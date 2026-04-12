El “Batimóvil” que construyó un equipo de F1 por pedido de un magnate: “Será 10 segundos más rápido que cualquier monoplaza”

El batimovil que construyó una escudería de la Fórmula 1

En los últimos días, las redes sociales se revolucionaron por la aparición de un llamativo vehículo que rápidamente se ganó el apodo de “Batimóvil”. Después de horas de incertidumbre, se conoció que Aston Martin Performance Technologies realizó un prototipo especial por expreso pedido del multimillonario estadounidense Ken Griffin. El vehículo destaca por su diseño radical, que fusiona elementos de un monoplaza de Fórmula 1 con los recursos técnicos y estéticos propios de los hipercoches de resistencia, podría convertirse en el coche de competición más veloz jamás construido, con el objetivo explícito de batir récords de vuelta a nivel mundial.

Las imágenes, difundidas inicialmente en TikTok y replicadas en diversas plataformas, mostraron el misterioso coche completamente revestido de fibra de carbono negra a la vista. Su aspecto oscuro, alargado y su línea de carrocería poco convencional desencadenaron especulaciones sobre su tecnología y funcionalidad, llevándolo a ser apodado “Batimóvil” por su similitud con el vehículo del célebre personaje de cómic Batman.

Según indicó el portal especializado Auto Motor und Sport (AMuS), las características del prototipo son el resultado de un proyecto encargado directamente por Ken Griffin, fundador de la firma de inversión Citadel, quien figura entre las 25 personas más ricas de Estados Unidos. El vehículo surgió en una presentación privada durante la carrera de Silverstone el año pasado, en una primicia ofrecida solo a un reducido grupo.

Aston Martin Performance Technologies seleccionó para el proyecto a un equipo con experiencia en la escudería de F1 que trabajó en la creación del AMR26, aunque el modelo actual no ha cumplido las expectativas de competición. Esta experiencia permitió trasladar tecnología exclusiva de la máxima categoría del automovilismo al nuevo prototipo, cuyo objetivo es medirse de igual a igual con los registros más exigentes del automovilismo mundial.

El impactante prototitpo que estaría desarrollando Aston Martin con piezas de un monoplaza de Fórmula 1 y un HyperCar

El encargo responde a la ambición manifiesta de Griffin: poseer el coche de carreras más rápido del mundo. “Se rumorea que el Batimóvil será diez segundos más rápido que la generación actual de monoplazas de Fórmula 1”, describió el portal mencionado. Esta ventaja se atribuye a una combinación única de libertad técnica —al no estar limitado por regulaciones deportivas— y el uso avanzado de elementos híbridos y aerodinámica activa.

En contraste con otros hipercoches de la marca, este prototipo es un desarrollo completamente nuevo. A diferencia del Porsche 919 Hybrid Evo, que batió en 2018 el récord de vuelta en el Nordschleife con Timo Bernhard al volante y que derivaba de un vehículo de resistencia del WEC, el Aston Martin se diseñó específicamente para este proyecto. Los ingenieros pueden experimentar sin cortapisas con soluciones como la suspensión delantera de doble brazo, amortiguadores de varilla de empuje y una cabina abierta protegida por barra Halo, tecnología importada de la Fórmula 1.

El prototipo integra elementos del Valkyrie, como el motor V12 cuyo sonido, según los videos analizados por Auto Motor und Sport, evidencia la presencia de un sistema híbrido por el modo en que el coche avanza en silencio tras desconectar el motor de combustión. El difusor delantero profundo, la cubierta de ruedas y la gran aleta sobre el motor reflejan tanto la influencia del Mundial de Resistencia (WEC) como el enfoque radical de diseño.

El prototipo probado toma prestados elementos del Valkyrie Hypercar para Le Mans, pero no tiene una cabina cerrada y utiliza un halo como un monoplaza de F1

Aston Martin ya había producido dos modelos ultralimitados para circuito basados en el Valkyrie. El Valkyrie AMR Pro alcanzaba los 1.000 caballos de potencia y renunciaba al sistema híbrido para reducir el peso. Por su parte, el Valkyrie LM se acercaba más a las especificaciones del WEC, con unos 700 caballos.

La existencia de modelos como el Valkyrie y la experiencia de Adrian Newey —ingeniero célebre en Fórmula 1, quien ha desarrollado autos para equipos como Red Bull y ha impulsado diseños experimentales para videojuegos como Gran Turismo— sientan un precedente para entender la ambición técnica de este último encargo. El contexto del Porsche 919 Hybrid Evo, que ostenta también el récord en Spa-Francorchamps, ofrece un referente contra el cual el “Batimóvil” de Griffin busca medirse y superar.