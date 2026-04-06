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La figura de Colón presentó a su novio y se convirtió en el primer futbolista profesional argentino en hacer pública su homosexualidad

El delantero Ignacio Lago fue sorprendido por su pareja durante una entrevista en un medio partidario que se hizo viral en las últimas horas. “Es un amor irracional”, dijo

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Ignacio Lago recibió un mensaje de su pareja durante una entrevista

Ignacio Lago, delantero de Colón de Santa Fe, es el primer futbolista en actividad del país en declarar públicamente su homosexualidad después de presentar a su novio durante una entrevista en el programa partidario Sangre y Luto, que se emite por Aires de Santa Fe. La revelación ocurrió luego de que la producción y su pareja prepararon un video sorpresa que se proyectó en medio de la transmisión que ocurrió el 20 de mayo del 2025, pero que en las últimas horas se viralizó en las redes sociales.

Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño. Te quiero mucho y gracias por defender los colores de mi ciudad”, fueron las palabras del novio de Lago, que se mostró sorprendido por la aparición de su pareja, pero al mismo tiempo destacó el valor del mensaje.

Visiblemente emocionado, Nacho aprovechó el espacio para contar el sentimiento que lo une a su pareja. “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Lo que sentimos lo tratamos de expresar”. Además, señaló que no sospechaba nada sobre la sorpresa que le hicieron en el programa partidario del Sabalero: “No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial”, expresó el delantero del equipo santafesino.

Nacido el 5 de agosto de 2002 en Isidro Casanova, Lago es un futbolista que se desempeña como extremo o delantero. Inició su carrera en las divisiones menores de Almirante Brown y debutó en el primer equipo en 2018 a los 15 años, transformándose en el jugador más joven en hacer su estreno en la historia del club. Tras 31 partidos y marcar 3 goles, en septiembre de 2020 fue transferido a Talleres de Córdoba. En la T sumó participaciones en la Primera División, aunque tuvo mayor rodaje en otras instituciones a través de préstamos.

Ignacio Lago, futbolista de Colón de Santa Fe, sonríe en el campo de juego de noche, vistiendo una camiseta roja y negra. Luces del estadio de fondo
Ignacio Lago, delantero de Colón de Santa Fe, posa sonriente en el campo de juego del estadio

En 2021, Lago tuvo un breve paso por el Tlaxcala FC de México, donde registró 16 partidos y cinco goles. En 2022 pasó a San Martín de San Juan, club en el que disputó 16 partidos y anotó cuatro goles. Un año más tarde, en 2023, defendió la camiseta de Atlético Rafaela, club en el que vio acción en 33 encuentros y marcó cinco tantos. Para la temporada 2024, Lago fue cedido a Colón de Santa Fe en la Primera Nacional, equipo en el que se convirtió en uno de los baluartes del Sabalero.

Justamente, esta declaración de Nacho se produce en medio de un presente importante para él en Colón. El atacante lleva tres goles en lo que va de la temporada para el equipo, que marcha primero en la Zona A del torneo de la Primera Nacional con 14 puntos junto a Deportivo Morón producto de cuatro victorias, dos empates y una derrota.

Frente a este escenario, el actual presidente del club santafesino confirmó que buscarán renovar a Lago de cara al 2027. “Hay un acuerdo, faltan delinear algunas cositas que tengo que hablar con el representante. Si todo va bien, estaríamos muy cerca. Es un jugador importante que Colón no necesita perder, es un chico muy integrado al plantel, aparte se siente cómodo en Colón. Yo creo que es interesante que nos acompañe”, expresó José Alonso. “Yo creo que en principio sería hasta el año 2027 y bueno después veremos cómo seguimos”, agregó el titular del Sabalero.

La presentación de Lago de su pareja se produce tiempo después del anuncio de otros atletas que dieron a conocer su homosexualidad. El basquetbolista Sebastián Vega, uno de los capitanes de Boca Juniors, habló del tema con Infobae: “La situación no debería ser así, la sociedad no debería discriminarnos. No debería ser noticia que uno salga a decir que es gay”, reflexionó. El futbolista amateur Nicolás Fernández o el jugador de vóley Facundo Imhoff, fueron otros que decidieron hablar públicamente del tema para que la orientación sexual de las personas deje de ser algo trascendente.

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Ignacio LagoColón de Santa FeHomosexualidad

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