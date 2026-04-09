Pezzella volvió a jugar tras ocho meses de inactividad en el 1-1 de River ante Blooming: la razón por la que salió sobre el final

German Pezzella se impone en el juego aéreo ante Blooming, por la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana (REUTERS/Ipa Ibanez)

El regreso de Germán Pezzella a River Plate tuvo lugar en circunstancias inesperadas en la Copa Sudamericana. El defensor central volvió a disputar un partido oficial tras una ausencia de casi ocho meses provocada por una lesión grave, luego de que Lucas Martínez Quarta fuera expulsado en los primeros minutos del empate 1-1 ante Blooming, por el Grupo H de la competencia.

El zaguero campeón del mundo con la selección argentina volvió a la acción luego de sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda el 9 de agosto de 2025. Su regreso se produjo como solución de emergencia, ya que la temprana expulsión de un compañero obligó al entrenador Eduardo Coudet a reorganizar el esquema y enviarlo al campo antes de lo previsto. Sin embargo, no culminó el partido: dejó el campo a los 84′ -ingresó Paulo Díaz-. La transmisión de DirecTV añadió que en el banco le aplicaron hielo: sufrió una sobrecarga en un gemelo por la inactividad.

La expulsión de Martínez Quarta y el ingreso de Pezzella

El inicio del partido se vio condicionado por la expulsión de Lucas Martínez Quarta, quien derribó a Jhord Byron Garcés cuando este se dirigía solo hacia el arquero Santiago Beltrán. Tras revisión del VAR, que evaluó si el colombiano estaba habilitado, el árbitro José Rojas sancionó con tarjeta roja directa a los cuatro minutos del encuentro.

Debido a la desventaja numérica, Coudet realizó un cambio inmediato: Germán Pezzella ingresó por Ian Subiabre, con el objetivo de fortalecer la defensa y reestructurar la alineación. El equipo quedó con solo dos atacantes, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

La presencia del zaguero, de 34 años, permitió a River restablecer la línea de cuatro defensores y aportar equilibrio tras el incidente.

La dura lesión y el largo camino de recuperación de Pezzella

La lesión de Pezzella se produjo en un encuentro ante Independiente, cuando una acción desafortunada provocó el mal movimiento de su pierna izquierda y el diagnóstico posterior de rotura de ligamento. Fue operado el 18 de agosto de 2025.

Tras intensificar su rehabilitación, el central fue convocado luego de su recuperación para el partido ante Belgrano de Córdoba del último domingo (victoria 3-0 del Millonario), aunque no disputó minutos en esa ocasión. No fue hasta el partido ante Blooming cuando volvió oficialmente a la actividad, completando casi ocho meses de inactividad.

El retorno de Pezzella resultó un momento destacado del partido, ya que marcó el final de un extenso proceso de recuperación y su reencuentro con la competición.

A pesar de estar con uno menos, el conjunto del Chacho Coudet se puso en ventaja con un tanto de Sebastián Driussi, luego de un preciso centro de Fabricio Bustos. Sin embargo, en el segundo tiempo, Anthony Vásquez firmó el 1-1 tras conectar una cesión desde la izquierda. Para liberarse de la marca, le ganó con el cuerpo al citado Pezzella.

“Pasaron casi ocho meses desde mi último partido. Estuve esperando mucho este momento y trabajé mucho. Tuve que entrar por una desgracia del equipo, pero intentando sumar minutos y ayudar desde lo que pueda”, explicó el zaguero ex Betis tras la igualdad.

Luego, explicó por qué debió salir. “Fue por la inactividad, vengo desde hace un mes y medio entrenando con el equipo, pero los minutos de partido no son lo mismo. De tantos saltos tenía el gemelo cargado, pero ya lo habíamos hablado de seguir hasta donde pudiera y sumar minutos”.

“Al tener uno menos, ellos nos acumulaban gente por afuera para tirarnos centros y en el gol tuvieron un poco de fortuna por el rebote. Siempre es importante sumar. Venimos a ganar y nos quedamos con un jugador menos. Nos queda igual el sabor amargo porque ellos casi no patearon al arco. Si hubiésemos estado un poco más fino podríamos haber podido convertir, pero es difícil con diez hombres en competencias como estas”, concluyó el bahiense.