primer futbolista en actividad del país en declarar públicamente su homosexualidad después de presentar a su novio durante una entrevista en el programa partidario Sangre y Luto, que se emite por Aires de Santa Fe. La revelación ocurrió luego de que la producción y su pareja prepararon un video sorpresa que se proyectó en medio de la transmisión que ocurrió el 20 de mayo del 2025, pero que se viralizó en las redes sociales hace una semana. Este fue el primer partido de Nacho en condición de local, por eso lo que fue la reacción de los fanáticos en el estadio de Colón.

Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño. Te quiero mucho y gracias por defender los colores de mi ciudad”, fueron las palabras del novio de Lago, que se mostró sorprendido por la aparición de su pareja, pero al mismo tiempo destacó el valor del mensaje.

Visiblemente emocionado, Nacho aprovechó el espacio para contar el sentimiento que lo une a su pareja. “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Lo que sentimos lo tratamos de expresar”. Además, señaló que no sospechaba nada sobre la sorpresa que le hicieron en el programa partidario del Sabalero: “No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial”, expresó el delantero del equipo santafesino.

La presentación de Lago de su pareja se produce tiempo después del anuncio de otros atletas que dieron a conocer su homosexualidad. El basquetbolista Sebastián Vega, uno de los capitanes de Boca Juniors, habló del tema con Infobae: “La situación no debería ser así, la sociedad no debería discriminarnos. No debería ser noticia que uno salga a decir que es gay”, reflexionó. El futbolista amateur Nicolás Fernández o el jugador de vóley Facundo Imhoff, fueron otros que decidieron hablar públicamente del tema para que la orientación sexual de las personas deje de ser algo trascendente.

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