Deportes

El “Batimóvil” que construyó un equipo de F1 por pedido de un magnate: “Será 10 segundos más rápido que cualquier monoplaza”

Una importante marca automotriz desarrolló un peculiar vehículo por expreso pedido de un multimillonario: sería el más velóz del mundo

Guardar

El batimovil que construyó una escudería de la Fórmula 1

En los últimos días, las redes sociales se revolucionaron por la aparición de un llamativo vehículo que rápidamente se ganó el apodo de “Batimóvil”. Después de horas de incertidumbre, se conoció que Aston Martin Performance Technologies realizó un prototipo especial por expreso pedido del multimillonario estadounidense Ken Griffin. El vehículo destaca por su diseño radical, que fusiona elementos de un monoplaza de Fórmula 1 con los recursos técnicos y estéticos propios de los hipercoches de resistencia, podría convertirse en el coche de competición más veloz jamás construido, con el objetivo explícito de batir récords de vuelta a nivel mundial.

Las imágenes, difundidas inicialmente en TikTok y replicadas en diversas plataformas, mostraron el misterioso coche completamente revestido de fibra de carbono negra a la vista. Su aspecto oscuro, alargado y su línea de carrocería poco convencional desencadenaron especulaciones sobre su tecnología y funcionalidad, llevándolo a ser apodado “Batimóvil” por su similitud con el vehículo del célebre personaje de cómic Batman.

Según indicó el portal especializado Auto Motor und Sport (AMuS), las características del prototipo son el resultado de un proyecto encargado directamente por Ken Griffin, fundador de la firma de inversión Citadel, quien figura entre las 25 personas más ricas de Estados Unidos. El vehículo surgió en una presentación privada durante la carrera de Silverstone el año pasado, en una primicia ofrecida solo a un reducido grupo.

Aston Martin Performance Technologies seleccionó para el proyecto a un equipo con experiencia en la escudería de F1 que trabajó en la creación del AMR26, aunque el modelo actual no ha cumplido las expectativas de competición. Esta experiencia permitió trasladar tecnología exclusiva de la máxima categoría del automovilismo al nuevo prototipo, cuyo objetivo es medirse de igual a igual con los registros más exigentes del automovilismo mundial.

El impactante prototitpo que estaría desarrollando Aston Martin con piezas de un monoplaza de Fórmula 1 y un HyperCar
El impactante prototitpo que estaría desarrollando Aston Martin con piezas de un monoplaza de Fórmula 1 y un HyperCar

El encargo responde a la ambición manifiesta de Griffin: poseer el coche de carreras más rápido del mundo. “Se rumorea que el Batimóvil será diez segundos más rápido que la generación actual de monoplazas de Fórmula 1”, describió el portal mencionado. Esta ventaja se atribuye a una combinación única de libertad técnica —al no estar limitado por regulaciones deportivas— y el uso avanzado de elementos híbridos y aerodinámica activa.

En contraste con otros hipercoches de la marca, este prototipo es un desarrollo completamente nuevo. A diferencia del Porsche 919 Hybrid Evo, que batió en 2018 el récord de vuelta en el Nordschleife con Timo Bernhard al volante y que derivaba de un vehículo de resistencia del WEC, el Aston Martin se diseñó específicamente para este proyecto. Los ingenieros pueden experimentar sin cortapisas con soluciones como la suspensión delantera de doble brazo, amortiguadores de varilla de empuje y una cabina abierta protegida por barra Halo, tecnología importada de la Fórmula 1.

El prototipo integra elementos del Valkyrie, como el motor V12 cuyo sonido, según los videos analizados por Auto Motor und Sport, evidencia la presencia de un sistema híbrido por el modo en que el coche avanza en silencio tras desconectar el motor de combustión. El difusor delantero profundo, la cubierta de ruedas y la gran aleta sobre el motor reflejan tanto la influencia del Mundial de Resistencia (WEC) como el enfoque radical de diseño.

Aston Martin Valkyrie
El prototipo probado toma prestados elementos del Valkyrie Hypercar para Le Mans, pero no tiene una cabina cerrada y utiliza un halo como un monoplaza de F1

Aston Martin ya había producido dos modelos ultralimitados para circuito basados en el Valkyrie. El Valkyrie AMR Pro alcanzaba los 1.000 caballos de potencia y renunciaba al sistema híbrido para reducir el peso. Por su parte, el Valkyrie LM se acercaba más a las especificaciones del WEC, con unos 700 caballos.

