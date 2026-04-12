La confesión sexual de la ex esposa de una leyenda de la NBA que causó furor: “Tenía relaciones cuatro veces todas las noches”

Scottie Pippen y Larsa durante su época juntos

La vida privada de la leyenda de la NBA Scottie Pippen volvió a estar en el centro de la escena tras la viralización de las declaraciones que hizo su ex esposa, Larsa Pippen, sobre la intimidad dentro de su matrimonio. Según relató la empresaria en el programa The Real Housewives of Miami, durante su 23 años juntos, la pareja nunca pasó una noche sin mantener relaciones sexuales, llegando a tener intimidad hasta cuatro veces por noche.

“Estuve casada durante 23 años y siempre he tenido relaciones sexuales unas cuatro veces por noche. Así que tres veces por semana no es nada. Tenía relaciones sexuales cuatro veces por noche, todas las noches. No tuve ni un solo día libre en 23 años”, declaró Larsa Pippen en el mencionado programa. Estas palabras, difundidas la entrevista que se llevó a caboo en 2023, atrajeron la atención de la prensa internacional y reavivaron el interés por la vida personal de uno de los miembros más emblemáticos de los Chicago Bulls.

Scottie Pippen, quien fue seleccionado siete veces para el All-Star de la NBA y ganó seis campeonatos con los Bulls, además de obtener dos medallas de oro olímpicas con el equipo de Estados Unidos, conoció a su ex esposa Larsa en Chicago en 1995. El vínculo se formalizó en matrimonio en medio de la época dorada de la franquicia liderada por Michael Jordan. Juntos, tuvieron cuatro hijos: Scotty Jr., Preston, Justin y Sophia. La relación, que se extendió por más de dos décadas, estuvo marcada por reconciliaciones, distanciamientos y finalmente una separación que se concretó en 2021.

Durante el proceso de divorcio, Larsa Pippen expresó en diversas entrevistas que su dependencia económica hacia el exjugador la hizo sentirse atrapada en el matrimonio. No obstante, también ha reconocido el respeto mutuo que mantienen en la actualidad, señalando que Scottie Pippen nunca ha hecho declaraciones negativas sobre ella tras la ruptura.

Ambos continúan involucrados en la crianza y el desarrollo profesional de sus hijos, particularmente apoyando a Scotty Pippen Jr. y Justin en sus aspiraciones dentro del baloncesto.

Pippen mantuvo una relación con el hijo de Michael Jordan

Tal como detallaron los medios en ese entonces, el fin de la relación entre Scottie y Larsa Pippen no estuvo motivado por la aparición de una tercera persona, sino por un desgaste general luego de más de 21 años de matrimonio. La primera gran crisis se produjo en 2016, aunque la pareja logró reconciliarse antes de iniciar los trámites de divorcio en 2018. El divorcio se formalizó de manera amistosa en 2021, poniendo fin a una de las uniones más reconocidas en el entorno deportivo estadounidense.

En los últimos años, la vida sentimental de Larsa Pippen ha continuado en el centro de la atención mediática. Su romance con Marcus Jordan, hijo de Su Majestad, fue confirmado a principios de 2023 y se mantuvo hasta julio de 2024. La relación, marcada por una diferencia de edad de 16 años y la rivalidad que se generó entre Jordan y Pippen por las recientes declaraciones del número 33 de los Bulls, generó controversia. Larsa llegó a reconocer que sus hijos la convencieron de terminar la relación a raíz de las constantes rupturas y reconciliaciones que no le hacían bien al entorno familiar.

Larsa Pippen tiene cuatro hijos en común con el astro de la NBA

Durante el noviazgo, el propio Michael Jordan reaccionó al ser consultado en público sobre el vínculo de su hijo con la ex esposa de su antiguo compañero de equipo, respondió con una negativa rotunda y una carcajada, confirmando su desaprobación.

Tras el fin de su vínculo con Marcus Jordan, Larsa Pippen inició una relación con el ex jugador profesional Jeff Coby, un ala-pívot nacido en 1994, con experiencia en ligas de España, Japón, Luxemburgo y la NBA G League. Ambos comenzaron su relación a finales de 2024 y se muestran juntos en las redes sociales.

Larsa Pippen tuvo una larga relación con la leyenda de la NBA