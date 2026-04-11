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El Inter Miami de Lionel Messi recibirá al New York Red Bulls en busca de volver al triunfo en la MLS: hora, TV y formaciones

Las Garzas se cruzarán con los Toros Rojos en un duelo directo para afirmarse en los primeros lugares de la Conferencia Este. Desde las 20:30 por Apple TV

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Inter Miami empató cuatro de sus últimos cinco partidos (Crédito: Reuters/Marco Bello)
Inter Miami empató cuatro de sus últimos cinco partidos (Crédito: Reuters/Marco Bello)

El Inter Miami de Lionel Messi volverá al ruedo este sábado desde las 20:30 (hora argentina) ante New York Red Bulls en el Nu Stadium, la nueva casa de la franquicia de Florida que se estrenó la semana pasada con un empate 2-2 ante Austin FC. Será la séptima presentación para ambos en la Major League Soccer (MLS) y la televisación del encuentro será de Apple TV.

Las Garzas arrancaron la jornada en la cuarta colocación con 11 puntos y necesitan de manera imperiosa sumar una victoria que los mantenga en los primeros lugares de la Conferencia Este. El conjunto de Javier Mascherano arrastra un periodo de irregularidad, que inició con la eliminación en los octavos de final de la Concachampions ante Nashville por gol de visitante. Solo perdió en su estreno por la MLS ante LAFC (0-3), pero empató cuatro de sus últimos cinco compromisos, entre ellos los duelos que sentenciaron su camino en el plano continental (0-0 y 1-1 ante Nashville).

En el plano individual, Messi ha tenido un papel importante en este inicio de temporada con participaciones en 5 de 11 goles en el torneo doméstico. Esos cinco tantos en igualdad de presentaciones en la MLS ocurrieron ante Orlando City (2), DC United (1), New York City (1) y Austin (1). Este último pasó a la historia porque se trató del primer tanto del Inter Miami en su nuevo recinto y Leo lo marcó de cabeza para sellar el 1-1 parcial en el trámite que terminó 2-2 durante la noche del sábado pasado.

El campeón del mundo ya superó la marca de los 900 goles, un número que también lo hizo romper un récord de Cristiano Ronaldo, y registra la sumatoria de 902 gritos en 1143 partidos en su carrera profesional, según las estadísticas recogidas en la página oficial del 10. También acumula 409 asistencias en este lapso. Su paso por el Inter Miami se destaca por la obtención de cuatro títulos, aunque uno de ellos generó controversia entre los especialistas por tratarse del trofeo de la Conferencia levantado en 2025 antes de coronar la MLS Cup.

Por otro lado, New York Red Bulls ocupa el séptimo escalón en el Este con 10 puntos y un triunfo lo haría superar a su rival en la tabla. Hasta la fecha pasada, los dirigidos por Michael Bradley acumulaban tres juegos sin ganar con derrotas dolorosas ante Montreal (0-3) y Charlotte FC (1-6), pero la última victoria 4-2 contra Cincinnati lo hizo dejar atrás la racha negativa.

Posibles formaciones:

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Rodrigo De Paul, David Ayala; Mateo Silvetti, Lionel Messi, Telasco Segovia; y Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano

New York Red Bulls: Ethan Horvath; Jahkeele Marshall-Rutty, Dylan Nealis, Robert Voloder, Robert Voloder; Ronald Donkor, Adri Mehmeti, Emil Forsberg; Cade Cowell, Julian Hall y Jorge Ruvalcaba. DT: Michael Bradley.

Estadio: Nu.

Hora: 20:30

TV: Apple TV.

La tabla de posiciones de la MLS

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