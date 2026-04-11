Lautaro Midón se clasificó para las semifinales del Challnger de Campiñas

El tenista argentino Lautaro Midón se clasificó para las semifinales del Challenger de Campiñas al derrotar al peruano Juan Pablo Varillas con un marcador de 7-6 (6) y 6-4 en dos horas y 9 minutos de competencia. Por un lugar en la final enfrentará al jugador de Trujillo Gonzalo Bueno.

Midón, actualmente en el puesto 223 del ranking mundial, podría cerrar la semana dentro del Top 200 si alcanza la final en Brasil. El argentino continúa en busca de su primer título en el ATP Challenger Tour, tras haber perdido las tres definiciones que disputó en 2025, en Santa Fe y Temuco.

En los cuartos de final, el argentino consiguió su primer triunfo ante Juan Pablo Varillas, actual 286 del mundo y ex número 60 en 2023, temporada en la que alcanzó los octavos de final de Roland Garros. El limeño, de 30 años, cuenta con siete títulos Challenger en su carrera y un extenso recorrido en Copa Davis. Hasta entonces, dominaba el historial por 2-0 ante Midón, tras imponerse en los cruces de Buenos Aires y Tigre, ambos disputados a principios de este año.

En el inicio del encuentro, Varillas logró el primer quiebre en el quinto juego y, al sacar 5-4, dispuso de cinco set points que no pudo concretar, lo que permitió que el marcador se igualara 5-5. En el game siguiente, Midón volvió a ceder su servicio y el peruano tuvo otra oportunidad de cerrar el set, pero el correntino reaccionó a tiempo y forzó el tie-break. Allí, con mayor confianza, el argentino se impuso por 7-6 (6) para adelantarse en el marcador.

En el segundo parcial, Varillas no acusó el impacto de la desventaja y se adelantó rápidamente 2-0. Sin embargo, el argentino mantuvo la calma, trabajó cada punto con paciencia y logró quebrar en dos oportunidades para encaminarse al triunfo por 6-4.

Con este triunfo y con la calculadora en mano, el argentino estaría a las puertas de poder disputar su primera clasificación de Grand Slam en Roland Garros. El certamen de París se diputará del 24 de mayo al 7 de junio.

Lautaro Midón enfrentará al peruano Gonzalo Bueno en las semifinales del Challenger de Campiñas (Crédito Prensa AAT))

El tenista Gonzalo Buse (211°), nacido en Trujillo llega a esta instancia al vencer al argentino Hernán Casanova (428°) por 3-6, 6-2 y 7-6(5). Con un juego sólido desde el fondo de la cancha y una marcada capacidad de contraataque, el peruano intentará inclinar la balanza a su favor. Al igual que Midón, busca sumar puntos clave para seguir escalando en el ranking y consolidarse dentro de la nueva camada sudamericana.

El encuentro, que promete ser una exigente batalla podrá seguirse a través de la plataforma oficial Challenger TV desde las 10:30 (hora argentina). El ganador avanzará a la final, en una semana que vuelve a poner en escena el crecimiento del tenis regional en el circuito.

La otra semifinal la disputarán los locales Pedro Boscardin Dias (241), que venció al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (226°) y Gustavo Heide (262°), que hizo lo propio ante el argentino Guido Ivan Justo (269°), quien consiguió su primer título Challenger en Tigre en febrero pasado.