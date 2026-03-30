El video del brutal accidente de Oliver Bearman en Japón filmado desde una tribuna: el momento del impacto contra las defensas

El británico de Haas se estrelló cuando esquivó a Colapinto

La Fórmula 1 vivió un espeluznante accidente en el Gran Premio de Japón cuando Oliver Bearman se estrelló después de esquivar al Alpine de Franco Colapinto, que marchaba mucho más lento tras quedarse sin potencia eléctrica. El accidente encendió las alarmas en la Fórmula 1 por el nuevo reglamento y el golpe fue el foco principal de la conversación post-carrera. Un día después de la competición se conoció una grabación desde las gradas de Suzuka del impacto del Haas contra las contenciones.

Bearman, quien afirmó que el argentino no tuvo nada que ver, perdió el control de su monoplaza antes de la curva 13 al encontrarse al argentino con una diferencia aproximada de 50 km/h. El Haas atravesó el césped y la cama de leca hasta impactar contra las contenciones a 50G. En el video desde la tribuna ubicada en Spoon quedó reflejada la gravedad del golpe, tanto por la velocidad que tenía el vehículo y el ruido que hizo el golpe contra el muro.

Más allá de que la preocupación se acrecentó cuando las cámaras de la transmisión oficial capturaron al joven de 20 años con claros gestos de dolor cuando se bajó del monoplaza, el equipo confirmó rápidamente que no tenía ninguna lesión de gravedad. Según informaron medios especializados, Bearman únicamente tuvo hematomas en su rodilla derecha.

*El fuerte accidente de Bearman desde la transmisión oficial

Además de dedicarle un mensaje en redes al británico, Colapinto reflejó su impresión por el accidente en el que quedó involucrado de manera indirecta. “Para ser sincero, fue muy extraño; me sentía un poco indefenso. La diferencia de velocidad es enorme. Es casi como si estuvieras en una vuelta de salida y otro tipo en una vuelta de empuje. Es realmente extraño. Es una curva que estamos tomando a fondo y es más de 50 km/h más rápido que yo”, analizó en conferencia.

A esto, sumó: “Creo que la cosa se complica mucho cuando las rectas no son rectas y hay una curva, porque no estamos en línea recta, sino que estamos girando. Y cuando me miré en el espejo, estaba dando vueltas en el pasto. Pero incluso girando, me adelantó, así que imagínense la diferencia de velocidad. En algún momento se vuelve realmente peligroso. Me alegra que esté bien. Creo que la diferencia de velocidad se debe a muchos factores, pero el principal es que un coche va 50 km/h más o menos que el otro, y ahí es cuando se vuelve peligroso”.

La maniobra también fue objeto de análisis entre los especialistas. Más allá de que, prácticamente, en su totalidad todos concluyeron que Colapinto fue un actor involuntario en el accidente y no tuvo culpa, otros apuntaron contra el argentino por su conducción, como el excampeón de la F1 Jacques Villeneuve. El portal Motorsport realizó una extensa explicación en la que defendió al pilarense de Alpine.

El estado en el que quedó el monoplaza de Bearman (@F1)

El accidente encendió un fuerte debate interno en la Fórmula 1 por la nueva normativa. Los pilotos salieron al cruce contra las autoridades al asegurar que no los escuchan y que ellos ya habían anticipado que podría suceder una situación como en la que quedaron involucrados Oliver Bearman y Franco Colapinto.

Durante el mes sin actividad de la categoría por las cancelaciones de las carreras en Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente, la FIA y la Fórmula 1 confirmaron que llevarán a cabo diferentes reuniones con los equipos respecto a la nueva normativa. En el comunicado oficial mencionaron que se pueden tomar medidas y realizar modificaciones, aunque todo estará sujeto a la interpretación de un minucioso análisis.

Los fanáticos de Bearman acosaron a Colapinto en las redes, lo que provocó que Bullet Sports Management, la agencia que representa al bonaerense, se expresara en X (antes Twitter). “Una carrera para olvidar. Franco tuvo mala suerte con el momento en que salió el coche de seguridad, lo que arruinó sus posibilidades de luchar por los puntos. Tampoco podemos ignorar el incidente que provocó el accidente de Ollie Bearman, en el que Franco no tuvo la culpa. Fue consecuencia de las nuevas normas de gestión de energía, como confirmó el comunicado oficial de la FIA. A pesar de esto, Franco está recibiendo críticas y odio injustificados, así que mostrémosle todo el amor y el apoyo que se merece“, rubricó.

“Chicos, no se preocupen. Franco está en buenas manos y cuenta con todo el apoyo que necesita. Es más fuerte de lo que creen, y los comentarios negativos o los insultos no le afectarán. No malgasten su energía en los que lo critican. Mejor apoyen a Franco. Está rodeado de la gente adecuada que se asegura que se sienta seguro y feliz, así que pueden estar tranquilos”, concluyó la empresa que comandan Jamie Campbell-Walter y María Catarineu.

Otro de los que defendió a Colapinto y lo desligó completamente de la secuencia fue el jefe de equipo de Haas, Ayao Komatsu. “No hizo nada diferente. En la vuelta anterior, su velocidad era exactamente la misma. Nosotros estábamos desplegando más energía allí, así que teníamos una ventaja de 20 km/h. Luego Ollie usó el botón de impulso, y eso significó que la diferencia de velocidad era de 50 km/h”, detalló en diálogo con Sky Sports F1.