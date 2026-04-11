Tras la victoria de Belgrano, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual: el cronograma de la fecha 14

Independiente Rivadavia es el líder de la Tabla Anual del fútbol argentino

La fase regular del Torneo Apertura se adentró en la recta final y varios equipos comienzan a definir su clasificación a los playoffs. En el marco de la fecha 14, la tabla anual también comienza a centrar la atención de los clubes de cara a la pelea por el ingreso a las competencias internacionales.

La decimocuarta jornada se abrió con la victoria de Belgrano de Córdoba ante Aldosivi de Mar del Plata por 1-0 en el Gigante de Alberdi. El Pirata se adelantó con el gol de su figura, Lucas Zelarayán, antes de cumplir la media hora de juego, pero la historia se le complicó al inicio del segundo tiempo por la expulsión de Emiliano Rigoni por exceso verbal al árbitro Daniel Zamora. La inferioridad numérica aturdió a los dirigidos por Ricardo Zielinski, pero se repusieron y conservaron la ventaja para escalar al cuarto lugar de la Zona B.

El sábado comenzará con el duelo entre Deportivo Riestra e Instituto desde las 15:00. Más tarde, desde las 15:30, Independiente Rivadavia se enfrentará a Argentinos Juniors. La Lepra mendocina buscará sacar más diferencia en la cima de la zona B y de la tabla anual con 26 unidades, mientras que el Bicho lo sigue de cerca con 23 puntos (los mismos que River Plate).

Boca Juniors recibirá a Independiente en La Bombonera

Más tarde, desde las 17:15 Estudiantes chocará contra Unión de Santa Fe en La Plata. A las 19:30 se jugará el plato fuerte del día: Boca Juniors recibirá a Independiente en La Bombonera. En tanto, Estudiantes de Río Cuarto y Barracas Central bajarán el telón a las 21:45.

La jornada dominical se abrirá a las 15:00 con dos partidos al mismo tiempo: Newell’s se enfrentará a San Lorenzo y Platense hará lo propio con Gimnasia de Mendoza. A partir de las 17:30 también habrá dos encuentros al unísono: Huracán jugará contra Rosario Central y Atlético Tucumán recibirá a Tigre.

El día se cerrará con otro de los clásicos que se disputarán en la fecha 14, ya que River Plate visitará a Racing en el Cilindro de Avellaneda. El equipo del Chacho Coudet precisa de una victoria para mantenerse cerca de la cima del torneo, mientras que los dirigidos por Gustavo Costas necesitan un triunfo para escalar a los primeros puestos.

La fecha 14 contará con sus últimos cuatro partidos el día lunes. Defensa y Justicia recibirá a Talleres de Córdoba a las 16:30. Al mismo horario, Sarmiento de Junín chocará contra Gimnasia La Plata. El duelo que se llevará todas las miradas es el Clásico del Sur: Lanús se enfrentará a Banfield en La Fortaleza a las 19:00.

Por último, el líder de la Zona A, Vélez Sarsfield, bajará el telón de la jornada con Central Córdoba de Santiago del Estero a las 21:30 en Liniers.

EL CRONOGRAMA Y LOS RESULTADOS DE LA FECHA 14 DEL TORNEO APERTURA

Viernes 10/4

BELGRANO 1-0 ALDOSIVI

Sábado 11/4

15.00: Deportivo Riestra vs. Instituto

15.30: Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors

17.15: Estudiantes de La Plata vs. Unión de Santa Fe

19.30: Boca Juniors vs. Independiente

21.45: Estudiantes de Río Cuarto vs. Barracas Central

Domingo 12/4

15.00: Newell’s vs. San Lorenzo

15.00: Platense vs. Gimnasia de Mendoza

17.30: Huracán vs. Rosario Central

17.30: Atlético Tucumán vs. Tigre

20.00: Racing vs. River Plate

Lunes 13/4

16.30: Defensa y Justicia vs. Talleres de Córdoba

16.30: Sarmiento vs. Gimnasia La Plata

19.00: Lanús vs. Banfield

21.30: Vélez vs. Central Córdoba

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL