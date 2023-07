La contundente respuesta de Michael Jordan cuando le preguntaron por la relación amorosa entre su hijo y la ex esposa de Scottie Pippen

El astro del básquetbol no aprueba que su hijo Marcus esté llevando adelante un noviazgo con Larsa Pippen, ex mujer de su compañero de equipo en Chicago Bulls

Marcus Jordan y Larsa Pippen ya no ocultan su intenso romance que lleva dos años y medio y está cada vez más consolidado pese a los prejuicios y barreras que intentan poner. La pareja está completamente enamorada pese a los 16 años de diferencia que se llevan (él tiene 32 y ella 48) y sienten que son el uno para el otro. Sin embargo, en las últimas horas se conoció un contundente mensaje de Michael Jordan, quien opinó sobre la relación.

El ídolo de Chicago Bulls y ex compañero de equipo de Scottie Pippen durante su etapa más gloriosa en la NBA, reconoció que no aprueba el noviazgo entre Marcus y Larsa, la ex esposa del alero que también pasó por Houston Rockets y Portland Trail Blazers. Antes de subir a bordo de una limusina, Jordan respondió con un rotundo “no” y lanzó una carcajada tras la consulta de un periodista que le gritó qué pensaba sobre la relación amorosa que tiene dividida a su familia. Luego, la leyenda meneó su cabeza nuevamente para confirmar que no está de acuerdo con la relación y no llegó a contestar si creía que ella le propondría casamiento a su hijo.

A pesar de la contundente respuesta del astro del básquetbol, Marcus y Larsa siguen adelante y no se descarta que Michael sea abuelo en un futuro no muy lejano. Es que su hijo declaró que la buena relación con los hijos de su pareja lo hace tener ganas de ser padre algún día. “Por ahora, definitivamente es una posibilidad. Creo que llegaremos a ese momento, pero ahora nos estamos divirtiendo, tomándolo día a día”, dijo. “Siento lo mismo por ti, es una locura, sí, sabes que somos literalmente como gemelos, nos gustan las mismas cosas. Siento que nunca he conocido a nadie tan divertido, inteligente, lindo, creativo como tú, así que siento que nos hacemos mejores el uno al otro y me enamoré de eso”, expresó Larsa en el podcast Ansiedad de Sepración.

Larsa Pippen y Marcus Jordan llevan dos años y medio juntos y su romance va viento en popa a pesar de las críticas

Esta fue la primera vez que Su Majestad se pronuncia públicamente sobre la relación amorosa que tiene en vilo a la prensa estadounidense, con el morbo a cuestas por las personas que están involucradas y el peso de dos basquetbolistas históricos que fueron muy unidos dentro de la cancha para llevar a los Bulls a ganar seis anillos en la NBA, pero que con el tiempo han dejado salir a la luz algunos trapos sucios luego del estreno del documental The Last Dance, que relataba la gesta de los Bulls y el regreso de MJ al equipo de Phill Jackson para ganar el sexto título. Pippen cuestionó el comportamiento de Jordan como compañero de equipo y hasta llegó a decir que fue “un jugador horrible” en sus comienzos.

En otra entrevista, por si quedaban dudas de su punto de vista, Pippen remarcó: “Como compañero de equipo fui mucho mejor que Michael. Pregúntenle a cualquiera que haya jugado con los dos. Siempre estuve ahí para una palmada en la espalda o una palabra de aliento, especialmente después de que él menospreciara a alguien por una razón u otra. Yo ayudé a los demás a creer y a que dejaran de dudar”.

Scottie Pippen y Michael Jordan ganaron todo con los Bulls pero fuera de la cancha no tenían relación