La existencia de modelos como el Valkyrie y la experiencia de Adrian Newey —ingeniero célebre en Fórmula 1, quien ha desarrollado autos para equipos como Red Bull y ha impulsado diseños experimentales para videojuegos como Gran Turismo— sientan un precedente para entender la ambición técnica de este último encargo. El contexto del Porsche 919 Hybrid Evo, que ostenta también el récord en Spa-Francorchamps, ofrece un referente contra el cual el “Batimóvil” de Griffin busca medirse y superar.

Temas Relacionados

Aston MartínAutomovilismoFórmula 1BatimóvilF1deportes-argentina

Últimas Noticias

Racing recibirá a River Plate en un especial duelo por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La Academia de Gustavo Costas será local del Millonario de Chacho Coudet, que arribará al encuentro con cuatro victorias al hilo en el plano local. Transmite ESPN Premium a las 20

Racing recibirá a River Plate en un especial duelo por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Newell’s y San Lorenzo protagonizan un partido clave para su futuro en el Torneo Apertura por la fecha 14

El equipo de Kudelka se mide ante el Ciclón, en un enfrentamiento crucial para ambos en la lucha por los playoffs. Transmite ESPN Premium

Newell’s y San Lorenzo protagonizan un partido clave para su futuro en el Torneo Apertura por la fecha 14

La postura a favor de Enzo Fernández en Inglaterra tras el conflicto con el Chelsea: “Dejó al descubierto la desnudez del emperador”

El volante de la selección argentina fue sancionado con dos partidos sin poder jugar por parte del club en una polémica decisión

La postura a favor de Enzo Fernández en Inglaterra tras el conflicto con el Chelsea: “Dejó al descubierto la desnudez del emperador”

Jannik Sinner le ganó a Carlos Alcaraz la final de Montecarlo y es el nuevo N°1 del mundo: cómo quedó el ranking con 10 argentinos en el top 100

El italiano desplazó al español del trono del ranking ATP. Todos los movimientos en la élite del circuito

Jannik Sinner le ganó a Carlos Alcaraz la final de Montecarlo y es el nuevo N°1 del mundo: cómo quedó el ranking con 10 argentinos en el top 100

La nueva sensación del atletismo Gout Gout hizo historia: quebró el récord mundial juvenil en 200 metros de Usain Bolt

La joya australiana de la velocidad detuvo el cronómetro a los 19.67 segundos y corrió más rápido que la leyenda oriunda de Jamaica a su edad

La nueva sensación del atletismo Gout Gout hizo historia: quebró el récord mundial juvenil en 200 metros de Usain Bolt
DEPORTES
Racing recibirá a River Plate en un especial duelo por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Racing recibirá a River Plate en un especial duelo por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Newell’s y San Lorenzo protagonizan un partido clave para su futuro en el Torneo Apertura por la fecha 14

La postura a favor de Enzo Fernández en Inglaterra tras el conflicto con el Chelsea: “Dejó al descubierto la desnudez del emperador”

Jannik Sinner le ganó a Carlos Alcaraz la final de Montecarlo y es el nuevo N°1 del mundo: cómo quedó el ranking con 10 argentinos en el top 100

La nueva sensación del atletismo Gout Gout hizo historia: quebró el récord mundial juvenil en 200 metros de Usain Bolt

TELESHOW
Soledad Silveyra debió suspender funciones de teatro por razones de salud: los motivos

Soledad Silveyra debió suspender funciones de teatro por razones de salud: los motivos

El gesto de Lizy Tagliani con Diego Leuco y Carina Zampini en el regreso de La Peña de Morfi

La sensual foto de Felipe Fort en la intimidad de su hogar que se volvió viral: qué tenía puesto

El repudiable comentario de Yipio a Solange Abraham en Gran Hermano que encendió la polémica en las redes

Camila Morrone deslumbró con su costado argentino cuando quisieron tomarle examen de español: “Más canchero”

INFOBAE AMÉRICA

María Corina Machado afirmó que los venezolanos están listos para participar en elecciones libres: los detalles del plan

María Corina Machado afirmó que los venezolanos están listos para participar en elecciones libres: los detalles del plan

El misterio de los aromas de Pompeya sale a la luz: análisis científico revela los secretos de sus rituales religiosos

Netanyahu advirtió que la guerra no terminó y que Israel mantendrá la ofensiva en el sur de Líbano: “Hay más por hacer”

Más de cien trabajadores chinos de una refinería rusa se movilizaron para protestar por sueldos impagos

Trágica estampida en una enorme fortaleza del siglo XIX en el norte de Haití: al menos 30 muertos